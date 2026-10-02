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cukor

Új kutatás bizonyítja: súlyos következményekkel járhat a cukorevés

1 órája
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A sok cukor tovább fokozhatja az antibiotikumok bélflórára gyakorolt káros hatását – állapította meg egy daganatos betegek bevonásával készült kutatás. A tudósok szerint az édességek visszafogása segíthet mérsékelni a bélrendszer mikrobiomjának sérülését, ezt azonban klinikai vizsgálatokkal még igazolni kell.
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cukorantibiotikumvizsgálat

Az antibiotikumok nemcsak a betegséget okozó kórokozókat, hanem a bélrendszerben élő hasznos baktériumok egy részét is elpusztíthatják. Emiatt csökkenhet a mikrobiom fajgazdagsága, és könnyebben elszaporodhatnak bizonyos káros baktériumok. A Nature folyóiratban megjelent kutatásban 173, kórházban kezelt vérdaganatos beteg 9419 étkezését követték nyomon. A kutatók minden elfogyasztott ételt rögzítettek, miközben naponta vizsgálták a betegek bélflórájának változását. Az eredmények szerint az antibiotikumos kezelés előtti 48 órában elfogyasztott minden 100 gramm cukor további 21 százalékos csökkenéssel járt együtt a bélflóra úgynevezett alfa-diverzitásában. Ez a mutató azt jelzi, hányféle baktériumfaj található a mikrobiomban.

cukor
Veszélyes baktériumok szaporodhatnak el az antibiotikum és a cukor miatt.
Fotó: MAY / BSIP

A cukor tovább fokozhatja az antibiotikumok bélkárosító hatását

A cukros étrend és az antibiotikum együttes hatására az Enterococcus faecium nevű baktérium is elszaporodott a betegek szervezetében. Ez a kórokozó nehezen kezelhető fertőzéseket okozhat, különösen azoknál, akiknek legyengült az immunrendszerük.

Az egérkísérletek hasonló eredményt hoztak. A biapenem nevű antibiotikum és a szacharóztartalmú étrend mellett az Enterococcus baktériumok mennyisége a harmadik napra 16,3-szorosára, a hatodik napra pedig 33,4-szeresére emelkedett.

A kutatók szerint elképzelhető, hogy 

az antibiotikumot túlélő káros baktériumok a táplálékkal bevitt cukrot használják fel gyors szaporodásukhoz. 

A pontos folyamat azonban még nem ismert.

A szerzők hangsúlyozták, hogy a vizsgálat vérdaganatos, intenzív kezelés alatt álló betegeken készült, ezért az eredmények nem alkalmazhatók automatikusan minden antibiotikumot szedő emberre. A következő lépés annak vizsgálata lesz, hogy a rövid távú étrendi változtatások valóban javítják-e a betegek gyógyulási esélyeit.

 

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