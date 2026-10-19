Meglepő hatása lehet az aszpirinnek

A Monash Egyetem kutatói több mint 13 500 idős ember genetikai adatait elemezték, hogy kiderítsék, kiknél lehet előnyös az aszpirin alkalmazása. Az Alzheimer’s & Dementia című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a gyógyszer hatása összefügghet a vérlemezkék számát befolyásoló örökletes tényezőkkel.

Bizonyos genetikai adottságú embereket védhet a demenciától az aszpirin

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Az aszpirin akár 70 százalékkal is csökkentheti a demencia kockázatát

A kutatók a vérlemezkeszámmal összefüggő genetikai pontszám alapján csoportosították a résztvevőket. A legmagasabb pontszámmal rendelkező 20 százalék körében az aszpirint szedők mindössze 1 százalékánál alakult ki demencia, míg a placebót kapóknál ez az arány 3,3 százalék volt.

Ez körülbelül 70 százalékos relatív kockázatcsökkenést jelent, ami ezer emberre vetítve 23-mal kevesebb demenciás esetnek felel meg.

Dr. Peter Fransquet, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények arra utalnak, hogy a genetikai adottságok segítségével a jövőben azonosíthatók lehetnek azok, akiknél az aszpirin hozzájárulhat a demencia megelőzéséhez.

Komoly kockázata is lehet az aszpirin szedésének

A kedvező eredmények mellett azonban nem szabad elfelejtkezni a kockázatokról sem. Ugyanebben a genetikai csoportban az aszpirint szedők 4,4 százalékánál fordult elő súlyos vérzés, szemben a placebót kapók 2,1 százalékával. Ez ezer emberre számítva 23-mal több súlyos vérzéses eseményt jelent.