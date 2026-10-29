Olyan bolygót találtak a kutatók, amelynek a tudomány szerint nem volna szabad léteznie

A kutatók korábban úgy gondolták, hogy az ilyen extrém forróságban és erős sugárzásban egy bolygó légköre nem maradhat fenn évmilliárdokon keresztül. Az új megfigyelések azonban ennek éppen az ellenkezőjére utalnak.

A James Webb mérései egy másik meglepő jelenséget is feltártak: a lávabolygó a rá érkező csillagfény mintegy 75 százalékát visszaveri.

A tudósok szerint ennek hátterében különleges, ásványi anyagokból álló felhők állhatnak. Ezek természetes napvédő pajzsként működhetnek, megakadályozva, hogy a csillag sugárzásának jelentős része elérje a felszínt.

A feltételezett légkör ráadásul a hőt is szállíthatja a bolygó állandóan megvilágított oldaláról a sötét oldalára. Ez segíthet megmagyarázni, miért alacsonyabb a nappali hőmérséklet a vártnál.

Hatalmas lávaóceán tarthatja életben a bolygó légkörét

A csillagászok azt is vizsgálják, hogyan maradhatott fenn ilyen sokáig a különleges exobolygó légköre. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a felszínt borító globális lávaóceán óriási vulkánként működik, amely folyamatosan gázokat juttat a légkörbe, pótolva az elveszített anyagot.

A kutatók egyelőre nem tudják, pontosan milyen gázok veszik körül a bolygót. Elképzelhető, hogy légköre a Vénuszéhoz hasonlóan szén-dioxidban gazdag, de a kén-dioxid is meghatározó szerepet játszhat benne.

A The Astronomical Journal folyóiratban ismertetett felfedezés új kérdéseket vet fel a rendkívül forró, kőzetbolygók légkörének fennmaradásáról. A tudósok további űrtávcsöves megfigyelésekkel szeretnék megfejteni a különös égitest titkát – olvasható a ScienceDaily.com oldalán megjleent ismeretterjesztő cikkben.