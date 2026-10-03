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óra

Elkészült a világ legpontosabb órája

26 perce
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Szingapúri kutatók új pontossági rekordot állítottak fel az időmérésben. A lutéciummal működő atomóra már néhány milliméteres magasságkülönbség hatását is képes érzékelni, így a másodperc újradefiniálásában is fontos szerepet kaphat.
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óraidőmérésrekord

Az új atomóra a Szingapúri Nemzeti Egyetem Kvantumtechnológiai Központjában készült, több mint egy évtizedes kutatómunka eredményeként. A Nature folyóiratban bemutatott eszköz a kutatócsoport beszámolója szerint kisebb mérési bizonytalansággal dolgozik, mint bármely eddig ismertetett optikai atomóra.

A lutéciummal működő atomóra a másodperc újradefiniálásában is szerepet kaphat
A lutéciummal működő atomóra a másodperc újradefiniálásában is szerepet kaphat (a kép illusztráció)
Fotó: ELISA SCHU / DPA

Hogyan működik egy atomóra?

Az atomórák működése egy bizonyos atomi átmeneten alapul: ilyenkor az atom egyik elektronja egy másik energiaszintre ugrik. Az optikai atomórákban egy lézert hangolnak ehhez az átmenethez, és ennek a lézernek a fényrezgései adják az időmérés alapját.

A szingapúri kutatók mindössze egyetlen, elektromosan töltött lutéciumatomot használnak a berendezésben. Nagy előnye, hogy az időméréshez választott frekvenciát alig befolyásolja a hőmérséklet vagy a mágneses tér változása. 

Ezáltal az óra a legkülönfélébb környezeti viszonyok között is hajszálpontos marad.

Murray Barrett kutatásvezető szerint a műszer még akkor is stabilan működne, ha a perzselő forróságú Halál-völgyből egyenesen az antarktiszi fennsík leghidegebb pontjára szállítanák.

Már öt milliméter különbség is számít

A csapat két lutéciumórát is épített, majd 200 órán át hasonlították össze a működésüket. Ezzel a világ eddigi legpontosabb óra-összehasonlítását hajtották végre.

Ezen a pontossági szinten már az sem mindegy, hová teszik a berendezéseket. Mivel a gravitáció hatással van az idő múlására, a különböző magasságban elhelyezett órák eltérő ütemben járnak. A szingapúri eljárás olyan érzékeny, hogy már öt milliméteres magasságkülönbséget is észrevesz. Éppen ezért a tudósok egy milliméternél is kisebb hibahatárral határozták meg a két lutéciumion egymáshoz viszonyított magasságát.

A hihetetlen érzékenység ugyanakkor megnehezíti, hogy az eredményeket más laboratóriumok atomóráival vessék össze. A világ különböző pontjai közötti gravitációs különbségeket ugyanis még nem ismerjük elég pontosan ahhoz, hogy ezt a hatást elkülönítsük az órák teljesítménybeli eltéréseitől.

A másodperc új meghatározása

A másodperc hosszát az 1960-as évek óta a céziumatomok alapján határozzák meg. Az optikai atomórák azonban jóval magasabb frekvencián működnek, így ugyanannyi idő alatt sokkal több rezgést mérhetünk, ami még pontosabb időmérést eredményez.

Ez a technológiai ugrás várhatóan 2030-ban vagy azt követően elvezethet a másodperc új meghatározásához. A kutatók következő célja egy kisebb, hordozható lutéciumóra megépítése, amely a laboratórium védett környezetén kívül is megőrzi pontosságát. Egy ilyen eszközzel a jövőben a gravitáció változásait is nyomon követhetik, és a fizika legmélyebb, alapvető kérdéseit vizsgálhatnák.

 

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