Nagy változás jöhet a gyógyszergyártásban – magyar kutatónő tenné zöldebbé

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szerves Kémia és Technológia Tanszékének docensét, az áramlásos kémia hazai kutatóját már óvodáskorában megérintette a környezetvédelem világa. Vegyészmérnök nagynénje egy talaj-, víz- és levegővizsgálatokkal foglalkozó céget vezetett, és sokat mesélt neki a munkájáról. Bár a szakmai részleteket gyermekként még nem értette, az megragadta a figyelmét, hogy ezekkel a vizsgálatokkal a környezetszennyezés feltárását és kezelését segítik. Később egy családi tragédia irányította a figyelmét a gyógyszerkutatásra.

A gyógyszergyártás környezetszennyező ipari tevékenység. A hagyományos módszer rengeteg oldószert alkalmaz a termék tisztításához, az áramlásos kémia azonban zöldebb irányba terelheti a folyamatot

Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

A szennyvízlabortól az áramlásos kémia kutatásáig

Általános iskolásként még leginkább a lovak és a lótenyésztés érdekelték, gimnáziumi kémiatanárai azonban újra felébresztették benne a tudomány iránti korai lelkesedést. Amikor tizenegyedikes korában közölte nagynénjével, hogy vegyészmérnöknek készül, egy nagyon gyakorlatias tanácsot kapott: töltsön el egy hónapot nyári munkán a laborban, hogy közelről is megismerje ezt a hivatást.

Nagynénje szándékosan a szennyvízlaborba osztotta be. A tizenhét éves lány eleinte nem örült az ötletnek, de az ipari szennyvizek változatos vizsgálatai hamar magukkal ragadták. A hónap végére már biztosan tudta, hogy a BME-n szeretne továbbtanulni, és a jövőben környezetvédelmi analitikával foglalkozna. Ezeket a terveket azonban felülírta az élet. Másodéves egyetemista volt, amikor édesanyjánál méhnyakrákot diagnosztizáltak. Egy évvel később elveszítette őt.

„Édesanyám betegsége miatt egyre erősebben éreztem, hogy tenni akarok valamit a daganatos betegekért, ezért fordultam a gyógyszerkutatás felé”

– mondta Bálint Erika az Origónak. A doktori munkája során a két fő érdeklődési köre végül összekapcsolódott, és a kémiai reakciók környezetkímélőbb megvalósításán kezdett dolgozni.

Ennek érdekében többek között kifejezetten kémiai célokra tervezett mikrohullámú reaktorokat használt. A hagyományos melegítéssel órákig vagy napokig tartó reakciók időtartama így jelentősen csökkent. Ráadásul bizonyos esetekben még az oldószereket és a katalizátorokat is el lehetett hagyni. Amikor megalapította saját kutatócsoportját, ezt a tudást már a gyógyszerhatóanyagok zöldebb előállításában szerette volna kamatoztatni, miközben rákellenes molekulákkal is foglalkozott.