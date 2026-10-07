Meglepő kapcsolatot találtak az antidepresszánsok és a rák között

A kutatók olyan daganatos betegek adatait vizsgálták, akik depresszióval vagy szorongással küzdöttek, és immunterápiás kezelést kaptak. Az antidepresszánsok közül az úgynevezett szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók, vagyis az SSRI-k hatását elemezték. Ebbe a gyógyszercsoportba tartozik például a fluoxetin, a szertralin és az eszcitaloprám.

Alacsonyabb volt a halálozás azoknak a rákbetegeknek a körében, akik antidepresszánsokat szedtek. Egyelőre nem bizonyítottak ok-okozati kapcsolatot

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Alacsonyabb halálozást figyeltek meg az antidepresszánsokat szedőknél

A vizsgálatba olyan felnőtteket vontak be, akik szilárd daganat miatt immunellenőrzőpont-gátló kezelést kaptak 2015 és 2025 között. Ezek az immunterápiás készítmények olyan jelzéseket blokkolnak, amelyek akadályozhatják az immunsejteket abban, hogy megtámadják a daganatot.

A kutatók 1567 SSRI-t szedő beteg adatait hasonlították össze olyan páciensekével, akik benzodiazepineket kaptak. Utóbbi gyógyszereket többek között szorongás és álmatlanság kezelésére alkalmazzák.

A két csoportot 49 különböző szempont alapján igyekeztek összehasonlíthatóvá tenni. Figyelembe vették többek között a betegek demográfiai jellemzőit, a daganat tulajdonságait, az egyéb betegségeket, az alkalmazott gyógyszereket és a laboreredményeket.

A kétéves utánkövetés során az SSRI-t szedők közül 368-an, míg a benzodiazepint használók közül 539-en haltak meg. Ez 23,5, illetve 34,4 százalékos halálozási arányt jelentett.

Az időbeli adatokat is figyelembe vevő elemzés szerint az SSRI-k használata mintegy 37 százalékkal alacsonyabb relatív halálozási kockázattal állt összefüggésben.

Az immunrendszer működésével függhet össze a hatás

Az egyik lehetséges magyarázat szerint a szerotonin szerepet játszhat a feltételezett daganatellenes hatásban, mivel a T-sejtek is reagálnak erre a kémiai hírvivő molekulára.

Egy korábbi egérkísérlet szerint a szerotonintranszporter – amelynek működését az SSRI-k gátolják – fékező hatást gyakorolhat az immunsejtekre. A transzporter blokkolása így erősítheti a daganatellenes immunválaszt.

A mostani vizsgálatban a kutatók több mint nyolcezer daganatminta adatait is elemezték. A húsz vizsgált daganattípus közül tizenháromnál azt találták, hogy a szerotonintranszportert kódoló gén fokozott működése alacsonyabb T-sejtes gyulladásos aktivitással járt együtt.