Nagyobb eséllyel leszel cukorbeteg, ha ilyen vércsoportod van

A Kínai Orvostudományi Egyetem kutatói 51 korábbi szisztematikus áttekintés és metaanalízis eredményeit elemezték. Munkájuk során összesen 270 lehetséges összefüggést vizsgáltak a vércsoportok és a különféle betegségek között. Az adatok alapján a B vércsoport és a 2-es típusú cukorbetegség kapcsolata volt az egyetlen olyan tényező, amelyet meggyőző tudományos bizonyítékok támasztottak alá. A megállapítás az Rh-pozitív és az Rh-negatív emberekre egyaránt érvényes.

A B vércsoportúaknál átlagosan 28 százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki 2-es típusú cukorbetegség

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Hogyan függ össze a vércsoport és a 2-es típusú cukorbetegség?

A szakemberek szigorú statisztikai módszerekkel ellenőrizték a korábbi tanulmányok megbízhatóságát. Megvizsgálták az eredmények következetességét, az adatok mennyiségét, valamint az esetleges torzításokat is, amelyek félrevezető következtetésekhez vezethettek volna.

A legtöbb feltételezett összefüggés megbukott ezeken a teszteken, egyet kivéve:

a B vércsoportúaknál átlagosan 28 százalékkal magasabbnak találták a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának relatív kockázatát.

Az eredmény természetesen nem jelenti azt, hogy a B vércsoportúak mindenképpen megbetegednek, és arra sincs bizonyíték, hogy maga a vércsoport idézné elő a diabéteszt.

Az életmód szerepe lényegesen meghatározóbb

Egyelőre nem tisztázott, pontosan milyen biológiai folyamatok tehetik fogékonyabbá a B vércsoportúakat a betegségre. Egy 2025-ös vizsgálat szerint a jelenség mögött a bélmikrobiom, vagyis a bélben élő baktériumok közössége állhat, ez azonban egyelőre feltételezés, amelyet további kutatásokkal kell igazolni.

Az viszont biztos, hogy a táplálkozás, a testsúly és a fizikai aktivitás lényegesen nagyobb mértékben befolyásolja a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, mint maga a vércsoport.

Napi 50 gramm feldolgozott hús fogyasztása 37 százalékkal, a mozgásszegény életmód pedig akár 112 százalékkal is növelheti a betegség kialakulásának esélyét, de a túlsúly is komoly kockázati tényező.

A kutatás eredményeit a BMC Medicine című tudományos folyóiratban publikálták.