Hátborzongató felvételt készített a NASA az űrből – fotó

A NASA Earth Observatory beszámolója szerint az Arnab ciklon október 25-én alakult ki a Bengáli-öbölben. Ez volt a 2026-os észak-indiai-óceáni ciklonszezon első elnevezett vihara, ami szokatlanul késői kezdésnek számít: a térségben rendszerint már áprilisban vagy májusban megjelennek az első névvel ellátott ciklonok.

Az Arnab ciklon 130 kilométeres széllel érte el India keleti partvidékét. (Kép forrása: NASA)

A NOAA–20 műhold VIIRS műszere október 26-án, világidő szerint 20.12-kor készített éjszakai felvételt a viharról. Az indiai meteorológiai szolgálat akkori mérései szerint a tartós szél sebessége elérte az óránkénti 140 kilométert.

A NASA műholdja megörökítette az Arnab ciklont

Az Arnab ciklon október 28-án hajnalban érte el Ándhra Prades és Yanam partvidékét, Bapatla és Visákhapatnam között. Partot érésekor óránként 130 kilométeres tartós szelet mértek.

Az indiai meteorológiai szolgálat ezt a fokozatot nagyon erős ciklonként tartja nyilván. Erőssége nagyjából a Saffir–Simpson-skála szerinti 1-es kategóriájú hurrikánénak felel meg.

A vihar sűrűn lakott, nagyvárosoknak, halászközösségeknek és kiterjedt mezőgazdasági területeknek otthont adó partszakaszon csapott le. Az indiai hatóságok már az érkezése előtt több tízezer embert telepítettek ki a veszélyeztetett településekről.

Otthonokat és termőföldeket árasztott el

A beszámolók szerint az Arnab ciklon fákat csavart ki, házakat és mezőgazdasági területeket öntött el, miközben megbénította a közlekedést és áramszüneteket okozott. A rossz idő a halászati tevékenységet is korlátozta.

A vihar az El Niño időszakában alakult ki. Ez a természetes éghajlati jelenség a Csendes-óceán egyenlítői térségének szokatlan felmelegedésével jár, és világszerte befolyásolhatja a csapadék, a szelek, az árvizek és a trópusi ciklonok eloszlását.

Korábbi kutatások alapján a Bengáli-öbölben El Niño idején általában ritkább és kevésbé intenzív a trópusi ciklontevékenység. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem alakulhatnak ki erős viharok – az Arnab ciklon erre szolgált látványos példával.