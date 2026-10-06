Egy közismert vitamin veheti fel a harcot az egyik legagresszívebb agydaganat ellen

A B3-vitamin nagy dózisú alkalmazása ígéretes eredményeket mutatott a glioblasztóma hagyományos kezelésének kiegészítéseként – számolt be róla a Calgaryi Egyetem. Egy jelenleg is zajló klinikai vizsgálat első eredményei szerint a kezelésben részesülő betegek 82 százalékánál hat hónap elteltével sem romlott a betegség.
A Calgaryi Egyetem kutatói azt vizsgálják, hogy a hagyományos kezelés kiegészítése nagy dózisú niacinnal, vagyis B3-vitaminnal javíthatja-e a betegek kilátásait.
Hogyan segíthet a B3-vitamin a glioblasztóma kezelésében?
A kutatás alapját az adja, hogy a glioblasztóma képes elnyomni az immunrendszer működését. Emiatt azok az immunsejtek is veszíthetnek hatékonyságukból, amelyek normális esetben részt vennének a daganat elleni védekezésben.
A kutatók feltételezése szerint a niacin segíthet helyreállítani ezeknek az immunsejteknek a működését, így azok ismét hatékonyabban támadhatják a rákos sejteket.
Wee Yong, a Calgaryi Egyetem professzora szerint az immunrendszer normális esetben igyekszik megakadályozni a daganat növekedését, a glioblasztóma azonban elnyomja ezt a védekezést. A niacinkezelés a kutató szerint újra aktiválhatja az immunsejteket, így azok ismét képesek lehetnek megtámadni és elpusztítani a daganatos sejteket – írta a Science Daily.
A módszert először egereken vizsgálták, és a kísérletek során a niacinnal kezelt állatok tovább éltek. Ezek az eredmények vezettek az embereken végzett, kombinált I. és II. fázisú klinikai vizsgálathoz.
A betegek 82 százalékánál fél évig nem romlott a betegség
A jelenlegi vizsgálatban szabályozott felszabadulású niacint alkalmaznak a kemoterápia és a sugárkezelés mellett. A kutatók egyrészt azt szeretnék meghatározni, hogy mekkora dózis adható biztonságosan, másrészt azt vizsgálják, hogy a kezelés meghosszabbíthatja-e a progressziómentes túlélést, vagyis azt az időszakot, amely alatt a daganatos betegség nem rosszabbodik.
A kutatás megkezdésekor előre meghatározták, hogy abbahagyják a vizsgálatot, ha a hat hónapos progressziómentes túlélés legalább 20 százalékkal nem javul a korábbi tanulmányok eredményeihez képest.
Az első 24 beteg adatai azonban meghaladták ezt a küszöböt: hat hónap elteltével a résztvevők 82 százalékánál nem következett be a betegség progressziója. A kutatók szerint ez 28 százalékos növekedést jelent a korábbi vizsgálatok eredményeihez képest.
Gloria Roldan Urgoiti, a kutatás egyik vezetője hangsúlyozta, hogy a glioblasztómás betegek túlélési esélyei az elmúlt húsz évben nem javultak jelentősen, ezért minden potenciálisan hasznos új kezelési lehetőséget érdemes megvizsgálni. Ehhez ugyanakkor szigorú kutatási protokollokra és biztonsági ellenőrzésre van szükség.
Veszélyes lehet a nagy dózisú B3-vitamin?
A kutatók külön felhívták a figyelmet arra, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy a glioblasztómás betegeknek önállóan nagy mennyiségű B3-vitamint kellene szedniük.
Bár a niacin vitamin, nagy dózisban káros hatásokat, akár mérgezést is okozhat. A klinikai vizsgálatban alkalmazott mennyiséget és a betegek állapotát ezért egészségügyi szakemberek szigorúan ellenőrzik.
A mostani eredmények ráadásul még előzetesek. Eddig mindössze 24 beteg adatait értékelték, így egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy a niacin valóban javítja a glioblasztómás betegek hosszú távú túlélését.
A kutatók összesen 48 résztvevőt szeretnének bevonni a vizsgálatba. A végleges elemzés 2026 végére vagy 2027 elejére készülhet el.
Az eredményeket a Journal of Neuro-Oncology tudományos folyóiratban közölték.
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A glioblasztóma a felnőttek egyik legagresszívebb agydaganata. Kezelése általában műtétből, sugárkezelésből és kemoterápiából áll, a betegség azonban különösen nehezen kezelhető. A daganat sejtjei ugyanis a környező agyszövetbe is behatolhatnak, ezért műtéttel rendkívül nehéz valamennyit eltávolítani. A betegség a kezelés után gyakran kiújul.