Bill Gates szerint ez a négy szakma élheti csak túl az AI hatalomátvételét

A Microsoft társalapítója, Bill Gates a The Tonight Show című műsorban beszélt arról, melyik az a négy szakma, amely szerinte túlélheti az AI, avagy a mesterséges intelligencia térnyerését. Manapság, a technológia fejlődése közepette egyre erősebb a félelem, hogy - akárcsak a sci-fikben -, egyszer még a teremtője ellen fordulhat, illetve az is aggasztó, hogyan válthatja fel az embereket. A milliárdos szoftverfejlesztő azonban úgy látja, akad négy olyan szakma, amelyik biztonságban van.

Négy szakma, amelyet nem fenyeget az AI / Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels (Képünk illusztráció)

Négy szakma, amelyet nem fenyeget az AI

A milliárdos szerint a programozók, a biológusok, az energiaszektorban dolgozók és profi sportolók azok, akiket nem fenyeget az AI-forradalom.

Ott van például a baseball. Nem akarjuk majd azt nézni, ahogy számítógépek játszanak baseballt

- jegyezte meg Bill Gates, arra kérdésre pedig, vajon a jövőben szükség lesz-e még egyáltalán emberekre, azt felelte:

A legtöbb dologhoz nem – majd mi eldöntjük. Lesznek, amiket magunknak tartunk fenn, de a tárgyak elkészítése, mozgatása és az élelmiszer termesztése tekintetében idővel ezek gyakorlatilag megoldott problémákká válnak.

Mindeközben a Microsoft, amely tavaly 133,75 milliárd dolláros nyereséget termelt - ami 31%-os növekedést jelent az előző évhez képest -, és több mint 220 ezer alkalmazottat foglalkoztat világszerte, mintegy 60 ezer dolgozónak ajánl fel önkéntes távozási csomagokat, a mesterséges intelligencia által vezérelt költséghatékonysági kampány részeként. A Microsoft közlése szerint ez a kivásárlási ajánlat a részt vevő kanadai, indiai, brit és amerikai csapatok jogosult, 70-es vagy annál alacsonyabb szintű alkalmazottai számára lesz elérhető.

Ez egy időben korlátozott, önkéntes program, amely lehetőséget nyújt a jogosultaknak arra, hogy pénzügyi támogatással és karriertervezési erőforrásokkal távozzanak a Microsofttól. A jogosult alkalmazottak a következő néhány órán belül e-mailben kapnak egy linket az önkéntes kilépési ajánlatuk részleteihez

- tette hozzá Amy Coleman, a vállalat személyzeti igazgatója.