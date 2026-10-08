Nem mindegy, milyen D-vitamint szedünk; váratlan kockázatra derült fény

A D-vitamin nélkülözhetetlen a kalcium felszívódásához és a csontok egészségének megőrzéséhez. Emellett az izmok, az idegrendszer és az immunrendszer működésében is fontos szerepet játszik. Az étrend-kiegészítőkben elsősorban két formája fordul elő: a D2-vitamin (ergokalciferol) és a D3-vitamin (kolekalciferol). Utóbbit az emberi szervezet napfény hatására természetes módon is előállítja.

A D-vitamin két formája közül a D3-vitamin hatékonyabban javíthatja a szervezet vitaminellátottságát

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A D2-vitamin csökkentheti a D3-vitamin szintjét

A Surrey-i Egyetem kutatói és partnereik 20 korábbi tudományos vizsgálat eredményeit elemezték. Közülük 11 szolgáltatott megfelelő minőségű adatokat az összesített statisztikai elemzéshez.

A kutatók megállapították, hogy a D2-vitamint szedő résztvevők vérében jelentősen alacsonyabb volt a 25-hidroxi-D3-vitamin koncentrációja, mint a D2-vitamint nem kapók vérében. Ez a vegyület a D3-vitamin májban keletkező anyagcsereterméke, amelynek mennyiségét a D-vitamin-ellátottság meghatározásakor is mérik.

Az elemzés módjától függően az átlagos csökkenés 9–18 nanomol/liter volt.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a D2-vitamin hatástalan vagy káros lenne. A D-vitamin e formája ugyanis szintén hozzájárul a megfelelő D-vitamin-ellátottsághoz.

A szakértők egyelőre nem tudják pontosan, mi okozza a jelenséget. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a D2-vitamin szintjének emelkedése felgyorsíthatja a D3-vitaminból keletkező anyagcseretermékek lebontását és kiürítését.

A D3-vitamin az immunrendszer működésére is másként hathat

Korábbi kutatások szerint a D2- és a D3-vitamin nem egyformán befolyásolja az immunrendszert.

A Surrey-i Egyetem egy másik vizsgálatában a tudósok azt találták, hogy a D3-vitamin serkentheti az úgynevezett I-es típusú interferonok jelátviteli rendszerét, míg a D2-vitamin esetében nem figyeltek meg hasonló hatást. Az interferonok olyan jelzőfehérjék, amelyek segítenek a szervezetnek felismerni a kialakuló fertőzéseket. Fontos szerepet játszanak a vírusokkal és más kórokozókkal szembeni korai védekezésben.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy mindez nem bizonyítja, hogy a D3-vitamin szedése önmagában képes megelőzni a fertőzéseket. Ennek megállapításához további klinikai vizsgálatok szükségesek.

Melyik D-vitamin lehet az előnyösebb?

A rendelkezésre álló tudományos eredmények alapján a D3-vitamin általában hatékonyabban emeli a szervezet D-vitamin-szintjét, és hosszabb ideig fenn is tartja azt. Ezt több korábbi vizsgálat is alátámasztja: egy 24 tanulmány eredményeit összesítő elemzés például arra jutott, hogy a D3-vitamin eredményesebben javítja a szervezet vitaminellátottságát, mint a D2-vitamin. Ugyanakkor egy 2026-ban közzétett, 26 vizsgálatot feldolgozó elemzés szerint a D2-vitaminnak is jelentős élettani hatásai vannak. Szedése csökkentette a mellékpajzsmirigy-hormon szintjét, miközben kismértékben növelte a vér kalciumkoncentrációját.