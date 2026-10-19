Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bombariadók országszerte, 70 oktatási intézményt fenyegettek meg

aszpirin

Meglepő hatása lehet az aszpirinnek

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bizonyos genetikai adottságú embereket védhet a demenciától a népszerű fájdalomcsillapító. Az aszpirinnek azonban nem csak jótékony hatása lehet ennél a csoportnál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aszpirindemenciakockázat

A Monash Egyetem kutatói több mint 13 500 idős ember genetikai adatait elemezték, hogy kiderítsék, kiknél lehet előnyös az aszpirin alkalmazása. Az Alzheimer’s & Dementia című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a gyógyszer hatása összefügghet a vérlemezkék számát befolyásoló örökletes tényezőkkel.

Bizonyos genetikai adottságú embereket védhet a demenciától az aszpirin
Bizonyos genetikai adottságú embereket védhet a demenciától az aszpirin
Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Az aszpirin akár 70 százalékkal is csökkentheti a demencia kockázatát

A kutatók a vérlemezkeszámmal összefüggő genetikai pontszám alapján csoportosították a résztvevőket. A legmagasabb pontszámmal rendelkező 20 százalék körében az aszpirint szedők mindössze 1 százalékánál alakult ki demencia, míg a placebót kapóknál ez az arány 3,3 százalék volt.

Ez körülbelül 70 százalékos relatív kockázatcsökkenést jelent, ami ezer emberre vetítve 23-mal kevesebb demenciás esetnek felel meg.

Dr. Peter Fransquet, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények arra utalnak, hogy a genetikai adottságok segítségével a jövőben azonosíthatók lehetnek azok, akiknél az aszpirin hozzájárulhat a demencia megelőzéséhez.

Komoly kockázata is lehet az aszpirin szedésének

A kedvező eredmények mellett azonban nem szabad elfelejtkezni a kockázatokról sem. Ugyanebben a genetikai csoportban az aszpirint szedők 4,4 százalékánál fordult elő súlyos vérzés, szemben a placebót kapók 2,1 százalékával. Ez ezer emberre számítva 23-mal több súlyos vérzéses eseményt jelent.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják az aszpirin demenciát megelőző hatását. Ehhez további, kifejezetten az érintett genetikai csoportot vizsgáló klinikai kutatások szükségesek. A szakemberek ezért nem javasolják, hogy bárki kizárólag a demencia megelőzése érdekében, orvosi konzultáció nélkül kezdjen aszpirint szedni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!