Váratlan helyről érkezhet az agyevő amőba elleni csodafegyver

Az agyevő amőbaként ismert Naegleria fowleri súlyos, rendkívül gyors lefolyású agyvelő- és agyhártyagyulladást okoz. A fertőzés halálozási aránya meghaladja a 97 százalékot. A betegség olyan gyorsan súlyosbodik, hogy gyakran mindössze néhány nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a kezelés kifejthesse hatását.

Az agyevő amőbaként ismert Naegleria fowleri

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Már négy óra alatt hatott az új agyevő amőba elleni vegyület

A San Diegó-i Kaliforniai Egyetem kutatói egy tengeri baktériumból származó, rutamycin B nevű vegyületet vizsgáltak. A Marine Drugs folyóiratban megjelent tanulmány szerint az anyag már alacsony koncentrációban is hatékonynak bizonyult a Naegleria fowleri több törzsével szemben.

A rutamycin B mindössze négy óra alatt eléri maximális hatását, míg a jelenleg standard kezelésként alkalmazott amfotericin B-nek ehhez 16 órára van szüksége.

A kutatók azt is megállapították, hogy a vegyület 200–300-szor mérgezőbb volt az amőbára, mint az emberi sejtekre. Hatását úgy fejti ki, hogy gátolja a kórokozó energiatermeléséhez szükséges egyik enzim működését.

További előnyt jelenthet, hogy a rutamycin B és az amfotericin B együttes alkalmazásával a kutatók a rutamycin B eredeti adagjának mindössze 3–10 százalékával is ugyanazt a hatást érték el.

Mikor válhat alkalmazhatóvá az új kezelés?

Az eredmények ígéretesek, de a rutamycin B klinikai alkalmazásához további kutatások szükségesek. Mivel a fertőzés a központi idegrendszert támadja meg, a szakembereknek először azt kell megvizsgálniuk, hogy a vegyület képes-e átjutni a vér-agy-gáton. A következő lépés annak megállapítása lesz, hogy az anyag élő szervezetben is hatékonyan képes-e leküzdeni a fertőzést.