Meglepő felfedezés: cápatemetőt találtak a Szaharában

Ősi cápák fosszilis fogaira bukkantak az egyiptomi sivatagban, az Abu-Tartur-fennsík alatt. A kutatók legalább hét különböző cápafaj nyomait azonosították azon a területen, amely ma a Szahara része. A leletek a késő kréta időszakából származnak. Abban az időben a mai száraz, kopár vidék helyén még meleg, trópusi tenger hullámzott, amely változatos tengeri élővilágnak adott otthont.

Ősi cápatemetőt találtak a Szaharában (A kép illusztráció) Fotó: Birgit Wagenblatt

Ősi cápák nyomait találták az egyiptomi sivatagban

A kutatók korábban két cápafajt már azonosítottak a térségből előkerült fogak alapján. Amikor visszatértek a lelőhelyre, további 14 fosszilis cápafog került elő, amelyek öt újabb kihalt fajhoz tartoztak.

A felfedezés több szempontból is különleges:

legalább hét különböző cápafaj élt egykor ezen a területen;

az újonnan azonosított fajok közül hármat korábban még soha nem találtak Egyiptomban;

az egyik cápa a mai koboldcápák ősi rokona lehetett;

a fogak eltérő formája arra utal, hogy különböző zsákmányállatokkal táplálkoztak.

Trópusi tenger hullámzott egykor a mai Szahara helyén

A különböző cápafajok jelenléte arra utal, hogy a térség tengere tápanyagban gazdag lehetett, és összetett táplálékláncot tartott fenn a kisebb halaktól egészen a nagy ragadozókig.

A kutatók szerint a megfelelő hőmérséklet, a napfény és az oxigénszint kedvező környezetet biztosított a tengeri élővilágnak. A fosszíliák ugyanakkor hosszabb idő alatt halmozódtak fel, ezért a „cápatemető” nem egyetlen tömeges pusztulás nyomait őrzi – írja a People.

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