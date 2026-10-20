Cukormolekula a vörös húsban? Ez lehet a cukorbetegség kialakulásának kulcsa

A kutatók a Neu5Gc nevű molekula szerepét vizsgálták, amely főként a marha- és bárányhúsban található meg, kisebb mennyiségben pedig tejtermékekben is előfordul. Ez nem azonos a hétköznapi értelemben vett hozzáadott cukorral: egy olyan, természetesen előforduló cukormolekuláról van szó, amelyet az emberi szervezet nem képes önállóan előállítani, de a táplálékkal felvehet.

A Neu5Gc nevű cukormolekula főként a marha- és bárányhúsban található meg - Illusztráció

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A kutatásban a francia NutriNet-Santé vizsgálat 89 953 felnőttjének adatait elemezték. A résztvevők átlagéletkora 42 év volt, és a követés kezdetén nem voltak 2-es típusú cukorbetegek. A 7,2 éves medián követési időszakban 2-es típusú cukorbetegség 966 új esetét regisztrálták.

Az eredmények szerint a legtöbb, vörös húsból származó Neu5Gc-t fogyasztó csoportban a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata 63 százalékkal magasabb volt, mint a legkevesebbet fogyasztóknál.

A második legmagasabb fogyasztású csoportban 41 százalékos különbséget mértek a legalacsonyabb bevitelű csoporthoz képest.

Gyulladás állhat a háttérben

A kutatók egyik magyarázata szerint a Neu5Gc beépülhet az emberi szervezet szöveteibe, az immunrendszer pedig idegen anyagként ismerheti fel, és ellenanyagokat termelhet ellene.

Ez elhúzódó gyulladásos folyamatokat indíthat el, amelyek szerepet játszhatnak a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásában.

A feltételezett mechanizmust azonban további vizsgálatokkal kell igazolni – írja a Science Daily.

Illusztráció

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Fontos különbség, hogy a tejtermékekből származó Neu5Gc bevitele nem mutatott összefüggést a cukorbetegség magasabb kockázatával. Ráadásul amikor a kutatók az elfogyasztott vörös hús teljes mennyiségét is figyelembe vették, a Neu5Gc és a betegség közötti kapcsolat már nem volt statisztikailag szignifikáns.

Ezért egyelőre nem állapítható meg, hogy a molekula önmagában felelős-e a megfigyelt különbségért, vagy a vörös hús más összetevői is szerepet játszanak benne.

A megállapításokat az Európai Diabéteszkutató Társaság milánói éves konferenciáján ismertették. Mivel előzetes, megfigyeléses eredményekről van szó, további kutatások szükségesek annak tisztázására, hogy a Neu5Gc közvetlenül hozzájárul-e a cukorbetegség kialakulásához.