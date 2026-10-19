40 évvel az atombaleset után újabb megdöbbentő felfedezést tettek Csernobilról

Az 1986-os reaktorbaleset során szétszóródott csernobili radioaktív törmelék apró, mindössze 8–50 mikrométeres szemcséi a mai napig erősen sugároznak. A Hannoveri Leibniz Egyetem és a Drezda–Rossendorfi Helmholtz Kutatóközpont munkatársai hat ilyen részecskét vizsgáltak meg. Megállapították, hogy az eredeti nukleáris üzemanyag kristályszerkezete nagyrészt épségben maradt. Ez azt jelenti, hogy a szemcsék a korábban feltételezettnél hosszabb ideig tartják magukban a radioaktív anyagokat, így azok lassabban jutnak el a környező talajba és vizekbe.

A csernobili radioaktív törmelék egy része stabilabb a vártnál

Fotó: VLADIMIR REPIK / AFP

Miért ilyen ellenálló a csernobili radioaktív törmelék?

A kutatók különleges, szinkrotronsugárzáson alapuló röntgendiffrakciós eljárással tanulmányozták a szemcsék belső szerkezetét. A részecskéket egy mindössze 100 mikrométer átmérőjű röntgennyalábban forgatták körbe, és mindegyikről 2000 különböző szögből készítettek méréseket. Az eljárással sikeresen azonosították a bennük található urán-oxidokat. Ezek összetétele kulcsfontosságú annak megértésében, milyen gyorsan bomlik le a törmelék, és mikor szabadulhatnak fel belőle a sugárzó anyagok.

A vizsgálat alapján a részecskék három fő csoportba sorolhatók:

A szemcsék egy részének összetétele alig változott az eredeti, urán-dioxid alapú nukleáris üzemanyaghoz képest.

Más részecskék a baleset során keletkezett rendkívüli hőhatás miatt részben vagy teljesen összeolvadtak az üzemanyagot védő cirkóniumburkolattal.

A harmadik csoport a reaktor grafitmoderátorának égésekor jött létre. A grafit feladata normál körülmények között a neutronok lassítása, a balesetkor azonban tíz napon keresztül égett. A tűz hatására a nukleáris üzemanyag különféle urán-oxidokká alakult át. Közöttük olyan instabil vegyületek is találhatók, amelyek könnyen mikroszkopikus részecskékre esnek szét. Az így keletkező radioaktív port a szél messzire szállíthatja, belélegzése pedig súlyos egészségkárosodást okozhat.

Még évtizedekig veszélyesek maradhatnak a radioaktív részecskék

Az eredmények szerint a vizsgált szemcsék kémiailag ellenállóbbak a korábban feltételezettnél. Ez azért lényeges, mert a részecskék lebomlása során veszélyes anyagok juthatnak a környezetbe.

Ha azonban a törmelék hosszabb ideig megőrzi eredeti szerkezetét, a benne lévő hasadási termékek is tovább maradnak megkötve.

A helyzet első látásra kedvezőnek tűnik, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Csernobil környéke biztonságosabbá vált volna. Tobias Weissenborn, a kutatás egyik résztvevője hangsúlyozta: minden részecske szerkezete eltérő, ráadásul a vizsgálat mindössze hat, két külön helyszínről származó szemcsére terjedt ki. A pontosabb következtetésekhez jóval több mintát kellene elemezni.