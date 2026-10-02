Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy Márton külföldre költözött, Svájcban vállalt munkát

Rendkívüli

Fontos utalás jön pénteken, sok család számláján megjelenik az összeg

egyiptom

Meglepő felfedezés: cápatemetőt találtak a Szaharában

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elsőre nehéz elképzelni, hogy valaha cápák úsztak ott, ahol ma a Szahara húzódik. Az egyiptomi sivatagban most egy ősi cápatemető maradványaira bukkantak a kutatók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egyiptomcápaszaharafosszília

Ősi cápák fosszilis fogaira bukkantak az egyiptomi sivatagban, az Abu-Tartur-fennsík alatt. A kutatók legalább hét különböző cápafaj nyomait azonosították azon a területen, amely ma a Szahara része. A leletek a késő kréta időszakából származnak. Abban az időben a mai száraz, kopár vidék helyén még meleg, trópusi tenger hullámzott, amely változatos tengeri élővilágnak adott otthont.

Cápatemetőt fedeztek fel az egyiptomi sivatagban. A fosszilis fogak legalább hét ősi cápafajról és a Szahara régmúltjáról árulkodnak.
Ősi cápatemetőt találtak a Szaharában (A kép illusztráció) Fotó: Birgit Wagenblatt

Ősi cápák nyomait találták az egyiptomi sivatagban

A kutatók korábban két cápafajt már azonosítottak a térségből előkerült fogak alapján. Amikor visszatértek a lelőhelyre, további 14 fosszilis cápafog került elő, amelyek öt újabb kihalt fajhoz tartoztak.

A felfedezés több szempontból is különleges:

  • legalább hét különböző cápafaj élt egykor ezen a területen;
  • az újonnan azonosított fajok közül hármat korábban még soha nem találtak Egyiptomban;
  • az egyik cápa a mai koboldcápák ősi rokona lehetett;
  • a fogak eltérő formája arra utal, hogy különböző zsákmányállatokkal táplálkoztak.

Trópusi tenger hullámzott egykor a mai Szahara helyén

A különböző cápafajok jelenléte arra utal, hogy a térség tengere tápanyagban gazdag lehetett, és összetett táplálékláncot tartott fenn a kisebb halaktól egészen a nagy ragadozókig.

A kutatók szerint a megfelelő hőmérséklet, a napfény és az oxigénszint kedvező környezetet biztosított a tengeri élővilágnak. A fosszíliák ugyanakkor hosszabb idő alatt halmozódtak fel, ezért a „cápatemető” nem egyetlen tömeges pusztulás nyomait őrzi – írja a People.

Óriási cápa rekedt egy dél-koreai csatornában – egy hét alatt 600 ezren látogatták meg

Nem mindennapi látványosság vonzza a turistákat a dél-koreai Puszanban, ahol százezrek érkeztek egy városi csatornában rekedt különleges állat miatt. A 3,5 méteres cápa több mint egy hete nem találja a kiutat, a hatóságok pedig többször is megpróbálták visszaterelni a nyílt vízre, egyelőre sikertelenül.

Nem mindennapi látvány: cápa úszkált New Jersey elárasztott utcáin – videó

Szokatlan jelenetet rögzítettek az Egyesült Államok keleti partvidékét sújtó heves vihar után a New Jersey állambeli Surf Cityben. Egy cápa úszott az elárasztott utcákon, miközben a térségben a víz helyenként több mint egy méter magasra emelkedett.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!