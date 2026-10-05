Meglepő összefüggést találtak a C-vitamin és a halálozási adatok között

A C-vitamin lehetséges hatásait vizsgálták egy új, II. fázisú klinikai kutatásban olyan embereknél, akiknél fennállt a vérrák kialakulásának kockázata, vagy már alacsony kockázatú vérképzőszervi daganatos betegségük volt. A kutatók elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a napi C-vitamin-pótlás képes-e lassítani a kóros sejtek növekedését.

A C-vitamin lehetséges hatásait 109 résztvevő bevonásával vizsgálták

Fotó: CHASSENET / BSIP

Az EVITA nevű randomizált, kettős vak, placebokontrollos vizsgálatban 109 ember vett részt Dániából és az Egyesült Államokból. A kutatás eredményeit a CANCER, az American Cancer Society lektorált tudományos folyóirata közölte.

Több különbséget is találtak a C-vitamint szedőknél

A kutatás elsődleges célja annak megállapítása volt, hogy a C-vitamin befolyásolja-e a rákmegelőző vagy daganatos sejtek növekedési ütemét. Ebben a tekintetben nem találtak számottevő különbséget a C-vitamint és a placebót szedők között.

Más eredmények azonban felkeltették a kutatók figyelmét. A C-vitamint szedőknél olyan változásokat figyeltek meg a gyulladásos jelátviteli folyamatokban, amelyek kedvezőbb kimenetellel hozhatók összefüggésbe. A C-vitamin-csoportban emellett kevesebb esetben fordult elő vérszegénység, tüdőgyulladás, akut aszeptikus ízületi gyulladás és belső vérzés. Emésztőrendszeri panaszokat ugyanakkor gyakrabban tapasztaltak náluk.

Kevesebb haláleset történt a C-vitamint szedők körében

A kutatás egyik legfigyelemreméltóbb eredménye a hosszabb utánkövetés során mutatkozott meg. A résztvevőket medián 33,6 hónapon, vagyis csaknem három éven keresztül követték.

Ez idő alatt összesen 35 résztvevő halt meg. A placebót kapók közül 24-en, míg a C-vitamint szedők közül 11-en hunytak el.

A feltáró elemzés alapján a C-vitamint kapó résztvevőknél kedvezőbb túlélést figyeltek meg. Ez azonban önmagában még nem bizonyítja, hogy a C-vitamin csökkenti a halálozás kockázatát. A kutatók szerint az eredményt egy nagyobb, III. fázisú klinikai vizsgálatban is meg kell erősíteni.