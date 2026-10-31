Újraalkották Hitler atomreaktorát – meglepő eredményre jutottak

A szakemberek Werner Heisenberg háború utáni állítását vizsgálták felül. A fizikus 1947-ben azt írta, hogy az 1945 áprilisában, Haigerlochban összeállított atomreaktor csak kevéssel maradt el a kritikus állapottól, és viszonylag kis mennyiségű további urán is elegendő lehetett volna a sikerhez.

A náci atomreaktor működésképtelen maradt volna. Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Az új eredmények szerint azonban nem egyszerű anyaghiányról volt szó. Sem a nehézvízzel működő B8, sem egy feltételezett, grafittal moderált változat nem érhette volna el a kritikus állapotot a háborús Németország rendelkezésére álló anyagokkal.

A náci atomreaktor működésképtelen maradt volna

Az eredeti műszaki dokumentáció hiányos, a német nukleáris anyagok jelentős része pedig a háború után amerikai vagy szovjet hírszerzési gyűjteményekbe, illetve a feketepiacra került. A kutatók ezért levéltári forrásokat, korabeli méréseket és két fennmaradt uránkocka vizsgálatát használták fel.

A B8 magjában 664, természetes uránból készült kockát függesztettek fel mintegy 1400 liter nehézvízben. A szerkezetet grafitréteg és könnyűvíz vette körül. A kísérlet ugyan növelte a neutronok számát, de nem elegendő mértékben egy önfenntartó láncreakcióhoz.

Egyes történészek korábban úgy vélték, Németország hibát követett el, amikor nem grafitmoderátoros reaktort épített.

Az új számítások szerint azonban a német grafit túl sok neutronelnyelő szennyeződést, köztük bórt tartalmazott.

A kutatók olyan modellt készítettek, amely pontosan visszaadta az 1945-ös német mérési eredményeket. Ezután több lehetséges kialakítást is megvizsgáltak, de egyik sem működött volna a ténylegesen elérhető készletekkel. A tanulmány alapján