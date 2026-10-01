Az örök fiatalság titkát kutatják – váratlan helyen találtak nyomot

Szívátültetések vizsgálata közben figyelték meg a kutatók, hogy az idősebb szívek fiatalabb szervezetben a biológiai fiatalodás jeleit mutatják. A változás fordítva is működött: az idősebb befogadóba átültetett fiatalabb szívek gyorsabban öregedtek – írja az Independent.

Szívátültetés után befogadó szervezethez igazodhat a szív biológiai kora. Kutatók az öregedés mellett a biológiai fiatalodás jeleit is megfigyelték embereknél. (illusztráció) Forrás: Pexels

A kutatók először három különböző korcsoportba tartozó egereken vizsgálták, hogyan hat a befogadó szervezet az átültetett szívre. Négy–hat hónappal a műtétek után olyan kémiai változásokat találtak a szövetek DNS-én, amelyek alapján a szívek biológiai kora a befogadó állatéhoz igazodott. Ezeket a változásokat, vagyis a DNS metilációját a sejtek öregedésének becslésére használják.

Embereknél is megfigyelték a biológiai fiatalodás jeleit

Jesse Poganik és munkatársai ezután a bostoni Brigham and Women’s Hospital 11 szívátültetéséből származó szövetmintákat elemezték. A donorok és a befogadók között nyolc és ötven év közötti korkülönbség volt. A mintákban ugyanazt a jelenséget figyelték meg, mint az egérkísérletekben.

A műtét után egy évvel készült orvosi adatok alapján a pulzus, a szívizom vastagsága és a terhelhetőség egyes mutatói is inkább a befogadó életkorához igazodtak. Az idősebb donorszívek tehát bizonyos szempontból fiatalabb szívként működtek új helyükön.

Ez azonban nem jelentett teljes megfiatalodást. Nem minden működésbeli mutató változott a várt módon, és egyes testi elváltozások visszafordíthatatlanok maradtak. A befogadók többi szervének biológiai kora sem változott meg.

Az eredmények arra ösztönözhetik az orvosokat, hogy újragondolják az idősebb donorszívek fiatalabb betegekbe történő átültetését. Bartley Griffith szívsebész szerint a kutatás a vérben található, öregedést befolyásoló tényezők megértéséhez is közelebb vihet. Az emberi vizsgálat ugyanakkor egyelőre mindössze 11 szívátültetés mintáira támaszkodik.

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