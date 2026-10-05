Meglepő összefüggést találtak a C-vitamin és a halálozási adatok között

A C-vitamin lehetséges hatásait vizsgálták egy új, II. fázisú klinikai kutatásban olyan embereknél, akiknél fennállt a vérrák kialakulásának kockázata, vagy már alacsony kockázatú vérképzőszervi daganatos betegségük volt. A kutatók elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a napi C-vitamin-pótlás képes-e lassítani a kóros sejtek növekedését.
Az EVITA nevű randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálatban 109 ember vett részt Dániából és az Egyesült Államokból. A kutatás eredményeit a CANCER, az American Cancer Society lektorált tudományos folyóirata közölte.
Több különbséget is találtak a C-vitamint szedőknél
A kutatás elsődleges célja annak megállapítása volt, hogy a C-vitamin befolyásolja-e a rákmegelőző vagy daganatos sejtek növekedési ütemét. Ebben a tekintetben nem találtak számottevő különbséget a C-vitamint és a placebót szedők között.
Más eredmények azonban felkeltették a kutatók figyelmét. A C-vitamint szedőknél olyan változásokat figyeltek meg a gyulladásos jelátviteli folyamatokban, amelyek kedvezőbb kimenetellel hozhatók összefüggésbe.
A C-vitamin-csoportban emellett kevesebb esetben fordult elő vérszegénység, tüdőgyulladás, akut aszeptikus ízületi gyulladás és belső vérzés. Emésztőrendszeri panaszokat ugyanakkor gyakrabban tapasztaltak náluk.
Kevesebb haláleset történt a C-vitamint szedők körében
A kutatás egyik legfigyelemreméltóbb eredménye a hosszabb utánkövetés során mutatkozott meg. A résztvevőket medián 33,6 hónapon, vagyis csaknem három éven keresztül követték.
Ez idő alatt összesen 35 résztvevő halt meg. A placebót kapók közül 24-en, míg a C-vitamint szedők közül 11-en hunytak el.
A feltáró elemzés alapján a C-vitamint kapó résztvevőknél kedvezőbb túlélést figyeltek meg. Ez azonban önmagában még nem bizonyítja, hogy a C-vitamin csökkenti a halálozás kockázatát. A kutatók szerint az eredményt egy nagyobb, III. fázisú klinikai vizsgálatban is meg kell erősíteni.
A C-vitamin és a vérrák kapcsolata
A kutatás hátterében a C-vitamin sejtek működésében betöltött szerepe áll. A vitamin fokozhatja az úgynevezett TET enzimek aktivitását. Ezek olyan fehérjék, amelyek többek között szerepet játszanak annak szabályozásában, hogy bizonyos gének aktívak vagy inaktívak legyenek – számolt be róla a Science Daily.
Egyes vérképzőszervi daganatos betegségekben csökkent TET-aktivitás figyelhető meg. Emiatt merült fel, hogy érdemes megvizsgálni, jelenthet-e valamilyen előnyt a C-vitamin pótlása azok számára, akiknél fennáll bizonyos vérrákok kialakulásának kockázata.
A kutatók hangsúlyozták, hogy egyelőre túl korai lenne a vizsgálat alapján új kezelési ajánlásokat megfogalmazni. Az eredmények biztatóak lehetnek, de a kutatás viszonylag kevés, 109 résztvevő bevonásával készült, és a túléléssel kapcsolatos megállapítás feltáró elemzésből származik.
Peter A. Jones, a tanulmány egyik vezető szerzője szerint az EVITA-vizsgálat megfelelő alapot ad annak további kutatására, hogy a C-vitamin segíthet-e bizonyos rákmegelőző vagy korai stádiumú vérképzőszervi daganatos betegségek esetén.
Kirsten Grønbæk, a tanulmány másik vezető szerzője szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az eredmények biztatóak, nagyobb vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy egyértelműbb következtetéseket lehessen levonni.
A kutatás tehát nem bizonyítja, hogy a C-vitamin megelőzi vagy gyógyítja a vérrákot, és nem ad alapot arra sem, hogy a betegek önállóan nagy dózisú C-vitamin szedésébe kezdjenek. A mostani eredmények elsősorban további klinikai kutatások előtt nyithatják meg az utat.
A résztvevők közül 55-en naponta 1000 milligramm C-vitamint kaptak, míg 54-en placebót szedtek. A kezelés 12 hónapon keresztül tartott.