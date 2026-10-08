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autizmus

Több potenciálisan mérgező vegyi anyagot találtak az autizmussal élő gyerekek fogaiban

23 perce
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Egy új kutatás során több potenciálisan mérgező vegyi anyagból is magasabb koncentrációt mértek az autizmussal élő gyerekek tejfogaiban, mint a kontrollcsoportban. Az autizmus és a különböző környezeti hatások közötti kapcsolatot vizsgáló kutatók szerint azonban az eredmények még nem bizonyítják, hogy ezek az anyagok okoznák az állapotot.
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autizmuskutatástejfog

A kutatók 38 gyermek kihullott tejfogait vizsgálták, közülük 22 gyermeknél diagnosztizáltak autizmust, 16-an pedig a kontrollcsoportba kerültek. A tejfogak azért lehetnek különösen érdekesek a kutatók számára, mert kialakulásuk során hosszabb időszakból őrizhetnek meg vegyi anyagokra utaló nyomokat.

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Több potenciálisan mérgező vegyi anyagból is magasabb koncentrációt mértek az autizmussal élő gyerekek tejfogaiban - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A tejfogak fejlődése már a magzati élet negyedik hónapjában elkezdődik, és nagyjából a gyermek hároméves koráig tart.

Ez azt jelenti, hogy a fogak akár a születés előtti és a kisgyermekkori vegyi expozícióról is árulkodhatnak.

Több mint 300 vegyi anyagot találtak

A vizsgált fogminták mindegyikében átlagosan több mint 300 potenciálisan mérgező vegyület nyomát azonosították, bár nem minden anyag volt jelen minden gyermeknél. A kutatók ezután 60 olyan vegyületre összpontosítottak, amelyek a gyerekek legalább felénél kimutathatók voltak.

Ezek közül 39-et az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) fejlődést vagy szaporodást károsító, illetve hormonháztartást zavaró vegyületként tart számon.

A 60 vizsgált anyag 95 százalékából magasabb koncentrációt mértek az autizmussal élő gyerekek fogmintáiban, de statisztikailag mindössze 19 különbség bizonyult szignifikánsnak – írja a Science Alert.

Az egyik vegyületből több mint hétszer annyit találtak az autizmussal élő gyerekeknél

Az egyik legnagyobb eltérést a benzil-benzoát esetében mérték:

ebből az anyagból 722 százalékkal magasabb koncentrációt találtak az autizmussal élő gyerekek tejfogaiban, mint a kontrollcsoportban.

A vegyület többek között kozmetikai és testápolási termékekben, élelmiszer-adalékanyagként, valamint tetvek és rühesség kezelésére használt készítményekben is előfordul.

A kutatók többek között műanyagokhoz, növényvédő szerekhez, illatanyagokhoz, égésgátlókhoz és fényvédő termékekhez kapcsolódó vegyületeket is vizsgáltak. Több olyan anyagot is azonosítottak, amely korábban cumisüvegek alkotóelemeiből történő kioldódás kapcsán került elő.

Illusztráció
Fotó: Pixabay

A kutatás még nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az eredményekből nem lehet kijelenteni, hogy a vizsgált vegyi anyagok okozzák az autizmust. A kutatás ráadásul mindössze 38 gyermek fogmintáira épült, ezért további, nagyobb vizsgálatokra van szükség.

A kutatók szerint ugyanakkor érdemes tovább vizsgálni, milyen hosszú távú környezeti hatások érhetik a gyerekeket, és ezek hogyan kapcsolódhatnak az autizmus kialakulásának kockázatához. A tanulmány szerzői szerint különösen a várandósság és a kisgyermekkor alatti kitettség további kutatása lehet fontos.

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