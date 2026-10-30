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csernobil

Rejtély Csernobilban: valami nem stimmel a kutyák génjeivel

12 perce
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A csernobili atomerőmű területén élő kutyák genetikai állománya jelentősen eltér a közeli városban élő társaikétól. Egy új kutatás szerint a csernobili kutyák közötti különbségek hátterében a természetes szelekció egyik formája, az irányító szelekció állhat.
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A csernobili kutyák két csoportját mindössze 16 kilométer választja el egymástól, genetikai állományuk mégis jelentősen különbözik. Korábbi vizsgálatok szerint a Csernobil városában élő állatok genetikailag az oroszországi, lengyelországi és más környező területeken élő kutyákhoz hasonlítanak. Az atomerőmű közvetlen közelében élőknél viszont több eltérést is találtak, ami különösen a DNS-javítással összefüggő genomi régiókat érinti. A Genes című tudományos folyóiratban megjelent új tanulmány ezeknek a különbségeknek az okát vizsgálta.

A csernobili kutyák az irányító szelekciónak köszönhetik a túlélésüket?
A csernobili kutyák az irányító szelekciónak köszönhetik a túlélésüket?
Fotó: KIRILL CHUBOTIN / NurPhoto

Miért különböznek egymástól a csernobili kutyák?

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a genetikai eltéréseket a természetes szelekció vagy a genetikai sodródás okozhatta-e.

A természetes szelekció során az adott környezetben előnyös tulajdonságok idővel egyre gyakoribbá válnak a populációban. Ezzel szemben a genetikai sodródás véletlenszerű folyamat, amely különösen a kis létszámú, elszigetelt populációkban változtathatja meg az egyes génváltozatok gyakoriságát.

A két lehetőség elkülönítéséhez a kutatók a csernobili kutyák genetikai adatait más kelet-európai kutyapopulációk, valamint a Galápagos-szigeteken élő, elszigetelt kutyák adataival hasonlították össze.

A kutatók nem találtak arra utaló jeleket, hogy az atomerőmű területén élő kutyák genetikai változatossága a genetikai sodródás miatt csökkent volna. Érdekes módon a Csernobil városában élő kutyák genetikai állománya jobban hasonlított a távoli Galápagos-szigeteken élő kutyákéhoz, mint az atomerőmű közelében élő társaikéhoz.

Mindez arra utal, hogy a két csernobili kutyapopuláció közötti különbségeket önmagában az elszigeteltség nem magyarázza.

Több mint száz helyen találták meg az irányító szelekció nyomait

A kutatók az atomerőmű közelében élő kutyák genetikai állományában több mint száz helyen azonosították az irányító szelekció nyomait. 

Ezek közelében olyan gének találhatók, amelyek fontos szerepet játszanak a DNS másolásában és javításában, a sejtosztódás szabályozásában, valamint az immunrendszer működésében. Egyes gének a daganatos betegségek kialakulásával is összefüggésbe hozhatók.

Megan Dillon, az Észak-karolinai Állami Egyetem kutatója szerint ezek a genetikai sajátosságok segíthetik az állatokat abban, hogy megbirkózzanak a környezetükben jelen lévő mérgező anyagok hatásaival. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják egyértelműen a szelekció szerepét, csupán olyan genetikai mintázatokat tártak fel, amelyek erre utalnak.

Hogyan alkalmazkodhattak a kutyák a sugárszennyezett környezethez?

A csernobili kutyák genetikai különbségeit nem feltétlenül a szennyezett környezet hatására kialakult új mutációk okozták. Matthew Breen, a tanulmány egyik szerzője szerint elképzelhető, hogy kezdetben azok a kutyák maradtak életben, amelyek öröklött genetikai tulajdonságaiknak köszönhetően jobban elviselték a környezeti ártalmakat. Az előnyt jelentő génváltozatok később egyre gyakoribbá válhattak az atomerőmű környékén élő kutyák között.

  • Természetesen utóbbi csak egy lehetséges magyarázata a jelenségnek. A felfedezés azonban segíthet jobban megérteni, hogyan befolyásolja a természetes szelekció az élőlények genetikai állományát egy sugárszennyezett környezetben.

 

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