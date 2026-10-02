Arcot kapott a 315 ezer éve élt ember – így nézhetett ki egyik legkorábbi ősünk

Az arcrekonstrukció alapjául a marokkói Jebel Irhoud lelőhelyen feltárt maradványok szolgáltak. Az 1960-as években előkerült Irhoud 1 nevű koponyát kezdetben egy nagyjából 40 ezer éve élt neandervölgyi embernek tulajdonították. Később azonban, egy 2017-es vizsgálat során a kutatók megállapították, hogy a leletek valójában 315 ezer évesek, és a Homo sapienshez tartoznak. Ezek tehát fajunk legrégebbi ismert maradványai.

A korai Homo sapiens arcrekonstrukciója

Fotó: Heritage

Több csontlelet alapján készült az arcrekonstrukció

Mivel teljes arckoponya nem maradt fenn, a kutatók kénytelenek voltak több egyed leleteit felhasználni. Az Irhoud 1-ről készült képeket és videókat az ugyanabban a régészeti rétegben talált állkapocs- és fogtöredékek adataival ötvözték. Így jött létre a háromdimenziós koponyamodell.

A munkához egy mai felnőtt ember koponyájának CT-felvétele szolgált viszonyítási alapként. A digitális modellt addig formálták, amíg tökéletesen nem illeszkedett az ősi csontmaradványokhoz. Ezt követően felépítették rá az izmokat, a zsírszövetet és a bőrt. Ezek vastagságát mai, afrikai származású embereken végzett mérések alapján becsülték meg, az orr és az áll kialakításához pedig anatómiai sablonokat hívtak segítségül.

A haj és a bőrszín már művészi kiegészítés

Az arc első változata egy szürkeárnyalatos, haj és arcszőrzet nélküli modell. Ez tisztán azt szemlélteti, hogy a csontokból és az anatómiai adatokból milyen vonásokra lehet következtetni.

Az arcrekonstrukció szürkeárnyalatos verziója

Fotó: Heritage

A második változat már színes, ráadásul hajat és szakállt is kapott. Ezt a kutatók kifejezetten a nagyközönségnek szánták, hogy könnyebb legyen elképzelni az egykor élt embert a maradványok mögött. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a haj és a bőr színe csupán művészi kiegészítés, hiszen ezeket a tulajdonságokat a csontleletekből lehetetlen megállapítani.

A végeredmény tehát nem egy konkrét személy pontos arcképe. Inkább azt mutatja meg a fennmaradt csontok és a mai anatómiai adatok alapján, hogy nagyjából milyen lehetett korai őseink megjelenése.

A kutatás eredményeit a Heritage című folyóiratban ismertették.