Rájöttek, hogyan rombolja le az agyat az alkohol

A Cleveland Clinic kutatói az úgynevezett mikrogliasejtekre összpontosítottak, amikor az alkoholfogyasztás agyra gyakorolt hatását vizsgálták. Ezek a sejtek normális esetben az agyszövetek állapotát ellenőrzik, eltakarítják a sejttörmeléket, és részt vesznek az idegsejtek közötti kapcsolatok alakításában is. Az Immunity folyóiratban megjelent tanulmány szerint azonban alkohol hatására maguk a támasztósejtek is okozhatnak káros változásokat.

A túlzott alkoholfogyasztás úgy rombolja az agyat, hogy az agy immunsejtjei károsítják a védőfunkciót betöltő támasztóhálózatot

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

Sérül az idegsejteket körülvevő hálózat az alkoholfogyasztás miatt

A publikáció leírja, hogy nagy mennyiségű alkohol hatására a mikrogliasejtek nyúlványai egy órán belül visszahúzódtak, a sejtek pedig elkezdték lebontani az extracelluláris mátrixot. Ez a sejten kívüli állomány támasztóhálózatként veszi körül az idegsejteket, és segíti azok megfelelő működését. A hálózat károsodásával párhuzamosan az idegsejtek aktivitása csökkent, ami álmosságot, a mozgáskoordináció romlását és eszméletvesztést idézett elő.

Már egyetlen alkalommal történő nagy mennyiségű alkoholfogyasztás is károsította ezt a hálózatot, és az idegsejtek közötti kapcsolatok megszakadásához vezetett.

Az ismétlődő, túlzott ivás pedig idegsejtpusztulást váltott ki az impulzuskontrollban és az ítélőképességben fontos szerepet játszó homloklebenyi kéregben. A kutatók alkoholhasználati zavarral élő emberek agyszövetmintáiban is kimutatták a támasztóhálózat károsodását.

Lehetséges célpont a megelőzéshez

A kutatócsoport azonosított egy MyD88 nevű fehérjét is, amely veszélyjelzések hatására aktiválja a mikrogliasejteket. Amikor a kísérletek során még az alkohol bevitele előtt kiütötték a sejtekből e fehérje génjét, sikerült megelőzni a támasztóhálózat és az idegsejtek károsodását. A bódultság és a kapcsolódó működési zavarok is mérséklődtek, miközben a véralkoholszint változatlanul magas maradt. Az eredmények olyan kezelések kidolgozását segíthetik, amelyek az agy immunsejtjeit célozva előzhetik meg az alkohol okozta károsodásokat.