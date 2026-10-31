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AI

Bill Gates szerint ez a négy szakma élheti csak túl az AI hatalomátvételét

52 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A mesterséges intelligencia térnyerésével egyre inkább nő a szorongás is. Egyfelől amiatt, hogy egyszer még a teremtője ellen fordulhat, másrészt azért, hogyan és miként váltja fel az AI az embereket és tesz feleslegessé munkahelyeket. A Microsoft társalapítója, Bill Gates szerint azonban van négy olyan szakma, amelyik biztonságban van.
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AIBill Gatesmesterséges intelligenciamunkahely

A Microsoft társalapítója, Bill Gates a The Tonight Show című műsorban beszélt arról, melyik az a négy szakma, amely szerinte túlélheti az AI, avagy a mesterséges intelligencia térnyerését. Manapság, a technológia fejlődése közepette egyre erősebb a félelem, hogy - akárcsak a sci-fikben -, egyszer még a teremtője ellen fordulhat, illetve az is aggasztó, hogyan válthatja fel az embereket. A milliárdos szoftverfejlesztő azonban úgy látja, akad négy olyan szakma, amelyik biztonságban van.

Négy szakma, amelyet nem fenyeget az AI / Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels (Képünk illusztráció)

Négy szakma, amelyet nem fenyeget az AI

A milliárdos szerint a programozók, a biológusok, az energiaszektorban dolgozók és profi sportolók azok, akiket nem fenyeget az AI-forradalom.

Ott van például a baseball. Nem akarjuk majd azt nézni, ahogy számítógépek játszanak baseballt

- jegyezte meg Bill Gates, arra kérdésre pedig, vajon a jövőben szükség lesz-e még egyáltalán emberekre, azt felelte:

A legtöbb dologhoz nem – majd mi eldöntjük. Lesznek, amiket magunknak tartunk fenn, de a tárgyak elkészítése, mozgatása és az élelmiszer termesztése tekintetében idővel ezek gyakorlatilag megoldott problémákká válnak.

Mindeközben a Microsoft, amely tavaly 133,75 milliárd dolláros nyereséget termelt - ami 31%-os növekedést jelent az előző évhez képest -, és több mint 220 ezer alkalmazottat foglalkoztat világszerte, mintegy 60 ezer dolgozónak ajánl fel önkéntes távozási csomagokat, a mesterséges intelligencia által vezérelt költséghatékonysági kampány részeként. A Microsoft közlése szerint ez a kivásárlási ajánlat a részt vevő kanadai, indiai, brit és amerikai csapatok jogosult, 70-es vagy annál alacsonyabb szintű alkalmazottai számára lesz elérhető. 

Ez egy időben korlátozott, önkéntes program, amely lehetőséget nyújt a jogosultaknak arra, hogy pénzügyi támogatással és karriertervezési erőforrásokkal távozzanak a Microsofttól. A jogosult alkalmazottak a következő néhány órán belül e-mailben kapnak egy linket az önkéntes kilépési ajánlatuk részleteihez

- tette hozzá Amy Coleman, a vállalat személyzeti igazgatója.

A Microsoft még tavaly közzétett egy listát arról a 40 munkahelyről, amelyeknél a legnagyobb az esély arra, hogy a mesterséges intelligencia idővel átveszi az irányítást. Ezek a következők:

  1. Tolmácsok és fordítók — 98%
  2. Történészek — 91%
  3. Matematikusok — 91%
  4. Korrektorok — 91%
  5. Automata gépkezelők, kódolók — 90%
  6. Írók és szerzők — 85%
  7. Statisztikai asszisztensek — 85%
  8. Értékesítési képviselők — 84%
  9. Műszaki írók — 83%
  10. Újságírók — 81%
  11. Utaskísérők — 80%
  12. Telefonkezelők, operátorok — 80%
  13. Szerkesztők — 78%
  14. Mezőgazdasági és háztartás-irányítási tanácsadók — 77%
  15. Politikatudósok — 77%
  16. Adattudósok — 77%
  17. Geográfusok — 77%
  18. Kommentátorok és rádiós DJ-k — 74%
  19. Alkusz- és brókerasszisztense — 74%
  20. Webfejlesztők — 73%
  21. Ügyfélszolgálati képviselők — 72%
  22. Új ügyfelekkel foglalkozó banki ügyintézők — 72%
  23. Jegykezelők és utazási tanácsadók — 71%
  24. Piackutató elemzők — 71%
  25. Recepciósok — 70%
  26. Üzleti tanulmányok oktatói — 70%
  27. Személyes pénzügyi tanácsadók — 69%
  28. Közgazdaságtan oktatók — 68%
  29. Menedzsmentelemzők — 68%
  30. Telefonközpont-kezelők — 68%
  31. Telemarketingesek — 66%
  32. Hirdetés-értékesítők— 66%
  33. Levéltárosok — 66%
  34. Közbiztonsági távközlési szakemberek — 66%
  35. Könyvtártudományi tanárok — 65%
  36. Bemutatók és promóciós munkatársak — 64%
  37. Modellek — 64%
  38. PR-szakemberek — 63%
  39. Autó- és eszközkölcsönzői ügyintézők — 62%
  40. Rendezvény- és konferencia-hostessek — 60%

(Via)

Bill Gates korábban arra is figyelmeztetett, a mesterséges intelligencia csökkentheti a kibertámadásokhoz, csalásokhoz és más bűncselekményekhez szükséges szakértelmet, és a bioterrorizmus kockázatát is növelheti. A milliárdos úgy vélte, az AI hatása messze túlmutathat a munkaerőpiacon, ezért komoly szabályozásra van szükség.

 

 

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