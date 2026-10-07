Meglepő kapcsolatot találtak az antidepresszánsok és a rák között

A kutatók olyan daganatos betegek adatait vizsgálták, akik depresszióval vagy szorongással küzdöttek, és immunterápiás kezelést kaptak. Az antidepresszánsok közül az úgynevezett szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók, vagyis az SSRI-k hatását elemezték. Ebbe a gyógyszercsoportba tartozik például a fluoxetin, a szertralin és az eszcitaloprám.
Alacsonyabb halálozást figyeltek meg az antidepresszánsokat szedőknél
A vizsgálatba olyan felnőtteket vontak be, akik szilárd daganat miatt immunellenőrzőpont-gátló kezelést kaptak 2015 és 2025 között. Ezek az immunterápiás készítmények olyan jelzéseket blokkolnak, amelyek akadályozhatják az immunsejteket abban, hogy megtámadják a daganatot.
A kutatók 1567 SSRI-t szedő beteg adatait hasonlították össze olyan páciensekével, akik benzodiazepineket kaptak. Utóbbi gyógyszereket többek között szorongás és álmatlanság kezelésére alkalmazzák.
A két csoportot 49 különböző szempont alapján igyekeztek összehasonlíthatóvá tenni. Figyelembe vették többek között a betegek demográfiai jellemzőit, a daganat tulajdonságait, az egyéb betegségeket, az alkalmazott gyógyszereket és a laboreredményeket.
A kétéves utánkövetés során az SSRI-t szedők közül 368-an, míg a benzodiazepint használók közül 539-en haltak meg. Ez 23,5, illetve 34,4 százalékos halálozási arányt jelentett.
Az időbeli adatokat is figyelembe vevő elemzés szerint az SSRI-k használata mintegy 37 százalékkal alacsonyabb relatív halálozási kockázattal állt összefüggésben.
Az immunrendszer működésével függhet össze a hatás
Az egyik lehetséges magyarázat szerint a szerotonin szerepet játszhat a feltételezett daganatellenes hatásban, mivel a T-sejtek is reagálnak erre a kémiai hírvivő molekulára.
Egy korábbi egérkísérlet szerint a szerotonintranszporter – amelynek működését az SSRI-k gátolják – fékező hatást gyakorolhat az immunsejtekre. A transzporter blokkolása így erősítheti a daganatellenes immunválaszt.
A mostani vizsgálatban a kutatók több mint nyolcezer daganatminta adatait is elemezték. A húsz vizsgált daganattípus közül tizenháromnál azt találták, hogy a szerotonintranszportert kódoló gén fokozott működése alacsonyabb T-sejtes gyulladásos aktivitással járt együtt.
A minták azonban nem ugyanazoktól a betegektől származtak, akiknek a túlélési adatait elemezték.
Az eredmények ezért csak alátámasztják a feltételezett mechanizmust, de nem bizonyítják, hogy az antidepresszánsok közvetlenül megváltoztatják a daganatokon belüli immunfolyamatokat.
Az eredmények még nem bizonyítják az antidepresszánsok daganatellenes hatását
A kutatási eredményeket több tényező miatt is óvatosan kell értelmezni. Nem állt rendelkezésre például elegendő információ arról, hogy a betegek milyen általános állapotban voltak, illetve mennyire voltak képesek ellátni mindennapi feladataikat. Ezek fontos tényezők lehetnek a daganatos betegek túlélésében.
A benzodiazepineket ráadásul gyakran akkor is felírják, amikor a betegek állapotuk romlása miatt nyugtalanná válnak vagy alvászavarokkal küzdenek. Elképzelhető tehát, hogy az ezeket szedő betegek egy része eleve súlyosabb állapotban volt, mint az SSRI-ket használók.
Az antidepresszánsok alkalmazása azzal is összefügghet, hogy az érintett betegek átfogóbb pszichológiai és orvosi ellátásban részesültek.
Emiatt a kutatás nem tudja bizonyítani, hogy önmagában az SSRI-kezelés javította a túlélést.
A kutatók szerint randomizált klinikai vizsgálatokra lenne szükség annak eldöntéséhez, hogy az antidepresszánsok valóban javítják-e a daganatos betegek túlélési esélyeit. Ezekben a túlélés mellett a daganat előrehaladását és az esetleges mellékhatásokat is vizsgálni kellene.
A szakemberek ezért hangsúlyozzák, hogy az eredmények alapján senkinek sem szabad kizárólag azért SSRI-t szednie, hogy fokozza az immunterápia hatását. Ugyanígy a benzodiazepinek szedését sem szabad egyéni döntés alapján abbahagyni.
- A kutatás a PLOS Medicine folyóiratban jelent meg.