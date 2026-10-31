Bill Gates szerint ez a négy szakma élheti csak túl az AI hatalomátvételét

A Microsoft társalapítója, Bill Gates a The Tonight Show című műsorban beszélt arról, melyik az a négy szakma, amely szerinte túlélheti az AI, avagy a mesterséges intelligencia térnyerését. Manapság, a technológia fejlődése közepette egyre erősebb a félelem, hogy - akárcsak a sci-fikben -, egyszer még a teremtője ellen fordulhat, illetve az is aggasztó, hogyan válthatja fel az embereket. A milliárdos szoftverfejlesztő azonban úgy látja, akad négy olyan szakma, amelyik biztonságban van.
Négy szakma, amelyet nem fenyeget az AI
A milliárdos szerint a programozók, a biológusok, az energiaszektorban dolgozók és profi sportolók azok, akiket nem fenyeget az AI-forradalom.
Ott van például a baseball. Nem akarjuk majd azt nézni, ahogy számítógépek játszanak baseballt
- jegyezte meg Bill Gates, arra kérdésre pedig, vajon a jövőben szükség lesz-e még egyáltalán emberekre, azt felelte:
A legtöbb dologhoz nem – majd mi eldöntjük. Lesznek, amiket magunknak tartunk fenn, de a tárgyak elkészítése, mozgatása és az élelmiszer termesztése tekintetében idővel ezek gyakorlatilag megoldott problémákká válnak.
Mindeközben a Microsoft, amely tavaly 133,75 milliárd dolláros nyereséget termelt - ami 31%-os növekedést jelent az előző évhez képest -, és több mint 220 ezer alkalmazottat foglalkoztat világszerte, mintegy 60 ezer dolgozónak ajánl fel önkéntes távozási csomagokat, a mesterséges intelligencia által vezérelt költséghatékonysági kampány részeként. A Microsoft közlése szerint ez a kivásárlási ajánlat a részt vevő kanadai, indiai, brit és amerikai csapatok jogosult, 70-es vagy annál alacsonyabb szintű alkalmazottai számára lesz elérhető.
Ez egy időben korlátozott, önkéntes program, amely lehetőséget nyújt a jogosultaknak arra, hogy pénzügyi támogatással és karriertervezési erőforrásokkal távozzanak a Microsofttól. A jogosult alkalmazottak a következő néhány órán belül e-mailben kapnak egy linket az önkéntes kilépési ajánlatuk részleteihez
- tette hozzá Amy Coleman, a vállalat személyzeti igazgatója.
A Microsoft még tavaly közzétett egy listát arról a 40 munkahelyről, amelyeknél a legnagyobb az esély arra, hogy a mesterséges intelligencia idővel átveszi az irányítást. Ezek a következők:
- Tolmácsok és fordítók — 98%
- Történészek — 91%
- Matematikusok — 91%
- Korrektorok — 91%
- Automata gépkezelők, kódolók — 90%
- Írók és szerzők — 85%
- Statisztikai asszisztensek — 85%
- Értékesítési képviselők — 84%
- Műszaki írók — 83%
- Újságírók — 81%
- Utaskísérők — 80%
- Telefonkezelők, operátorok — 80%
- Szerkesztők — 78%
- Mezőgazdasági és háztartás-irányítási tanácsadók — 77%
- Politikatudósok — 77%
- Adattudósok — 77%
- Geográfusok — 77%
- Kommentátorok és rádiós DJ-k — 74%
- Alkusz- és brókerasszisztense — 74%
- Webfejlesztők — 73%
- Ügyfélszolgálati képviselők — 72%
- Új ügyfelekkel foglalkozó banki ügyintézők — 72%
- Jegykezelők és utazási tanácsadók — 71%
- Piackutató elemzők — 71%
- Recepciósok — 70%
- Üzleti tanulmányok oktatói — 70%
- Személyes pénzügyi tanácsadók — 69%
- Közgazdaságtan oktatók — 68%
- Menedzsmentelemzők — 68%
- Telefonközpont-kezelők — 68%
- Telemarketingesek — 66%
- Hirdetés-értékesítők— 66%
- Levéltárosok — 66%
- Közbiztonsági távközlési szakemberek — 66%
- Könyvtártudományi tanárok — 65%
- Bemutatók és promóciós munkatársak — 64%
- Modellek — 64%
- PR-szakemberek — 63%
- Autó- és eszközkölcsönzői ügyintézők — 62%
- Rendezvény- és konferencia-hostessek — 60%
Bill Gates korábban arra is figyelmeztetett, a mesterséges intelligencia csökkentheti a kibertámadásokhoz, csalásokhoz és más bűncselekményekhez szükséges szakértelmet, és a bioterrorizmus kockázatát is növelheti. A milliárdos úgy vélte, az AI hatása messze túlmutathat a munkaerőpiacon, ezért komoly szabályozásra van szükség.