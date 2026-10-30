Túlélnéd, ha lenyelne egy bálna? Szakértők részletezték a rémálomszerű eshetőséget

Bizonyára sokan ismerik Jónás és a cethal történetét a Bibliából: a próféta a kötelessége elől menekült, amikor Isten vihart bocsátott a hajórára. Jónást ekkor a legénység a tengerbe vetette, egy bálna elnyelte, amit sikerült túlélnie. A közelmúltban bemutatott Bálnahullás című film ehhez hasonló történetet dolgoz fel egy fiatal búvárról, aki az édesapja holttestét keresve merül alá, ám végül egy ámbráscet gyomrában köt ki. A menekülésre ezután egy órája marad, mielőtt kifogyna az oxigénpalackja. Ezek után felmerülhet a kérdés: vajon valóra válhat egy ilyen rémálom?
Túlélés egy bálna gyomrában: vajon lehetséges?
A tengertudósok szerint a válasz erre a kérdésre meglehetősen bonyolult. Bár a legtöbb bálnafaj fizikailag képtelen arra, hogy lenyeljen egy embert, a szakértők szerint akad egy óriási kivétel, ami nem más, mint a filmben is szereplő ámbráscet. Ezek a hatalmas lények akár 18 méteresre is megnőhetnek, és nagy zsákmányokkal, például óriás tintahalakkal táplálkoznak, így egyikét képezik azon kevés bálnafajnak, amelyek torka elég széles ahhoz, hogy egy ember is elférjen benne. Joy Reidenberg, az Icahn Orvostudományi Kar összehasonlító anatómusa, aki tanácsadóként működött közre a filmnél, ehhez annyit fűzött hozzá, ezen a fajon belül is egy kifejlett, hím példányra lenne szükség.
A lenyelést követően a túlélés a bálna gyomrában már egy egészen más kérdés. A nagy ámbráscetek általában tintahalakkal, például óriáskalmárokkal táplálkoznak, és a tudósok úgy vélik, a zsákmányt a torkukban lévő erős, alacsony nyomással szívják be a szájukba, mielőtt egészben lenyelnék.
Az első kihívást ekkor az oxigén jelentené: a filmben a búvár az oxigénpalackja segítségével éli túl, amivel ugyan értékes időt nyer, a szakértők szerint azonban a bálna belsejében uralkodó körülmények továbbra is rendkívül zordak lennének. A gyomor ugyanis sötét, nedves, szűkös és emésztőnedvekkel teli, a tartály kifogyása után pedig alig vagy egyáltalán nem maradna belélegezhető levegő, ami a növekvő nyomással együtt újabb akadályt jelentene.
Mindeközben a nagy ámbráscetek folyamatosan vadásznak az óceánban, olyan mélységekbe merülve, amelyek egy védtelen ember számára végzetesek lennének. Amennyiben valaki mégis túléli a merülést, még meg küzdenie a bálna emésztőrendszerével is: a nagy ámbráscet gyomra tudniillik nem egy óriási üreges barlang, ahogy azt a fikciókban gyakran ábrázolják, hanem több rekeszből áll, amelyek segítenek neki lebontani a nehéz zsákmányt, beleértve az éles csőrrel és csápokkal felfegyverzett fajokat is.
Így tehát annak az embernek, aki egy ilyen helyzetben találná magát, nemcsak a fulladással, hanem a hőséggel, az emésztőnedvekkel és az állandó mozgással is meg kellene küzdenie - valljuk be, az esélyei a túlélésre több, mint elenyészőek.
Megtörtént eset: egészben nyelt el egy halászt a bálna
Michael Packard nevét 2021-ben ismerte meg a világ: a massachusettsi homárhalász ekkor rövid időre csapdába esett egy púpos bálna, avagy hosszúszárnyú bálna szájában. Erről a fajról tudni kell, a szájuk ugyan elég nagy ahhoz, hogy elnyeljenek egy embert, a torkuk viszont már nem az.
Egy púpos bálna torka nagyjából akkora, mint egy emberi ököl
– mondta el Nicola Hodgins, a Bálna- és Delfinvédelmi Szervezet munkatársa a National Geographicnak .
A férfi végül ennek hála menekült meg: miután ugyanis bevette a szájába és rájött, hogy nem képes lenyelni, a bálna egy idő után visszaköpte őt a vízbe. A történelem során dokumentált esetek közül pedig az egyik leghíresebb James Bartley története 1891-ből, aki állítólag másfél napig élt túl egy bálna gyomrában. A modern kutatások azonban alaposan megkérdőjelezték ezt a beszámolót, és ma már a legtöbb szakértő legendának tekinti. A tengeri naplók és hajózási dokumentumok aprólékos vizsgálata sem támasztja alá az esemény valódiságát.