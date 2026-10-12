Közismert tény, hogy bolygónk ökoszisztémája egységes egészet alkot, így egyetlen elem kiesése is láncreakciószerű katasztrófát idézhet elő. A tudósok legújabb figyelmeztetése szerint ez a veszély most kifejezetten reálissá vált: a Föld egyik legfontosabb óceáni áramlatrendszerének összeomlása drasztikus visszaesést okozhat a globális élelmiszer-termelésben.

Mi történik ha összeomlik a Föld legfontosabb óceáni áramlatrendszere? (Képünk illusztráció) Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi történik ha összeomlik a Föld legfontosabb óceáni áramlatrendszere?

Az Atlanti-óceáni meridionális áramlási rendszer (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) hatalmas óceáni áramlatrendszer, amely a trópusi térségekből Európa felé szállítja a hőt. A Golf-áramlat ennek a rendszernek csupán egy része. A közelmúltban publikált adatok ugyanakkor arra utalnak, hogy az ember okozta éghajlatváltozás egy kritikus fordulópont felé sodorhatja az AMOC-ot.

Egy esetleges összeomlás jelentősen lehűtheti Észak-Európát - egyfajta új jégkorszakot idéz elő-, miközben az Afrikában és Ázsiában létfontosságú monszunrendszereket is megzavarhatja. A kutatók most arra figyelmeztetnek, hogy az óceáni áramlás gyengülése a világ több fontos mezőgazdasági térségében is komoly terméskiesést okozhat.

Egy új tanulmány szerint bizonyos országokban a búza, a kukorica és a rizs terméshozama akár közel ötödével is visszaeshet. A jelentős terméskiesés pedig világszerte megemelheti az élelmiszerárakat.

Az AMOC összeomlásának végső árhatása nagymértékben attól függ majd, hogy a globális mezőgazdasági kínálat és kereslet milyen mértékben tud alkalmazkodni a megváltozott terméshozamokhoz. Ha a biológiai-fizikai sokk gyorsabban következne be, mint ahogy az alkalmazkodás végbemegy, a gazdasági következmények súlyosak lehetnek, és rövid távon a globális árak akár 40 százalékkal is a jelenlegi alapérték fölé emelkedhetnek

- írták a kutatók.

A tanulmányt - amelyet egyelőre még nem vetettek alá szakértői bírálatnak - az Alliance to Feed the Earth in Disasters (ALLFED) nevű nonprofit szervezet kutatócsoportja készítette. A szakemberek számítógépes modellezéssel vizsgálták, milyen következményekkel járhat az AMOC jövőbeli gyengülése.