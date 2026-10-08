Különös felfedezés az Antarktiszon: ez átírhatja a Föld történetét

A tudósok sokáig úgy vélték, hogy a sávos vasércképződmények az ősi fotoszintetizáló baktériumok tevékenységének köszönhetően jöttek létre. Ezek a mikrobák oxidálták a tengervízben oldott vasat, amely kicsapódott és felhalmozódott az óceánokban.

Fény és oxigén nélkül is vasat alakítanak át az antarktiszi baktériumok.

Fotó: DORIANE LETEXIER / Hans Lucas

Antarktiszi baktériumok oldhatják meg a Föld ősi vasércének rejtélyét

Ez az elmélet azonban nem adott teljes magyarázatot a „hógolyó-Föld” időszakában kialakult vaslerakódásokra. Ebben a földtörténeti korszakban a bolygót a feltételezések szerint több száz méter vastag jég borította, amely elzárta a tengereket a fénytől.

Koreai kutatók a Larsen C-jégself közelében, 324 méteres mélységből kiemelt, 2,4 méter hosszú üledékmintát vizsgáltak. A rétegek nagyjából 12 ezer év környezeti változásainak nyomait őrizték.

Az üledékben található környezeti DNS elemzésével egy eddig ismeretlen, kémiai vegyületekből energiát nyerő baktériumcsoportot azonosítottak. Ezek a mikrobák korlátozott fény- és oxigénviszonyok között is képesek a kétértékű vasat háromértékűvé oxidálni.

A kulcsfontosságú fajt ideiglenesen Candidatus Mariimomonas ferrooxydans néven nevezték el. Genomjában megtalálták a Cyc2 nevű fehérjét kódoló gént, amelyről azt feltételezték, hogy részt vesz a vas átalakításában.

A kutatók a gént E. coli baktériumba ültették, majd megfigyelték, hogy a Cyc2 fehérje gyorsan oldhatatlan háromértékű vassá oxidálta a kétértékű vasat. Az anyag ezt követően kicsapódott.

Mivel a háromértékű vas vízben sokkal kevésbé oldódik, hosszú idő alatt vasásványok halmozódhatnak fel a tengerfenéken.

A felfedezés arra utal, hogy a mikroorganizmusok fotoszintézis nélkül is hozzájárulhattak a hatalmas vasérctelepek kialakulásához. A kutatók szerint ez a folyamat akár már azelőtt is működhetett, hogy a fotoszintézis megjelent volna a Földön.