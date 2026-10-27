Ez a mindennapi fehérje súlyosbíthatja a bélbetegségeket

A két legismertebb krónikus gyulladásos bélbetegség a Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás. Ezek a kórképek többek között hasi fájdalmat, tartós hasmenést és bélvérzést okozhatnak. A bélgyulladás kialakulásában a genetikai tényezők, az immunrendszer működése és a bélbaktériumok egyaránt szerepet játszanak. Az viszont még nem tisztázott, hogy az étrend miként befolyásolja e betegségek súlyosságát.

A marhahúsból származó fehérje fokozhatja a bélgyulladást

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A marhahús-fehérje fokozta leginkább a bélgyulladást

A Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology című folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók különböző fehérjeforrások hatását vizsgálták egereken. Az állatok marhahúsból, tojásból, tejtermékekből, szójából vagy borsóból származó fehérjéket tartalmazó étrendet kaptak.

A marhahús-fehérjével táplált egereknél alakult ki a legsúlyosabb vastagbélgyulladás, míg a borsófehérjét fogyasztóknál csak enyhe tüneteket figyeltek meg. Ezt az összefüggést a különböző kísérleti modellekben, valamint hím és nőstény állatoknál egyaránt kimutatták.

Fontos megjegyezni, hogy önmagában a marhahús-fehérje nem váltott ki gyulladást az egészséges egerekben. A káros hatás kizárólag akkor jelentkezett, amikor más, gyulladást előidéző tényezők is jelen voltak.

A bélbaktériumok szerepe

A kutatók szerint a tapasztalt különbségek a bélbaktériumok és az epesavak közötti kölcsönhatásokra vezethetők vissza.

A marhahús-fehérje megváltoztatta a bélbaktériumok összetételét, és összefüggésbe hozták a bélfalat védő nyálkaréteg elvékonyodásával is. Emellett megemelkedett bizonyos, gyulladással kapcsolatos epesavak szintje.

A borsófehérje ezzel szemben kedvezőbb baktérium-összetételt és epesavprofilt eredményezett.

Azt is megfigyelték, hogy a marhahús-fehérjét tartalmazó étrendhez adott oldható élelmi rost, az egyiptomi útifű maghéja mérsékelte a gyulladást. Úgy tűnik tehát, hogy az étrend más összetevői részben ellensúlyozhatják a káros hatásokat.

Az eredmények egyelőre kizárólag állatkísérletekből származnak, így nem bizonyítják, hogy a marhahús-fehérje az embereknél is hasonló hatást vált ki. További vizsgálatok tisztázhatják, hogy a megfelelő fehérjeforrások megválasztása segíthet-e a gyulladásos bélbetegségek tüneteinek enyhítésében.