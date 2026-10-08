Leleplezték a náci Németország kudarcra ítélt atomprogramját

Miután az amerikai erők 1945-ben szétszerelték a német nukleáris program utolsó kísérleti berendezését, Heisenberg úgy nyilatkozott, hogy a rendszer már közel járt a működéshez. A kutatók most a fennmaradt uránkockák és korabeli dokumentumok alapján vizsgálták meg, valójában mekkora esélye volt a B8 atomreaktornak arra, hogy elérje a kritikus állapotot. Az eredmények szerint a legnagyobb akadályt nem egy megoldatlan műszaki probléma, hanem az alapvető nyersanyagok hiánya jelentette.

A német atomprogramban használt természetes urán egy darabja. Egy friss vizsgálat szerint a B8 atomreaktor messze volt még a működőképességtől

Fotó: John T. Consoli / University of Maryland

Miért volt nélkülözhetetlen a nehézvíz az atomreaktor működéséhez?

Egy atomreaktorban az uránatomok hasadásakor felszabaduló neutronok további hasadásokat idézhetnek elő. A láncreakció fenntartásához azonban a neutronok egy részét le kell lassítani, ami az úgynevezett moderátor feladata. A német tudósok erre a célra nehézvizet választottak, ami abban különbözik a közönséges víztől, hogy a hidrogén nehezebb izotópját, deutériumot tartalmaz.

A szükséges nehézvíz beszerzése azonban komoly problémát jelentett. Németország lényegében egyetlen forrásra, a norvégiai Vemorkban működő Norsk Hydro üzemre támaszkodhatott. A létesítmény 1940-ben került német ellenőrzés alá, később azonban többször is szövetséges támadások célpontjává vált. Az üzemet 1944 novemberében bombázás pusztította el.

Sokkal több uránra és nehézvízre lett volna szükség

Timothy Koeth és munkatársai a PNAS Nexus tudományos folyóiratban kiszámították, mennyi anyagra lett volna szükség ahhoz, hogy a B8 elérje a kritikus állapotot, vagyis önfenntartó láncreakció induljon el benne.

Az elemzés szerint a reaktor nagyjából feleannyi uránt tartalmazott, mint amennyire szükség lett volna.

A nehézvíz esetében még rosszabb volt a helyzet: a berendezés működéséhez körülbelül kétszer annyi kellett volna, mint amennyit a Norsk Hydro a második világháború alatt összesen előállított.

A hiányzó nehézvizet grafittal sem tudták helyettesíteni. Bár bizonyos atomreaktorokban a grafit is használható neutronmoderátorként, a németek által ellenőrzött területeken rendelkezésre álló anyag a kutatók szerint nem volt megfelelő erre a célra.