Figyelmeztet az orvos: ez a 7 hétköznapi szokás észrevétlenül károsíthatja az agyat

Randy D’Amico neurológus szerint a mindennapi szokásaink hosszú távon meghatározhatják az agyunk állapotát. Van olyan is, ami elsőre teljesen ártalmatlannak tűnik, mégis észrevétlenül megterhelheti az agyat. Ráadásul ezek közül több olyan szokás, amelyről valószínűleg nem is gondolnád, hogy hatással lehet a memóriádra és a koncentrációdra.
7 hétköznapi szokás, amely észrevétlenül károsíthatja az agyat
Túl sok ülés
A mozgásszegény életmód a keringési rendszerre is negatív hatással lehet, ez pedig az agy egészségét is érintheti. Nem kell élsportolónak lenni, az American Heart Association (Szív Társaság) a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású mozgást javasol.
Az alvás elhanyagolása
A rendszeres alváshiány ronthatja a figyelmet, a memóriát és a hangulatot, emellett az anyagcserére és a keringésre is hatással lehet. Alvás közben az agy fontos folyamatokat végez, többek között segíti a tanultak és az emlékek rögzítését. A CDC (Amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ) szerint a felnőtteknek általában legalább hét óra alvásra van szükségük éjszakánként.
Túl sok ultrafeldolgozott étel
Nem egyetlen élelmiszer, hanem az étrend egészének minősége számít. A finomított és ultrafeldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend rossz hatással lehet a testsúlyra, a koleszterinszintre, a vércukorra és a vérnyomásra. Mivel az agy egészsége szorosan összefügg a keringési rendszer állapotával, érdemes előnyben részesíteni a zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket, teljes kiőrlésű gabonákat, egészséges zsírokat és megfelelő minőségű fehérjeforrásokat.
A vérnyomás, a koleszterin és a vércukor figyelmen kívül hagyása
A magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és a cukorbetegség károsíthatja az agyat ellátó ereket. Ezek az állapotok ráadásul sokáig tünetmentesek lehetnek, ezért fontos a rendszeres ellenőrzés.
Állandó figyelemelterelés
Az okostelefonok, értesítések, közösségi oldalak és a folyamatos tartalomfogyasztás könnyen széttöredezhetik a figyelmünket. A neurológus szerint érdemes megtanulni újra elviselni az unalmat, és időnként minden zavaró tényezőt kikapcsolni. Például egy csendes olvasás is segíthet abban, hogy hosszabb ideig egyetlen dologra koncentráljunk.
A társas kapcsolatok beszűkülése
A magány és a társadalmi elszigeteltség módosítható kockázati tényezőként összefügghet a kognitív hanyatlással. A valódi emberi kapcsolatok során az agy folyamatosan dolgozik: figyelünk, beszélünk, emlékezünk, értelmezzük a másik érzelmeit és reagálunk rájuk. A közösségi médiában szerzett követők önmagukban nem helyettesítik ezeket a kapcsolatokat.
Az alkohol és a nikotin szerepe
Érdemes segítséget kérni akkor, ha valaki úgy érzi, nikotinra van szüksége a koncentrációhoz, vagy alkoholra a kikapcsolódáshoz és az elalváshoz. A dohányzás károsítja az érrendszer és az agy egészségét, a nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás pedig neurológiai és kognitív problémákkal is összefügghet - írja a nypost.com.
- A szakértő szerint az agy egészségéért nem feltétlenül egyetlen nagy változtatással tehetünk a legtöbbet. A rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a kiegyensúlyozott étrend, a fontos egészségügyi értékek ellenőrzése, a figyelem tudatos védelme és a valódi társas kapcsolatok mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hosszú távon is megőrizzük szellemi frissességünket.
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