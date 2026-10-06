Riasztóan terjed a bélrák a fiatalok körében, keresik az okokat

A bélrákot sokáig elsősorban az idősebb korosztály betegségének tartották, és tíz esetből több mint kilencet ma is 50 év felettieknél diagnosztizálnak. Az utóbbi évek kutatásai azonban azt mutatják, hogy a fiatalabbak körében világszerte emelkedik az előfordulása, miközben az idősebb korcsoportokban stabilizálódik vagy csökken.

Ételek márkájáig lebontva kutatják a fiatalkori bélrák lehetséges okait. (Illusztráció)

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Az étrendben és az életmódban keresik a fiatalkori bélrák okát

Az Egyesült Királyságban a 25–49 évesek körében az 1990-es évek eleje óta több mint 50 százalékkal nőtt a bélrák előfordulási aránya. Egy korábbi nemzetközi vizsgálat ötven országból huszonhétben mutatott ki emelkedést. Angliában 2007 és 2017 között a negyedik leggyorsabb növekedést mérték, Európán belül pedig itt volt a legnagyobb az emelkedés.

A Cancer Research UK támogatásával induló PROSPECT-UK kutatás 250 ezer, 18 és 50 év közötti embert szeretne bevonni.

A résztvevők rövid internetes kérdőíveket töltenek ki étrendjükről, életmódjukról, környezetükről és egészségi állapotukról, valamint hozzájárulhatnak elektronikus egészségügyi adataik összekapcsolásához. Egy kisebb csoport részletes étkezési naplót vezet, továbbá vér- és székletmintát is ad.

A kutatók az élelmiszereket nem csupán olyan tág kategóriák szerint vizsgálják, mint az ultrafeldolgozott termékek, hanem egészen a konkrét márkákig elemzik, mit fogyasztanak az emberek. Az Egyesült Királyságban a kalóriabevitel mintegy 60 százaléka erősen feldolgozott élelmiszerekből származik, ezek azonban összetételükben és feldolgozási módjukban jelentősen különbözhetnek.

A megfigyeléses vizsgálat önmagában nem tud közvetlen ok-okozati kapcsolatot bizonyítani. A genetikai és biológiai tényezők, valamint a bél mikrobiomja szintén szerepet játszhatnak.

Egyelőre nincs elegendő bizonyíték arra, hogy egy konkrét étrendi vagy életmódbeli tényező okozná a fiatalkori esetek növekedését.

A bélrák általános kockázatát ugyanakkor csökkentheti a rostokban, gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend, a feldolgozott és vörös húsok visszafogása, a rendszeres mozgás, az egészséges testsúly, az alkohol korlátozása és a dohányzás kerülése.