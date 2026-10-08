Több potenciálisan mérgező vegyi anyagot találtak az autizmussal élő gyerekek fogaiban

A kutatók 38 gyermek kihullott tejfogait vizsgálták, közülük 22 gyermeknél diagnosztizáltak autizmust, 16-an pedig a kontrollcsoportba kerültek. A tejfogak azért lehetnek különösen érdekesek a kutatók számára, mert kialakulásuk során hosszabb időszakból őrizhetnek meg vegyi anyagokra utaló nyomokat.

Több potenciálisan mérgező vegyi anyagból is magasabb koncentrációt mértek az autizmussal élő gyerekek tejfogaiban - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A tejfogak fejlődése már a magzati élet negyedik hónapjában elkezdődik, és nagyjából a gyermek hároméves koráig tart.

Ez azt jelenti, hogy a fogak akár a születés előtti és a kisgyermekkori vegyi expozícióról is árulkodhatnak.

Több mint 300 vegyi anyagot találtak

A vizsgált fogminták mindegyikében átlagosan több mint 300 potenciálisan mérgező vegyület nyomát azonosították, bár nem minden anyag volt jelen minden gyermeknél. A kutatók ezután 60 olyan vegyületre összpontosítottak, amelyek a gyerekek legalább felénél kimutathatók voltak.

Ezek közül 39-et az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) fejlődést vagy szaporodást károsító, illetve hormonháztartást zavaró vegyületként tart számon.

A 60 vizsgált anyag 95 százalékából magasabb koncentrációt mértek az autizmussal élő gyerekek fogmintáiban, de statisztikailag mindössze 19 különbség bizonyult szignifikánsnak – írja a Science Alert.

Az egyik vegyületből több mint hétszer annyit találtak az autizmussal élő gyerekeknél

Az egyik legnagyobb eltérést a benzil-benzoát esetében mérték:

ebből az anyagból 722 százalékkal magasabb koncentrációt találtak az autizmussal élő gyerekek tejfogaiban, mint a kontrollcsoportban.

A vegyület többek között kozmetikai és testápolási termékekben, élelmiszer-adalékanyagként, valamint tetvek és rühesség kezelésére használt készítményekben is előfordul.

A kutatók többek között műanyagokhoz, növényvédő szerekhez, illatanyagokhoz, égésgátlókhoz és fényvédő termékekhez kapcsolódó vegyületeket is vizsgáltak. Több olyan anyagot is azonosítottak, amely korábban cumisüvegek alkotóelemeiből történő kioldódás kapcsán került elő.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A kutatás még nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az eredményekből nem lehet kijelenteni, hogy a vizsgált vegyi anyagok okozzák az autizmust. A kutatás ráadásul mindössze 38 gyermek fogmintáira épült, ezért további, nagyobb vizsgálatokra van szükség.