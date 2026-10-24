Kísérteties teremtményre bukkantak egy barlang mélyén

A Subterranean Biology című folyóiratban bemutatott Erhaia dijiang az első Kínában dokumentált édesvízi barlangi csiga. A kutatók 2062 méteres tengerszint feletti magasságban találtak rá. Az apró állat szemei teljesen visszafejlődtek, teste pigmentmentes, kúpos háza pedig szinte átlátszó. Hosszú, vékony tapogatói szintén egyediek.

Az újonnan felfedezett barlangi csiga természetes élőhelyén

Fotó: He et al., 2026.

Különleges életmódhoz alkalmazkodott a furcsa barlangi csiga

A fajt az ősi kínai mitológia egyik arctalan istenségéről, Di Jiangról nevezték el. A csiga rendkívül érzékeny a fényre: a laboratóriumi megfigyelések során a megvilágított példányok rendszeresen a kövek alatti sötét helyekre húzódtak. Természetes élőhelyén az állat egy méternél sekélyebb, nagyjából 20 Celsius-fokos vízben, kavicsok és kőzettörmelék között él. Elsősorban a kövek felszínén található mikroszkopikus algákkal, úgynevezett kovamoszatokkal táplálkozik. A kutatók megfigyelései szerint a faj szorosan kötődik a barlangi környezethez, és a bejárattól legfeljebb két méterre távolodik el.

Máris veszélyben lehet az újonnan felfedezett faj

A 2025 augusztusában végzett terepi vizsgálat során a kutatók mindössze három élő, kifejlett példányt és egy üres csigaházat találtak. Fiatal egyedeket egyáltalán nem figyeltek meg, ami rendkívül kis egyedszámú állományra utal. A szakemberek ezért a kínai barlangok alaposabb feltárását és a sérülékeny élőhelyek védelmét sürgetik. Attól tartanak, hogy az újonnan felfedezett csigafaj már azelőtt komoly veszélybe kerülhet, hogy sikerülne pontosan felmérni az állományát.