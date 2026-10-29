Olyan bolygót találtak a kutatók, amelynek a tudomány szerint nem volna szabad léteznie

Különös felfedezést tettek a csillagászok egy rendkívül forró, olvadt kőzettel borított exobolygón, ahol olyasmit találtak, aminek a korábbi elméletek szerint már évmilliárdokkal ezelőtt el kellett volna tűnnie. A Földtől 280 fényévre található exobolygó a szélsőséges körülmények ellenére jelentős légkörrel rendelkezhet, amelynek fennmaradása komoly fejtörést okoz a kutatóknak.
Különös védőréteg boríthatja a pokolian forró exobolygót
A TOI-561 b nevű lávabolygót a James Webb-űrtávcső segítségével vizsgálták meg a tudósok. A különleges bolygó olyan közel kering a csillagához, hogy felszínét olvadt kőzet boríthatja, és mindig ugyanazt az oldalát fordítja a csillag felé.
A kutatók korábban úgy gondolták, hogy az ilyen extrém forróságban és erős sugárzásban egy bolygó légköre nem maradhat fenn évmilliárdokon keresztül. Az új megfigyelések azonban ennek éppen az ellenkezőjére utalnak.
A James Webb mérései egy másik meglepő jelenséget is feltártak: a lávabolygó a rá érkező csillagfény mintegy 75 százalékát visszaveri.
A tudósok szerint ennek hátterében különleges, ásványi anyagokból álló felhők állhatnak. Ezek természetes napvédő pajzsként működhetnek, megakadályozva, hogy a csillag sugárzásának jelentős része elérje a felszínt.
A feltételezett légkör ráadásul a hőt is szállíthatja a bolygó állandóan megvilágított oldaláról a sötét oldalára. Ez segíthet megmagyarázni, miért alacsonyabb a nappali hőmérséklet a vártnál.
Hatalmas lávaóceán tarthatja életben a bolygó légkörét
A csillagászok azt is vizsgálják, hogyan maradhatott fenn ilyen sokáig a különleges exobolygó légköre. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a felszínt borító globális lávaóceán óriási vulkánként működik, amely folyamatosan gázokat juttat a légkörbe, pótolva az elveszített anyagot.
A kutatók egyelőre nem tudják, pontosan milyen gázok veszik körül a bolygót. Elképzelhető, hogy légköre a Vénuszéhoz hasonlóan szén-dioxidban gazdag, de a kén-dioxid is meghatározó szerepet játszhat benne.
A The Astronomical Journal folyóiratban ismertetett felfedezés új kérdéseket vet fel a rendkívül forró, kőzetbolygók légkörének fennmaradásáról. A tudósok további űrtávcsöves megfigyelésekkel szeretnék megfejteni a különös égitest titkát – olvasható a ScienceDaily.com oldalán megjleent ismeretterjesztő cikkben.
Magyar kutató is dolgozott a NASA új űrtávcsövén, amely feltárhatja az univerzum sötét titkait
A NASA jelenlegi tervei szerint legkorábban augusztus 30-án indulhat útnak egy űrobszervatórium, amely a Hubble-höz hasonló részletességgel, de legalább százszor nagyobb égterületet képes egyszerre megfigyelni. A Nancy Grace Roman űrteleszkóp galaxisok millióinak feltérképezésével, valamint új exobolygók ezreinek felfedezésével segíthet közelebb kerülni az univerzum legnagyobb rejtélyeinek megfejtéséhez. Egyik kulcsfontosságú technológiai fejlesztésében Detre Örs Hunor űrkutató, fizikus és csillagász is részt vett, aki az Origónak mesélt a hamarosan induló űreszközről.