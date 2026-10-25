Megszólaltak a szakértők: ezt együk, hogy fiatalosabb legyen a bőrünk

A fiatalos megjelenés megőrzése mellett a megfelelően ápolt bőr általános egészségi állapotunkra is jótékony hatással van. Mivel azonban a bőr a testünk és a külvilág közötti védőgátként funkcionál, folyamatosan különféle hatások érik.

Az étrendünkkel sokat tehetünk a bőr fiatalságának megőrzéséért - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Jean Krutmann, a Leibniz Környezet-orvostudományi Kutatóintézet bőrgyógyász professzora szerint számos környezeti tényező – például a légszennyezés, az ózon és a klímaváltozás – járul hozzá a bőr öregedéséhez.

Évtizedeken át úgy véltük, hogy a környezeti hatások okozta bőröregedés fő kiváltó oka az ultraibolya sugárzás. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van

– mondja Krutmann. Szerinte a természetes napfény más hullámhosszai – például a látható fény és az infravörös sugárzás – szintén hozzájárulhatnak az öregedési folyamatokhoz. Sőt, még a hőmérséklet emelkedése is szerepet játszhat ebben.

Emellett az idő múlásával is fokozatosan veszítünk a kollagénből, vagyis abból a fehérjéből, amely a bőr szerkezetét adja, ez pedig ráncok kialakulásához vezethet – írja a BBC.

Étrendünk azonban segíthet jobb állapotban megőrizni a bőrt. Mutatjuk, mit ajánlanak a szakértők!

1. Színes gyümölcsök és zöldségek

Számos kutatás igazolja, hogy a növényi alapú élelmiszerekben gazdag étrend kulcsfontosságú a bőr egészségének megőrzésében. Érdemes minél több színes gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani, mivel ezek olyan hatékony antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek segítenek megvédeni a bőrt a környezetszennyezés és a napfény okozta károsodásoktól, és ragyogóbb megjelenést kölcsönözhet a bőrnek.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A sárgarépa, a paprika és a paradicsom gazdag karotinoidokban – például luteinben, likopinban és béta-karotinban.

Ezek a vegyületek a zsírszövetekben raktározódnak, és védelmet nyújtanak az UV-sugarakkal szemben

– magyarázza Volker Böhm, a Jénai Friedrich Schiller Egyetem élelmiszerkémia professzora.

A karotinoidok segíthetik a bőrsejteket a hialuronsav termelésében is: ez a molekula hozzájárul a bőr feszességének és rugalmasságának megőrzéséhez; számos kereskedelmi forgalomban kapható hidratáló és öregedésgátló krém összetevői között is megtalálható. Ugyanezek a pigmentek a kollagéntermelést is serkenthetik. Egy kisebb tanulmányban azoknál a nőknél, akik tíz hónapon keresztül naponta szedtek karotinoid-kiegészítőt, javult a bőr kollagén- és elasztintartalma.

A pozitív hatások eléréséhez rendszeresen kell fogyasztanunk ezeket az élelmiszereket, a környezeti hatásokkal szembeni védelem kialakulásához általában 8–10 hétre van szükség.

A mangó például segíthet abban, hogy bőrünk az életkor előrehaladtával is fiatalosabb megjelenésű maradjon.