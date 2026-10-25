Megszólaltak a szakértők: ezt együk, hogy fiatalosabb legyen a bőrünk

A fiatalos megjelenés megőrzése mellett a megfelelően ápolt bőr általános egészségi állapotunkra is jótékony hatással van. Mivel azonban a bőr a testünk és a külvilág közötti védőgátként funkcionál, folyamatosan különféle hatások érik.
Jean Krutmann, a Leibniz Környezet-orvostudományi Kutatóintézet bőrgyógyász professzora szerint számos környezeti tényező – például a légszennyezés, az ózon és a klímaváltozás – járul hozzá a bőr öregedéséhez.
Évtizedeken át úgy véltük, hogy a környezeti hatások okozta bőröregedés fő kiváltó oka az ultraibolya sugárzás. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van
– mondja Krutmann. Szerinte a természetes napfény más hullámhosszai – például a látható fény és az infravörös sugárzás – szintén hozzájárulhatnak az öregedési folyamatokhoz. Sőt, még a hőmérséklet emelkedése is szerepet játszhat ebben.
Emellett az idő múlásával is fokozatosan veszítünk a kollagénből, vagyis abból a fehérjéből, amely a bőr szerkezetét adja, ez pedig ráncok kialakulásához vezethet – írja a BBC.
Étrendünk azonban segíthet jobb állapotban megőrizni a bőrt. Mutatjuk, mit ajánlanak a szakértők!
1. Színes gyümölcsök és zöldségek
Számos kutatás igazolja, hogy a növényi alapú élelmiszerekben gazdag étrend kulcsfontosságú a bőr egészségének megőrzésében. Érdemes minél több színes gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani, mivel ezek olyan hatékony antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek segítenek megvédeni a bőrt a környezetszennyezés és a napfény okozta károsodásoktól, és ragyogóbb megjelenést kölcsönözhet a bőrnek.
A sárgarépa, a paprika és a paradicsom gazdag karotinoidokban – például luteinben, likopinban és béta-karotinban.
Ezek a vegyületek a zsírszövetekben raktározódnak, és védelmet nyújtanak az UV-sugarakkal szemben
– magyarázza Volker Böhm, a Jénai Friedrich Schiller Egyetem élelmiszerkémia professzora.
A karotinoidok segíthetik a bőrsejteket a hialuronsav termelésében is: ez a molekula hozzájárul a bőr feszességének és rugalmasságának megőrzéséhez; számos kereskedelmi forgalomban kapható hidratáló és öregedésgátló krém összetevői között is megtalálható. Ugyanezek a pigmentek a kollagéntermelést is serkenthetik. Egy kisebb tanulmányban azoknál a nőknél, akik tíz hónapon keresztül naponta szedtek karotinoid-kiegészítőt, javult a bőr kollagén- és elasztintartalma.
A pozitív hatások eléréséhez rendszeresen kell fogyasztanunk ezeket az élelmiszereket, a környezeti hatásokkal szembeni védelem kialakulásához általában 8–10 hétre van szükség.
A mangó például segíthet abban, hogy bőrünk az életkor előrehaladtával is fiatalosabb megjelenésű maradjon.
Erre utal a Kaliforniai Egyetem (Davis) kutatója, Vivien Fam által vezetett tanulmány is, amely menopauza utáni nők bevonásával készült: a résztvevők 16 héten keresztül heti négy alkalommal fogyasztottak 85 gramm mangót, ez csökkentette a már meglévő ráncok méretét, valamint az új ráncok kialakulásának számát is.
Meglepő módon a tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a napi körülbelül 250 gramm mangó elfogyasztása növelte a ráncok mennyiségét. A kutatás egyik társszerzője, Robert Hackman – a Kaliforniai Egyetem (Davis) táplálkozástudományi professzora – szerint az ok a mangó magas természetes cukortartalma lehet.
A mangó és a citrusfélék szintén gazdagok C-vitaminban. Ez a vitamin segíti a kollagéntermelést, emellett antioxidánsként is működik, így megvédheti a bőrt a napsugárzás okozta károsodástól.
2. Egészséges zsírok
Egy kisebb vizsgálat eredményei szerint azoknál, akik 16 héten keresztül mandulát nassoltak, kevésbé voltak láthatóak a ráncok, mint azoknál, akik másfajta nassolnivalót fogyasztottak.
Az E-vitamin – amely bőségesen megtalálható a diófélékben és magvakban – megvédheti a bőrt a sejtkárosodástól és az öregedéstől.
Ennek a vitaminnak a hiánya negatívan befolyásolhatja a bőr egészségét, például lassíthatja a sebgyógyulást. Jó forrásai közé tartozik
- a mandula,
- a mogyoró,
- a fenyőmag
- és számos magolaj.
A diófélék omega-6 zsírsavakat is tartalmaznak, amelyek erősíthetik a bőr védőrétegét, segítve ezzel a bőr nedvességtartalmának megőrzését. Egy másik, a bőr számára szintén előnyös egészséges zsír az omega-3, amely az olajos halakban és algákban található meg. Az omega-3-ban gazdag halak közé tartozik a lazac, a szardínia és a makréla. Kisebb tanulmányok arra utalnak, hogy ezek csökkenthetik a bőr napfényérzékenységét, így segíthetnek megvédeni a bőrt a napsugárzás okozta károsodásoktól.
3. Ételek, amelyek jót tesznek a bélrendszernek
Ha változatosan táplálkozunk, és étrendünk bővelkedik friss növényi élelmiszerekben, diófélékben és magvakban, azzal nemcsak bélmikrobáinknak, hanem bőrünknek is jót teszünk.
Ennek oka, hogy a bélrendszer egészsége és a bőr állapota szoros összefüggésben áll egymással; a kutatók ezt a kapcsolatot „bél-bőr tengelynek” nevezik.
Amikor sokféle növényi eredetű ételt fogyasztunk, a bélrendszerünkben élő mikrobák olyan vegyületeket szabadítanak fel, amelyek gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatással bírnak. Az egészségesebb bélmikrobiom az immunrendszer támogatásán keresztül a bőr állapotát is javíthatja.
Ennek eléréséhez érdemes minél többféle növényi élelmiszert beépíteni az étrendünkbe – például gyümölcsöket, zöldségeket, hüvelyeseket, teljes kiőrlésű gabonákat, valamint fűszernövényeket és fűszereket. Ez csökkentheti a stresszt, javíthatja az alvás minőségét, és védelmet nyújthat bizonyos bőrbetegségekkel – például a pikkelysömörrel – szemben.
A fermentált élelmiszerek – mint például a savanyú káposzta, a kimchi, a kombucha vagy a joghurt – szintén különösen hasznosak a bélmikrobák táplálása szempontjából.
A sok víz fogyasztása is hidratálja a bőrt
Ha nem iszunk elég folyadékot, az kiszáradáshoz és más egészségügyi problémákhoz vezethet. A vízivásnak azonban számos más pozitív hatása is van.