Meglepő hatása lehet az aszpirinnek

A Monash Egyetem kutatói több mint 13 500 idős ember genetikai adatait elemezték, hogy kiderítsék, kiknél lehet előnyös az aszpirin alkalmazása. Az Alzheimer’s & Dementia című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a gyógyszer hatása összefügghet a vérlemezkék számát befolyásoló örökletes tényezőkkel.
Az aszpirin akár 70 százalékkal is csökkentheti a demencia kockázatát
A kutatók a vérlemezkeszámmal összefüggő genetikai pontszám alapján csoportosították a résztvevőket. A legmagasabb pontszámmal rendelkező 20 százalék körében az aszpirint szedők mindössze 1 százalékánál alakult ki demencia, míg a placebót kapóknál ez az arány 3,3 százalék volt.
Ez körülbelül 70 százalékos relatív kockázatcsökkenést jelent, ami ezer emberre vetítve 23-mal kevesebb demenciás esetnek felel meg.
Dr. Peter Fransquet, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények arra utalnak, hogy a genetikai adottságok segítségével a jövőben azonosíthatók lehetnek azok, akiknél az aszpirin hozzájárulhat a demencia megelőzéséhez.
Komoly kockázata is lehet az aszpirin szedésének
A kedvező eredmények mellett azonban nem szabad elfelejtkezni a kockázatokról sem. Ugyanebben a genetikai csoportban az aszpirint szedők 4,4 százalékánál fordult elő súlyos vérzés, szemben a placebót kapók 2,1 százalékával. Ez ezer emberre számítva 23-mal több súlyos vérzéses eseményt jelent.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják az aszpirin demenciát megelőző hatását. Ehhez további, kifejezetten az érintett genetikai csoportot vizsgáló klinikai kutatások szükségesek. A szakemberek ezért nem javasolják, hogy bárki kizárólag a demencia megelőzése érdekében, orvosi konzultáció nélkül kezdjen aszpirint szedni.