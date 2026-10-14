Csúnyán pórul járhat, aki öt óránál kevesebbet alszik

Összesen 95 559 felnőtt adatainak elemzésével vizsgálták az alváshiány egészségügyi hatásait. A résztvevőknek egy héten át csuklón viselhető mozgásérzékelőt kellett hordaniuk, egészségi állapotukat pedig csaknem kilenc éven keresztül monitorozták. A szakértők az alvási szokásokat több mint ezer betegség kialakulásával vetették össze.

37 különböző betegség esélye növekedhet az alváshiány miatt

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Az alváshiány 37 betegség kialakulását segítheti

Az öt óránál kevesebbet alvók esetében 37 betegség kialakulásának valószínűsége emelkedett meg.

Az eredmények szerint az optimális alvásidő 6–8 óra, az ennél kevesebbet vagy többet alvókhoz képest náluk volt a legalacsonyabb a vizsgált egészségügyi problémák kockázata.

A kutatók azt is megállapították, hogy a hosszabb REM-alvás – amely az élénk álmokkal és fokozott agyi aktivitással jellemezhető alvási szakasz – 83 betegség alacsonyabb kockázatával függött össze. Minden egyes plusz 47,6 perc REM-alvás 26%-kal csökkentette a szívelégtelenség, 46%-kal a demencia és 80%-kal a Parkinson-kór kockázatát. A hosszabb mélyalvás többek között a 2-es típusú cukorbetegség és a súlyos depresszió esélyét is csökkentette.

Az alvás mennyisége és szerkezete döntő fontosságú

A PLOS Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerzői hangsúlyozták, hogy a vizsgálat nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot az alvási szokások és a betegségek között. Az eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy a középkorú és idősebb felnőttek egészsége szempontjából a hat-nyolc órás alvás kedvező lehet, és nemcsak az alvás mennyisége, hanem annak szerkezete is számít.