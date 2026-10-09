Öt rejtélyes villanást láttak a Holdon az Artemis–2 űrhajósai

Az Artemis–2 négyfős legénysége idén áprilisban megkerülte a Holdat, majd visszatért a Földre. Az Apollo-program 1972-es lezárása óta ez volt az első emberes holdküldetés. A küldetés első tudományos adatcsomagját október 7-én hozták nyilvánosságra. Az anyag 996 új képet, 814 gigabájtnyi megfigyelési adatot és 521 percnyi, korábban nem közölt hangfelvételt tartalmaz. A Space.com beszámolója szerint a fényképek mellett kézzel írt jegyzetek, rajzok és az űrhajósok szóbeli megfigyelései is segítik a kutatókat.

Az Artemis–2 űrhajósai által készített fénykép a Holdról

Fotó: HANDOUT / NASA

Öt felvillanást figyeltek meg az Artemis–2 űrhajósai

Amikor az Orion űrkapszula elrepült a Hold mellett, a legénység tagjai rövid fényfelvillanásokat észleltek a felszínen. A jelenségeket apró kőzetdarabok okozták, amelyek a Hold felszínébe csapódtak, és az ütközés során elpárologtak.

Az űrhajósok összesen öt ilyen felvillanást figyeltek meg. A küldetés tudományos csapata kizárta, hogy a jelenségeket más fényforrás, például az űrhajóból távozó részecskéken megcsillanó napfény okozta volna.

A legénységet arra is felkészítették, hogy szabad szemmel végezzen megfigyeléseket. A felvillanásokról nem készült fénykép, mert túl gyorsan történtek ahhoz, hogy az űrhajósok lefényképezhessék őket. Ezért táblagépen készített jelölésekkel és jegyzetekkel rögzítették, hol és mikor észlelték a jelenségeket.

A Hold színesebb, mint gondolnánk

A Hold a Földről nézve többnyire szürkének tűnik, az űrhajósok azonban barna, zöld, sárgás, fehér és kék árnyalatokról is beszámoltak. Ezek a visszafogott színek támpontot adhatnak ahhoz, hogy milyen kőzetek és ásványok fordulhatnak elő a Hold különböző területein.

Az Aristarchus-fennsíkon például zöldes és sárgás árnyalatokat láttak, a szomszédos vulkáni síkságokat viszont barnának és szürkének írták le. Ariel Deutsch, a holdkutatási csapat tagja szerint a fennsíkon megfigyelt színek a vulkáni tevékenység különböző korszakainak és formáinak nyomaira utalnak.

Az űrhajósok fényképeket és a megfigyelt színekről kézzel írt feljegyzéseket is készítettek. Ezek szintén szerepelnek a most nyilvánosságra hozott anyagban.