Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Wall Street Journal: Orbán Viktort az ENSZ főtitkárának jelölik

alkohol

Újabb veszélyt találtak az alkoholban, az agy saját immunsejtjeit is megváltoztathatja

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az alkohol nemcsak az idegsejtek működésére hat, hanem az agy immunsejtjein keresztül a sejtek közötti támasztószövetet is károsíthatja – derült ki egy friss kutatásból. Az alkohol hatását vizsgáló tudósok egérkísérletekben azt figyelték meg, hogy a mikroglia nevű immunsejtek már az alkoholfogyasztást követő egy órán belül megváltoztak, és olyan folyamatot indítottak el, amely az idegsejtek közötti kapcsolatok elvesztéséhez vezethet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alkoholkutatásagy

A Cleveland Clinic kutatócsoportja a Immunity című tudományos folyóiratban publikálta eredményeit. A vizsgálat arra kereste a választ, hogy az alkohol milyen sejtszintű folyamatokon keresztül károsíthatja az agyat, különösen nagy mennyiségű vagy ismételt alkoholfogyasztás esetén.

alkohol
Az alkohol nemcsak az idegsejtek működésére hat, hanem az agy immunsejtjein keresztül a sejtek közötti támasztószövetet is károsíthatja - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A kutatók a mikroglia nevű sejteket vizsgálták: ezek az agy saját immunsejtjei, amelyek normál esetben felügyelik az idegszövet állapotát, eltávolítják a károsodott sejtalkotókat, és részt vesznek az idegsejtek közötti kapcsolatok szabályozásában.

Az egereken végzett kísérletek során az alkohol beadása után körülbelül egy órával már jelentős változásokat észleltek a mikroglia alakjában és működésében.

A sejtek nyúlványai megrövidültek, és kisebb területet figyeltek meg, miközben egyre aktívabban bontották le az idegsejteket körülvevő extracelluláris mátrixot.

Ez a sejtek közötti támasztóhálózat fontos szerepet játszik az agyszövet szerkezetének fenntartásában, és abban is, hogy az idegsejtek megfelelően kommunikáljanak egymással. Ha ez a rendszer sérül, az idegsejtek közötti kapcsolatok is károsodhatnak – írja a Science Alert.

Az ismételt alkoholfogyasztás súlyosbíthatja a károsodást

A vizsgálat alapján a mikroglia működésének megváltozása nem csupán átmeneti jelenség lehet: az ismételt alkoholexpozícióval a kedvezőtlen folyamatok még kifejezettebbé váltak. A kutatók az idegsejtek közötti kapcsolatok csökkenését és az idegsejtek működésének romlását is megfigyelték.

agy
Illusztráció
Fotó: Pixabay

A tudósok genetikailag módosított egerekkel is kísérleteztek. Ezekben az állatokban kikapcsoltak egy, a mikroglia immunválaszában fontos szerepet játszó fehérjét, a MyD88-at. Az ilyen egereknél az alkoholfogyasztás után kisebb mértékű idegsejtkárosodást és gyengébb mikroglia-reakciót tapasztaltak. 

A mozgáskoordinációs zavarok és az alkohol okozta bódultság is mérsékeltebb volt.

A kutatók emberi agyszövetmintákat is megvizsgáltak: hat, alkoholfogyasztási zavarral érintett elhunyt ember mintáiban az extracelluláris mátrix károsodásának jeleit találták az összehasonlító mintákhoz képest. Ez arra utal, hogy a megfigyelt mechanizmus emberekben is szerepet játszhat, de a kis mintaszám miatt további vizsgálatok szükségesek.

Új kezelések felé vezethet a felfedezés

A kutatócsoport szerint a mikroglia működésének és a MyD88 fehérjének a célzott befolyásolása a jövőben új lehetőségeket teremthet az alkoholhoz köthető agykárosodás mérséklésére. A szakemberek azt is vizsgálják, hogy hasonló folyamatok más, az idegrendszert károsító anyagok vagy betegségek esetében is szerepet játszhatnak-e.

10 életmentő tipp másnaposság ellen: ezeket edd és idd, hogy gyorsabban összeszedd magad!

Egy átmulatott este után sokan próbálnak egy kiadós reggelivel vagy kávéval magukhoz térni, ám nem minden népszerű módszer segít. A másnaposság kellemetlen tüneteit azonban több étel és ital is enyhítheti, miközben vannak olyan praktikák, amelyek csak mítoszok.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!