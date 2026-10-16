Eltűnt a bélrendszerünkből több fontos baktérium

A Stanford Egyetem kutatói a bolíviai tsimane és a tanzániai hadza közösségek tagjaitól származó székletmintákat hasonlítottak össze. Mindkét népcsoport ismert arról, hogy elkülönülve élnek a modern társadalmaktól, környezetük és étkezési szokásaik azonban jelentősen különböznek. A Nature folyóiratban közölt kutatás a bélmikrobiom, vagyis a bélrendszerben élő mikroorganizmusok közösségének összetételét vizsgálta.

A modern és az ősi bélmikrobiom jelentősen különbözik egymástól

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Különböző életmód, hasonló közösség a bélmikrobiomban

A tsimane emberek az Amazonas-medence csapadékos vidékein élnek, ahol többek között főzőbanánt, rizst és gyökérzöldségeket termesztenek. A hadzák ezzel szemben Tanzánia száraz síkságain ehető növényeket gyűjtenek és vadásznak. A mintákban található mikrobiális DNS elemzése mégis jelentős hasonlóságot mutatott:

a több mint 1200 közös mikrobafaj mellett az is kiderült, hogy a tsimane résztvevőkben azonosított fajok közel 90 százaléka a vizsgált hadzákban is előfordult.

Az iparosodott társadalmak lakóival összevetve már nagy eltéréseket találtak. A két hagyományos közösségben egyaránt jelen lévő mikrobatörzsek mintegy 60 százaléka ritka vagy teljesen hiányzik a városiasodott környezetben élők bélrendszeréből. Ez összhangban van a kutatócsoport korábbi eredményeivel: egy 2023-as vizsgálatukban a kaliforniai lakosok bélrendszerében átlagosan 277, míg a hadzákéban 730 különböző mikrobafajt mutattak ki.

Egyelőre nem tudni, milyen egészségügyi hatásai vannak a különbségeknek

Justin Sonnenburg, a tanulmány társszerzője szerint a mikrobiom sokféleségének csökkenése a felelős azért, hogy egyes betegségek napjainkban gyakrabban fordulnak elő. Bizonyos baktériumok ugyanis segíthetik az immunrendszer működését vagy fontos vegyületeket termelhetnek, miközben a rostszegény, cukorban és zsírban gazdag étrend átalakíthatja a mikrobaközösséget. A mostani kutatás azonban nem bizonyította, hogy az ősi mikrobiom egészségesebb lenne.

Andrew Moeller evolúcióbiológus – aki nem vett részt a vizsgálatban – úgy véli, az sem kizárható, hogy a változás előnyös, mert a modern bélbaktérium-összetétel jobban illeszkedik az iparosodott életmódhoz.