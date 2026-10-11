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apollo – 7

Tizenegy nap egy szűk űrkabinban – így nyitott utat a holdra szállásnak az Apollo–7 – galéria

14 perce
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Három űrhajós, tizenegy nap és egy küldetés, amelynek sikerén a holdutazás következő lépései is múltak. Az Apollo–7 1968. október 11-én indult: az évfordulón felidézzük a történelmi próbarepülést, amelynek hétköznapjait már a tévénézők is követhették.
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A holdra szállás történetéről legtöbbünknek Neil Armstrong első lépése jut eszébe. Az odáig vezető út azonban korábbi küldetésekből, próbákból és gondosan ellenőrzött műszaki megoldásokból állt. Ezek egyik meghatározó állomása volt az Apollo–7, amely 58 évvel ezelőtt, 1968. október 11-én emelkedett a magasba.

Apollo–7: 58 éve indult a holdra szállást előkészítő küldetés
Három ember, egy történelmi próbarepülés. Balról Walter Cunningham, Wally Schirra parancsnok és Donn Eisele: az Apollo–7 legénysége 1968-ban

Apollo–7: 58 éve indult a holdra szállást előkészítő küldetés

A Saturn IB rakéta fedélzetén Wally Schirra, Donn Eisele és Walter Cunningham indult útnak. Az Apollo-program első személyzettel repülő küldetésén tizenegy napot töltöttek Föld körüli pályán, hogy kipróbálják a parancsnoki és műszaki egységet. A sikeres tesztekre szükség volt ahhoz, hogy később embereket küldhessenek a Holdra.

A repülésnek különös súlyt adott az előzmény. Az Apollo–1 három űrhajósa 1967 januárjában egy földi teszt során keletkezett kabintűzben vesztette életét. Az ezt követő áttervezés és ellenőrzések után az Apollo–7 legénységének kellett bizonyítania, hogy az új űrhajóval biztonságosan végrehajtható a küldetés.

A világűrben a hétköznapi kellemetlenségek is szokatlan helyzetet teremthettek. Schirra már a repülés első napján megfázásról számolt be, miközben a legénységnek folytatnia kellett a teszteket. Ellenőrizték az űrhajó rendszereit, többször működtették a későbbi holdutazásokhoz nélkülözhetetlen főhajtóművet, és megközelítési manővereket gyakoroltak a rakéta levált fokozatával.

A küldetés közben az amerikai tévénézők is bepillanthattak a kabinba. Október 14-én az Apollo–7-ről sugározták az első élő televíziós adást amerikai űrhajó fedélzetéről. Az űrhajósok bemutatták környezetüket, és humoros feliratokkal tették közvetlenebbé a közvetítést. A távoli technikai teljesítmény így emberi arcot is kapott.

Az Apollo–7 október 22-én tért vissza. A sikeres próbarepülés után a program továbbléphetett: még ugyanabban az évben az Apollo–8 már a Hold körül keringett.

A NASA fotóiból készült galériánk a felkészüléstől a kilövésen és a fedélzeti munkán át a hazatérésig idézi fel az Apollo–7 történetét. A korabeli felvételeken az űrverseny látványos technikája mellett azok az emberek is közel kerülnek hozzánk, akik tizenegy napra egy űrkabint tettek meg otthonuknak. 

Szűk helyen, összehangolt mozdulatokkal. Elöl Schirra, középen Eisele, hátul Cunningham látható az űrkabin gyakorlóváltozatában, a vízi kiképzés során, 1968
Galéria: Hogyan éltek tizenegy napig egy űrkabinban? Az Apollo–7 történelmi küldetése képekben
Fotó: NASA
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Három ember, egy történelmi próbarepülés. Balról Walter Cunningham, Wally Schirra parancsnok és Donn Eisele: az Apollo–7 legénysége 1968-ban

 

 

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