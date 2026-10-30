Rejtély Csernobilban: valami nem stimmel a kutyák génjeivel

A csernobili kutyák két csoportját mindössze 16 kilométer választja el egymástól, genetikai állományuk mégis jelentősen különbözik. Korábbi vizsgálatok szerint a Csernobil városában élő állatok genetikailag az oroszországi, lengyelországi és más környező területeken élő kutyákhoz hasonlítanak. Az atomerőmű közvetlen közelében élőknél viszont több eltérést is találtak, ami különösen a DNS-javítással összefüggő genomi régiókat érinti. A Genes című tudományos folyóiratban megjelent új tanulmány ezeknek a különbségeknek az okát vizsgálta.

A csernobili kutyák az irányító szelekciónak köszönhetik a túlélésüket?

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Miért különböznek egymástól a csernobili kutyák?

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a genetikai eltéréseket a természetes szelekció vagy a genetikai sodródás okozhatta-e.

A két lehetőség elkülönítéséhez a kutatók a csernobili kutyák genetikai adatait más kelet-európai kutyapopulációk, valamint a Galápagos-szigeteken élő, elszigetelt kutyák adataival hasonlították össze.

A kutatók nem találtak arra utaló jeleket, hogy az atomerőmű területén élő kutyák genetikai változatossága a genetikai sodródás miatt csökkent volna. Érdekes módon a Csernobil városában élő kutyák genetikai állománya jobban hasonlított a távoli Galápagos-szigeteken élő kutyákéhoz, mint az atomerőmű közelében élő társaikéhoz.

Mindez arra utal, hogy a két csernobili kutyapopuláció közötti különbségeket önmagában az elszigeteltség nem magyarázza.

Több mint száz helyen találták meg az irányító szelekció nyomait

A kutatók az atomerőmű közelében élő kutyák genetikai állományában több mint száz helyen azonosították az irányító szelekció nyomait.

Ezek közelében olyan gének találhatók, amelyek fontos szerepet játszanak a DNS másolásában és javításában, a sejtosztódás szabályozásában, valamint az immunrendszer működésében. Egyes gének a daganatos betegségek kialakulásával is összefüggésbe hozhatók.

Megan Dillon, az Észak-karolinai Állami Egyetem kutatója szerint ezek a genetikai sajátosságok segíthetik az állatokat abban, hogy megbirkózzanak a környezetükben jelen lévő mérgező anyagok hatásaival. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják egyértelműen a szelekció szerepét, csupán olyan genetikai mintázatokat tártak fel, amelyek erre utalnak.