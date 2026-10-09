Antibiotikumot szed? Ezeket az ételeket érdemes lehet kerülni

Az antibiotikumos kezelés egyik hátránya, hogy a gyógyszerek a káros baktériumok mellett a hasznos mikroorganizmusokat is elpusztíthatják. Ennek következtében csökkenhet a bélmikrobiom sokfélesége, ami kedvező feltételeket teremthet egyes kórokozók elszaporodásához. Mivel a bélflóra nemcsak az emésztésben, hanem az immunrendszer működésében is fontos szerepet játszik, egyensúlyának felborulása egészségügyi problémákhoz vezethet.
A cukor fokozhatja az antibiotikumos kezelés káros hatását
Az NYU Langone Health, a City of Hope és a Memorial Sloan Kettering kutatói 173 daganatos beteg étrendjét vizsgálták kórházi kezelésük alatt. Emellett naponta mintákat gyűjtöttek a betegek bélmikrobiomjának vizsgálatához, hogy nyomon kövessék annak változásait.
Az eredmények szerint a kezelést megelőző 48 órában elfogyasztott minden további 100 gramm cukor a bélbaktériumok sokféleségét jellemző alfa-diverzitás 21 százalékos csökkenésével járt együtt.
A kutatók azt is megfigyelték, hogy a magas cukortartalmú étrend és az antibiotikumos kezelés együttesen elősegítheti az Enterococcus faecium nevű baktérium elszaporodását. Ez a mikroorganizmus veszélyes, nehezen kezelhető fertőzéseket okozhat.
Az egereken végzett kísérletek is hasonló eredményre vezettek. A biapenémet kapó, emellett cukrot is fogyasztó egerekben az Enterococcus baktériumok mennyisége a harmadik napra a kiindulási érték 16,3-szorosára, a hatodik napra pedig annak 33,4-szeresére emelkedett.
Miért veszélyes a bélmikrobiom károsodása?
A csontvelő-transzplantáción átesett, vérképzőszervi daganatban szenvedő betegek a kórházi kezelés során a kemoterápia mellett rendszerint antibiotikumokat is kapnak. Ebben az időszakban a betegek étrendje is megváltozhat, bélmikrobiomjuk pedig jelentősen átalakulhat, ami növelheti a fertőzések kockázatát.
Jonathan Peled, a tanulmány egyik vezető szerzője, úgy véli, hogy ezeknél a betegeknél a mikrobiom károsodása veszélyezteti a kezelés sikerét.
Az egyik feltételezés szerint a cukor azért súlyosbíthatja az antibiotikumok okozta károsodást, mert a kezelést túlélő baktériumok a cukrot használhatják fel a szaporodásukhoz.
A pontos biológiai mechanizmus azonban egyelőre nem ismert.
Érdemes kerülni a cukrot antibiotikumos kezelés alatt?
A szakértők úgy vélik, hogy a bélflóra megóvása érdekében az antibiotikumos kezelés alatt és után érdemes jelentősen csökkenteni az édességek és más, egyszerű cukrokban gazdag élelmiszerek fogyasztását. Fontos azonban hangsúlyozni: egyelőre nem bizonyított, hogy a cukorfogyasztás csökkentése javítja a kezelés eredményességét. Ennek tisztázásához további klinikai vizsgálatokra van szükség.
A kutatás eredményeit a Nature tudományos folyóiratban közölték.