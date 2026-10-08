Több potenciálisan mérgező vegyi anyagot találtak az autizmussal élő gyerekek fogaiban

A kutatók 38 gyermek kihullott tejfogait vizsgálták, közülük 22 gyermeknél diagnosztizáltak autizmust, 16-an pedig a kontrollcsoportba kerültek. A tejfogak azért lehetnek különösen érdekesek a kutatók számára, mert kialakulásuk során hosszabb időszakból őrizhetnek meg vegyi anyagokra utaló nyomokat.
A tejfogak fejlődése már a magzati élet negyedik hónapjában elkezdődik, és nagyjából a gyermek hároméves koráig tart.
Ez azt jelenti, hogy a fogak akár a születés előtti és a kisgyermekkori vegyi expozícióról is árulkodhatnak.
Több mint 300 vegyi anyagot találtak
A vizsgált fogminták mindegyikében átlagosan több mint 300 potenciálisan mérgező vegyület nyomát azonosították, bár nem minden anyag volt jelen minden gyermeknél. A kutatók ezután 60 olyan vegyületre összpontosítottak, amelyek a gyerekek legalább felénél kimutathatók voltak.
Ezek közül 39-et az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) fejlődést vagy szaporodást károsító, illetve hormonháztartást zavaró vegyületként tart számon.
A 60 vizsgált anyag 95 százalékából magasabb koncentrációt mértek az autizmussal élő gyerekek fogmintáiban, de statisztikailag mindössze 19 különbség bizonyult szignifikánsnak – írja a Science Alert.
Az egyik vegyületből több mint hétszer annyit találtak az autizmussal élő gyerekeknél
Az egyik legnagyobb eltérést a benzil-benzoát esetében mérték:
ebből az anyagból 722 százalékkal magasabb koncentrációt találtak az autizmussal élő gyerekek tejfogaiban, mint a kontrollcsoportban.
A vegyület többek között kozmetikai és testápolási termékekben, élelmiszer-adalékanyagként, valamint tetvek és rühesség kezelésére használt készítményekben is előfordul.
A kutatók többek között műanyagokhoz, növényvédő szerekhez, illatanyagokhoz, égésgátlókhoz és fényvédő termékekhez kapcsolódó vegyületeket is vizsgáltak. Több olyan anyagot is azonosítottak, amely korábban cumisüvegek alkotóelemeiből történő kioldódás kapcsán került elő.
A kutatás még nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az eredményekből nem lehet kijelenteni, hogy a vizsgált vegyi anyagok okozzák az autizmust. A kutatás ráadásul mindössze 38 gyermek fogmintáira épült, ezért további, nagyobb vizsgálatokra van szükség.
A kutatók szerint ugyanakkor érdemes tovább vizsgálni, milyen hosszú távú környezeti hatások érhetik a gyerekeket, és ezek hogyan kapcsolódhatnak az autizmus kialakulásának kockázatához. A tanulmány szerzői szerint különösen a várandósság és a kisgyermekkor alatti kitettség további kutatása lehet fontos.
Robbie Williams váratlan bejelentést tett: autizmust diagnosztizáltak nála
A brit énekes elárulta, hogy nemrég autizmust diagnosztizáltak nála, miután korábban már ADHD-val is diagnosztizálták. Az autizmus diagnózisáról Robbie Williams egy rendezvényen beszélt, és azt mondta, a felismerés sok mindent megmagyaráz számára.