Közismert tény, hogy bolygónk ökoszisztémája egységes egészet alkot, így egyetlen elem kiesése is láncreakciószerű katasztrófát idézhet elő. A tudósok legújabb figyelmeztetése szerint ez a veszély most kifejezetten reálissá vált: a Föld egyik legfontosabb óceáni áramlatrendszerének összeomlása drasztikus visszaesést okozhat a globális élelmiszer-termelésben.
Mi történik ha összeomlik a Föld legfontosabb óceáni áramlatrendszere?
Az Atlanti-óceáni meridionális áramlási rendszer (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) hatalmas óceáni áramlatrendszer, amely a trópusi térségekből Európa felé szállítja a hőt. A Golf-áramlat ennek a rendszernek csupán egy része. A közelmúltban publikált adatok ugyanakkor arra utalnak, hogy az ember okozta éghajlatváltozás egy kritikus fordulópont felé sodorhatja az AMOC-ot.
Egy esetleges összeomlás jelentősen lehűtheti Észak-Európát - egyfajta új jégkorszakot idéz elő-, miközben az Afrikában és Ázsiában létfontosságú monszunrendszereket is megzavarhatja. A kutatók most arra figyelmeztetnek, hogy az óceáni áramlás gyengülése a világ több fontos mezőgazdasági térségében is komoly terméskiesést okozhat.
Egy új tanulmány szerint bizonyos országokban a búza, a kukorica és a rizs terméshozama akár közel ötödével is visszaeshet. A jelentős terméskiesés pedig világszerte megemelheti az élelmiszerárakat.
Az AMOC összeomlásának végső árhatása nagymértékben attól függ majd, hogy a globális mezőgazdasági kínálat és kereslet milyen mértékben tud alkalmazkodni a megváltozott terméshozamokhoz. Ha a biológiai-fizikai sokk gyorsabban következne be, mint ahogy az alkalmazkodás végbemegy, a gazdasági következmények súlyosak lehetnek, és rövid távon a globális árak akár 40 százalékkal is a jelenlegi alapérték fölé emelkedhetnek
- írták a kutatók.
A tanulmányt - amelyet egyelőre még nem vetettek alá szakértői bírálatnak - az Alliance to Feed the Earth in Disasters (ALLFED) nevű nonprofit szervezet kutatócsoportja készítette. A szakemberek számítógépes modellezéssel vizsgálták, milyen következményekkel járhat az AMOC jövőbeli gyengülése.
A modell a következő 100 évet szimulálta, az iparosodás előtti időszakhoz képest 2 fokos globális felmelegedést feltételezve. Az egyik forgatókönyvben azt is figyelembe vették, hogy az AMOC az első 50 év során fokozatosan lelassul. Így össze tudták hasonlítani azt a helyzetet, amikor bekövetkezik az áramlási rendszer összeomlása, azzal, amikor az nem történik meg.
Az eredmények szerint az AMOC lassulása az északi félteke általános lehűlésével járna, emellett pedig az Egyenlítő közelében húzódó felhő- és csapadéköv is délebbre tolódna. A kutatók számításai alapján az 50. évre a legelterjedtebb búza-, kukorica- és rizsfajták globális terméshozama átlagosan 5,3 százalékkal csökkenhetne.
Egyes területeket sokkal súlyosabban érintene a változás
A hatások nem mindenhol lennének egyformák. Az olyan országokban, mint Németország és Ukrajna, a hirtelen és jelentős lehűlés miatt akár 19 százalékkal is visszaeshetne a terméshozam. Kanadában a kutatók 12 százalékos termeléscsökkenést jeleztek előre.
Az eredmények egy korábbi, Paul Ritchie, az Exeteri Egyetem klímatudósa által vezetett kutatásra is építenek. Az a tanulmány arra jutott, hogy egy AMOC-összeomlással számoló forgatókönyvben Nagy-Britannia átlaghőmérséklete 2080-ra körülbelül 3,4 fokkal alacsonyabb lehetne annál, mint egy olyan forgatókönyvben, amelyben nem omlik össze az AMOC. Mindemellett az áprilistól szeptemberig tartó időszakban mintegy 123 milliméterrel kevesebb csapadék hullhatna - ezzel párhuzamban pedig a szántóföldi művelésre alkalmas területek aránya Nagy-Britanniában a jelenlegi körülbelül 32 százalékról mindössze 7 százalékra csökkenhetne.
Az új tanulmány szerzői szerint ezért az országoknak már most érdemes felkészülniük arra, hogy az élelmiszer-termelés földrajzi eloszlása jelentősen átalakulhat. Elképzelhető, hogy a mezőgazdasági termelést részben olyan régiókba kellene áthelyezni, ahol az új éghajlati viszonyok kedvezőbbek lennének a gazdálkodás számára.
A mezőgazdaság áthelyezése azonban korántsem egyszerű feladat
A termelés átszervezéséhez megfelelő mennyiségű földre és vízre, valamint infrastruktúrára és jelentős beruházásokra lenne szükség. Ráadásul azok a térségek, ahol a megváltozott éghajlat kedvezőbb körülményeket teremtene, nem feltétlenül rendelkeznének elegendő kapacitással ahhoz, hogy átvegyék a kieső termelést.
A kutatók szerint az országoknak ezért nem szabad kizárólag saját élelmiszer-ellátásuk biztosítására koncentrálniuk. A nemzetközi kereskedelem fenntartása kulcsfontosságú lehet, mivel az export korlátozása egy rossz termésű időszakban tovább súlyosbíthatná a világ más részein kialakuló hiányt.
A kutatócsoport reményei szerint az eredmények segíthetnek a kormányoknak felismerni, milyen gyors és hatékony intézkedésekre lehet szükség egy esetleges AMOC-összeomlás esetén - írta a Daily Mail.
A mostani tanulmányok szerint az AMOC az éghajlatváltozás következtében már a 20. század közepe óta körülbelül 15 százalékkal lassult, és a jövőben akár teljesen össze is omolhat. A tudósok szerint közel egy a négyhez annak az esélye, hogy ez a katasztrofális összeomlás már elkerülhetetlen.