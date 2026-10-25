Azonosítatlan repülő tárgy tűnt fel az Egyesült Államok felett, majd döbbenetes sebességgel eltűnt

Két magas rangú katonai tisztviselő állítása szerint az év elején egy rejtélyes, fekete, háromszög alakú objektumot láttak elrepülni az Egyesült Államok nyugati részén, egy meg nem nevezett, kiemelt biztonságú katonai létesítmény felett. A beszámoló szerint a repülő tárgy rendkívüli sebességgel haladt, majd néhány másodperc alatt, hangtalanul eltűnt. Az esetről a Pentagon pénteken nyilvánosságra hozott UFO-dokumentumai számolnak be – írja a Nieuwsblad.

Akár 2900 km/órás sebességgel haladhatott az a rejtélyes repülő tárgy, amelyet amerikai katonák észleltek az év elején.

Fotó: KTS/AFP

Közel 3000 km/órás sebességgel száguldhatott az azonosítatlan repülő tárgy

A két tisztviselő jelentése szerint az észlelt objektum nem hasonlított a hagyományos katonai repülőgépekre. Nem bocsátott ki látható hajtóműfüstöt, és néhány másodperc alatt, hangtalanul eltűnt.

A szemtanúk egy delta szárnyú drónhoz hasonlították a tárgyat, amelynek fesztávolságát 2,75 és 4,5 méter közé becsülték.

A beszámoló szerint a rejtélyes szerkezet akár 2900 km/órás sebességet is elérhetett.

Pentagon releases new UFO files including a Roswell witness account of an egg-shaped craft and non-human bodies. https://t.co/DmXsjprpm8 — Keith Ainsworth (@AinsworthKeith) October 24, 2026

A pontos helyszínt biztonsági okokra hivatkozva nem nevezték meg.

A katonai és kormányzati jelentésekben az UFO helyett egyre gyakrabban használják az UAP rövidítést, amely az azonosítatlan légi jelenségeket jelöli.

Szakértő bírálta a jelentéshez mellékelt képeket

A dokumentumcsomag kilenc illusztrációt is tartalmaz, ám ezek nem valódi fényképek. Mindegyiken ugyanaz a tájrészlet látható, amelyre apró, háromszög alakú sziluetteket illesztettek, hogy szemléltessék az objektum feltételezett mozgását.

Federal agents encountered a large, triangular aircraft earlier this year that zoomed through the sky from a standstill while making no noise or giving off any exhaust, according to new documents released by the Pentagon. https://t.co/tBXZmpoe7C https://t.co/kKSqnGpntx — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 24, 2026

Greg Eghigian, a Pennsylvaniai Állami Egyetem történelem- és bioetikai professzora, az UFO-jelenség történetéről szóló könyv szerzője szerint

a képek nem szolgáltatnak érdemi bizonyítékot.

A Pentagon május óta több száz, azonosítatlan légi jelenségekről szóló jelentést hozott nyilvánosságra Donald Trump átláthatóságot ígérő kezdeményezésének részeként. A dokumentumok számos részlete azonban továbbra is homályos vagy kitakart, és a most közzétett beszámoló sem ad választ arra, hogy valójában mi repült el a katonai létesítmény felett.