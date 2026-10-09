Antibiotikumot szed? Ezeket az ételeket érdemes lehet kerülni

Az antibiotikumos kezelés egyik hátránya, hogy a gyógyszerek a káros baktériumok mellett a hasznos mikroorganizmusokat is elpusztíthatják. Ennek következtében csökkenhet a bélmikrobiom sokfélesége, ami kedvező feltételeket teremthet egyes kórokozók elszaporodásához. Mivel a bélflóra nemcsak az emésztésben, hanem az immunrendszer működésében is fontos szerepet játszik, egyensúlyának felborulása egészségügyi problémákhoz vezethet.

Antibiotikumos kezelés során a cukorban gazdag étrend felboríthatja a bélmikrobiom egyensúlyát

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A cukor fokozhatja az antibiotikumos kezelés káros hatását

Az NYU Langone Health, a City of Hope és a Memorial Sloan Kettering kutatói 173 daganatos beteg étrendjét vizsgálták kórházi kezelésük alatt. Emellett naponta mintákat gyűjtöttek a betegek bélmikrobiomjának vizsgálatához, hogy nyomon kövessék annak változásait.

Az eredmények szerint a kezelést megelőző 48 órában elfogyasztott minden további 100 gramm cukor a bélbaktériumok sokféleségét jellemző alfa-diverzitás 21 százalékos csökkenésével járt együtt.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a magas cukortartalmú étrend és az antibiotikumos kezelés együttesen elősegítheti az Enterococcus faecium nevű baktérium elszaporodását. Ez a mikroorganizmus veszélyes, nehezen kezelhető fertőzéseket okozhat.

Az egereken végzett kísérletek is hasonló eredményre vezettek. A biapenémet kapó, emellett cukrot is fogyasztó egerekben az Enterococcus baktériumok mennyisége a harmadik napra a kiindulási érték 16,3-szorosára, a hatodik napra pedig annak 33,4-szeresére emelkedett.

Miért veszélyes a bélmikrobiom károsodása?

A csontvelő-transzplantáción átesett, vérképzőszervi daganatban szenvedő betegek a kórházi kezelés során a kemoterápia mellett rendszerint antibiotikumokat is kapnak. Ebben az időszakban a betegek étrendje is megváltozhat, bélmikrobiomjuk pedig jelentősen átalakulhat, ami növelheti a fertőzések kockázatát.

Jonathan Peled, a tanulmány egyik vezető szerzője, úgy véli, hogy ezeknél a betegeknél a mikrobiom károsodása veszélyezteti a kezelés sikerét.

Az egyik feltételezés szerint a cukor azért súlyosbíthatja az antibiotikumok okozta károsodást, mert a kezelést túlélő baktériumok a cukrot használhatják fel a szaporodásukhoz.

A pontos biológiai mechanizmus azonban egyelőre nem ismert.