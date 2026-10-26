Újabb veszélyt találtak az alkoholban, az agy saját immunsejtjeit is megváltoztathatja

A Cleveland Clinic kutatócsoportja a Immunity című tudományos folyóiratban publikálta eredményeit. A vizsgálat arra kereste a választ, hogy az alkohol milyen sejtszintű folyamatokon keresztül károsíthatja az agyat, különösen nagy mennyiségű vagy ismételt alkoholfogyasztás esetén.
A kutatók a mikroglia nevű sejteket vizsgálták: ezek az agy saját immunsejtjei, amelyek normál esetben felügyelik az idegszövet állapotát, eltávolítják a károsodott sejtalkotókat, és részt vesznek az idegsejtek közötti kapcsolatok szabályozásában.
Az egereken végzett kísérletek során az alkohol beadása után körülbelül egy órával már jelentős változásokat észleltek a mikroglia alakjában és működésében.
A sejtek nyúlványai megrövidültek, és kisebb területet figyeltek meg, miközben egyre aktívabban bontották le az idegsejteket körülvevő extracelluláris mátrixot.
Ez a sejtek közötti támasztóhálózat fontos szerepet játszik az agyszövet szerkezetének fenntartásában, és abban is, hogy az idegsejtek megfelelően kommunikáljanak egymással. Ha ez a rendszer sérül, az idegsejtek közötti kapcsolatok is károsodhatnak – írja a Science Alert.
Az ismételt alkoholfogyasztás súlyosbíthatja a károsodást
A vizsgálat alapján a mikroglia működésének megváltozása nem csupán átmeneti jelenség lehet: az ismételt alkoholexpozícióval a kedvezőtlen folyamatok még kifejezettebbé váltak. A kutatók az idegsejtek közötti kapcsolatok csökkenését és az idegsejtek működésének romlását is megfigyelték.
A tudósok genetikailag módosított egerekkel is kísérleteztek. Ezekben az állatokban kikapcsoltak egy, a mikroglia immunválaszában fontos szerepet játszó fehérjét, a MyD88-at. Az ilyen egereknél az alkoholfogyasztás után kisebb mértékű idegsejtkárosodást és gyengébb mikroglia-reakciót tapasztaltak.
A mozgáskoordinációs zavarok és az alkohol okozta bódultság is mérsékeltebb volt.
A kutatók emberi agyszövetmintákat is megvizsgáltak: hat, alkoholfogyasztási zavarral érintett elhunyt ember mintáiban az extracelluláris mátrix károsodásának jeleit találták az összehasonlító mintákhoz képest. Ez arra utal, hogy a megfigyelt mechanizmus emberekben is szerepet játszhat, de a kis mintaszám miatt további vizsgálatok szükségesek.
Új kezelések felé vezethet a felfedezés
A kutatócsoport szerint a mikroglia működésének és a MyD88 fehérjének a célzott befolyásolása a jövőben új lehetőségeket teremthet az alkoholhoz köthető agykárosodás mérséklésére. A szakemberek azt is vizsgálják, hogy hasonló folyamatok más, az idegrendszert károsító anyagok vagy betegségek esetében is szerepet játszhatnak-e.
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