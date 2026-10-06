Egy közismert vitamin veheti fel a harcot az egyik legagresszívebb agydaganat ellen

A B3-vitamin nagy dózisú alkalmazása ígéretes eredményeket mutatott a glioblasztóma hagyományos kezelésének kiegészítéseként – számolt be róla a Calgaryi Egyetem. Egy jelenleg is zajló klinikai vizsgálat első eredményei szerint a kezelésben részesülő betegek 82 százalékánál hat hónap elteltével sem romlott a betegség.

A B3-vitamin nagy dózisú alkalmazását a hagyományos kemoterápia és sugárkezelés kiegészítéseként tesztelik / Fotó: Unsplash / Illusztráció

A Calgaryi Egyetem kutatói azt vizsgálják, hogy a hagyományos kezelés kiegészítése nagy dózisú niacinnal, vagyis B3-vitaminnal javíthatja-e a betegek kilátásait.

Hogyan segíthet a B3-vitamin a glioblasztóma kezelésében?

A kutatás alapját az adja, hogy a glioblasztóma képes elnyomni az immunrendszer működését. Emiatt azok az immunsejtek is veszíthetnek hatékonyságukból, amelyek normális esetben részt vennének a daganat elleni védekezésben.

A kutatók feltételezése szerint a niacin segíthet helyreállítani ezeknek az immunsejteknek a működését, így azok ismét hatékonyabban támadhatják a rákos sejteket.

Wee Yong, a Calgaryi Egyetem professzora szerint az immunrendszer normális esetben igyekszik megakadályozni a daganat növekedését, a glioblasztóma azonban elnyomja ezt a védekezést. A niacinkezelés a kutató szerint újra aktiválhatja az immunsejteket, így azok ismét képesek lehetnek megtámadni és elpusztítani a daganatos sejteket – írta a Science Daily.

A módszert először egereken vizsgálták, és a kísérletek során a niacinnal kezelt állatok tovább éltek. Ezek az eredmények vezettek az embereken végzett, kombinált I. és II. fázisú klinikai vizsgálathoz.

A betegek 82 százalékánál fél évig nem romlott a betegség

A jelenlegi vizsgálatban szabályozott felszabadulású niacint alkalmaznak a kemoterápia és a sugárkezelés mellett. A kutatók egyrészt azt szeretnék meghatározni, hogy mekkora dózis adható biztonságosan, másrészt azt vizsgálják, hogy a kezelés meghosszabbíthatja-e a progressziómentes túlélést, vagyis azt az időszakot, amely alatt a daganatos betegség nem rosszabbodik.