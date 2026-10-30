Túlélnéd, ha lenyelne egy bálna? Szakértők részletezték a rémálomszerű eshetőséget

Bizonyára sokan ismerik Jónás és a cethal történetét a Bibliából: a próféta a kötelessége elől menekült, amikor Isten vihart bocsátott a hajórára. Jónást ekkor a legénység a tengerbe vetette, egy bálna elnyelte, amit sikerült túlélnie. A közelmúltban bemutatott Bálnahullás című film ehhez hasonló történetet dolgoz fel egy fiatal búvárról, aki az édesapja holttestét keresve merül alá, ám végül egy ámbráscet gyomrában köt ki. A menekülésre ezután egy órája marad, mielőtt kifogyna az oxigénpalackja. Ezek után felmerülhet a kérdés: vajon valóra válhat egy ilyen rémálom?

Túlélés egy bálna gyomrában: vajon lehetséges? / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Túlélés egy bálna gyomrában: vajon lehetséges?

A tengertudósok szerint a válasz erre a kérdésre meglehetősen bonyolult. Bár a legtöbb bálnafaj fizikailag képtelen arra, hogy lenyeljen egy embert, a szakértők szerint akad egy óriási kivétel, ami nem más, mint a filmben is szereplő ámbráscet. Ezek a hatalmas lények akár 18 méteresre is megnőhetnek, és nagy zsákmányokkal, például óriás tintahalakkal táplálkoznak, így egyikét képezik azon kevés bálnafajnak, amelyek torka elég széles ahhoz, hogy egy ember is elférjen benne. Joy Reidenberg, az Icahn Orvostudományi Kar összehasonlító anatómusa, aki tanácsadóként működött közre a filmnél, ehhez annyit fűzött hozzá, ezen a fajon belül is egy kifejlett, hím példányra lenne szükség.

A lenyelést követően a túlélés a bálna gyomrában már egy egészen más kérdés. A nagy ámbráscetek általában tintahalakkal, például óriáskalmárokkal táplálkoznak, és a tudósok úgy vélik, a zsákmányt a torkukban lévő erős, alacsony nyomással szívják be a szájukba, mielőtt egészben lenyelnék.

Az első kihívást ekkor az oxigén jelentené: a filmben a búvár az oxigénpalackja segítségével éli túl, amivel ugyan értékes időt nyer, a szakértők szerint azonban a bálna belsejében uralkodó körülmények továbbra is rendkívül zordak lennének. A gyomor ugyanis sötét, nedves, szűkös és emésztőnedvekkel teli, a tartály kifogyása után pedig alig vagy egyáltalán nem maradna belélegezhető levegő, ami a növekvő nyomással együtt újabb akadályt jelentene.