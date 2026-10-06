Elképesztő felfedezést tettek a kutatók a B12-vitamin kapcsán

A Scientific Reports folyóiratban megjelent kutatás 50 év feletti, B12-vitamin-vizsgálaton átesett emberek egészségügyi adatait elemezte. A kutatók 115 735 B12-hiányos beteget párosítottak ugyanennyi, normál vitaminszintű résztvevővel, figyelembe véve számos egészségi és demográfiai tényezőt.

Meglepő kapcsolatot találtak a B12-vitamin és a csonttörések között.

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Váratlan eredményt hozott a B12-vitamint vizsgáló kutatás

Hiánynak a 199 pg/ml-es vagy annál alacsonyabb értéket tekintették, míg a normál tartományt 300 és 900 pg/ml között határozták meg. A követés során a B12-hiányos csoport 7,2 százalékánál történt törés, szemben a normál értékű csoport 6 százalékával. A korrigált elemzés szerint a törések veszélye 33 százalékkal volt magasabb a hiányos csoportban azok között, akik életben maradtak és továbbra is megfigyelés alatt álltak.

A B12-hiány emellett összefüggést mutatott a csontritkulással, az alsó végtagi és csontritkuláshoz kapcsolódó törésekkel, valamint az elesések és az ismételt elesések gyakoribb előfordulásával. Az emelkedés a törés nélküli csontritkulásnál mért 22 százaléktól az ismételt eleséseknél tapasztalt 50 százalékig terjedt.

A vitaminhiány több módon is kapcsolatba kerülhet ezekkel a folyamatokkal. Befolyásolhatja a csontképző sejtek működését és a csont minőségét, neurológiai következményei – például az izomgyengeség, a perifériás idegkárosodás vagy a bizonytalan járás – pedig növelhetik az elesés veszélyét.

A határérték közeli és a magas B12-szint szintén magasabb törési veszéllyel járt együtt, bár az összefüggés gyengébb volt. A szerzők szerint a magas érték mögött alapbetegség, étrend-kiegészítők használata vagy gyakoribb egészségügyi ellátás is állhat.

A kutatás megfigyeléses volt, ezért nem bizonyítja, hogy a B12-hiány törést okoz vagy előre jelzi azt. Azt sem igazolja, hogy a vitamin pótlása csökkentené a törések kockázatát. Ennek tisztázásához további, előre megtervezett vizsgálatokra van szükség.