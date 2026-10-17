Napi 10 perc mozgás is segíthet a pihentetőbb alvásban

A Texasi Egyetem austini kutatói olyan egyetemi hallgatók adatait elemezték, akik több hónapon keresztül Fitbit aktivitásmérő eszközöket viseltek. A vizsgálat során nemcsak azt nézték meg, mennyi időt töltöttek a résztvevők mozgással, hanem azt is, hogy a hét hány napján voltak fizikailag aktívak. Az eredmények szerint azok, akik gyakrabban mozogtak, több időt töltöttek a pihentető, mélyebb alvási szakaszokban.

Már napi tíz perc intenzívebb mozgás is összefügghet a pihentetőbb alvással - Illusztráció

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A fiatal felnőttek körében már napi tíz perc közepes vagy nagyobb intenzitású testmozgás is összefüggött a kedvezőbb alvási mintázatokkal.

Ehhez nem feltétlenül kell kimerítő edzésre gondolni. A kutatók meghatározása szerint a közepes vagy nagyobb intenzitású mozgás során a légzés felgyorsul, de az ember még képes beszélgetni. A rendszeres séta és az ülés közbeiktatott megszakítása szintén összefüggött a jobb alvási mintázatokkal – írja a Science Daily.

A hangulatra és a másnapi energiaszintre is hatással lehet

A vizsgálat alapján a gyakrabban mozgó résztvevők másnap energikusabbnak érezték magukat, és kevesebb stresszről számoltak be. A kutatók szerint a mélyebb, úgynevezett nem REM-alvás és a következő napi hangulat, valamint energiaszint között is kapcsolatot figyeltek meg.

A pihentető alvás fontos szerepet játszik a szervezet regenerációjában, a memória működésében és az érzelmi egyensúly fenntartásában. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, ezért önmagában nem bizonyítja, hogy a gyakoribb testmozgás közvetlenül okozza a jobb alvást.

Fotó: Pixabay

Nem csak a hétvégi edzés lehet hasznos

A jelenlegi nemzetközi ajánlások hetente körülbelül 150 perc közepes intenzitású testmozgást javasolnak, de nem írják elő, hogy ezt pontosan hány napra kell elosztani.

Sokan a hétvégére időzítik a hosszabb edzéseket, az új eredmények viszont arra utalnak, hogy az alvás szempontjából előnyös lehet, ha a mozgás a mindennapok részévé válik.

A kutatócsoport további vizsgálatokat tervez egy nagyobb és változatosabb összetételű mintán, hogy kiderüljön, más életkorú és eltérő aktivitású embereknél is megfigyelhetők-e ugyanezek az összefüggések. Addig is az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a rendszeres séta és a rövid, mindennapi mozgás is értékes része lehet az egészséges életmódnak.