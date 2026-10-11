Figyelmeztet az orvos: ez a 7 hétköznapi szokás észrevétlenül károsíthatja az agyat

Randy D’Amico neurológus szerint a mindennapi szokásaink hosszú távon meghatározhatják az agyunk állapotát. Van olyan is, ami elsőre teljesen ártalmatlannak tűnik, mégis észrevétlenül megterhelheti az agyat. Ráadásul ezek közül több olyan szokás, amelyről valószínűleg nem is gondolnád, hogy hatással lehet a memóriádra és a koncentrációdra.

Az agyunk egészségéért némi odafigyeléssel sokat tehetünk / Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

7 hétköznapi szokás, amely észrevétlenül károsíthatja az agyat

Túl sok ülés

A mozgásszegény életmód a keringési rendszerre is negatív hatással lehet, ez pedig az agy egészségét is érintheti. Nem kell élsportolónak lenni, az American Heart Association (Szív Társaság) a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású mozgást javasol.

Az alvás elhanyagolása

A rendszeres alváshiány ronthatja a figyelmet, a memóriát és a hangulatot, emellett az anyagcserére és a keringésre is hatással lehet. Alvás közben az agy fontos folyamatokat végez, többek között segíti a tanultak és az emlékek rögzítését. A CDC (Amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ) szerint a felnőtteknek általában legalább hét óra alvásra van szükségük éjszakánként.

Túl sok ultrafeldolgozott étel

Nem egyetlen élelmiszer, hanem az étrend egészének minősége számít. A finomított és ultrafeldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend rossz hatással lehet a testsúlyra, a koleszterinszintre, a vércukorra és a vérnyomásra. Mivel az agy egészsége szorosan összefügg a keringési rendszer állapotával, érdemes előnyben részesíteni a zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket, teljes kiőrlésű gabonákat, egészséges zsírokat és megfelelő minőségű fehérjeforrásokat.

A vérnyomás, a koleszterin és a vércukor figyelmen kívül hagyása

A magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és a cukorbetegség károsíthatja az agyat ellátó ereket. Ezek az állapotok ráadásul sokáig tünetmentesek lehetnek, ezért fontos a rendszeres ellenőrzés.

Állandó figyelemelterelés

Az okostelefonok, értesítések, közösségi oldalak és a folyamatos tartalomfogyasztás könnyen széttöredezhetik a figyelmünket. A neurológus szerint érdemes megtanulni újra elviselni az unalmat, és időnként minden zavaró tényezőt kikapcsolni. Például egy csendes olvasás is segíthet abban, hogy hosszabb ideig egyetlen dologra koncentráljunk.