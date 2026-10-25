A tudósok megállapították: ez a vitamin akár a felére is csökkentheti a szívroham kockázatát

A D-vitamin kulcsfontosságú szerepet játszik az immunrendszer egészsége és az izomműködés szempontjából, valamint az izmok, az idegrendszer és az immunrendszer működésében is. Amerikai tudósok, a Salt Lake City-i Intermountain Health munkatársai emellett érdekes hatást figyeltek meg, amelyet a szívre gyakorol. A tanulmányuk ígéretes eredményeket hozott: a D3-vitamin adagjának egyéni beállítása csökkentheti a szívroham kiújulásának kockázatát azoknál, akik nemrégiben átestek rajta.

A D-vitamin és a szívroham: ezt állapították meg a tudósok / Fotó: Kristīne Kozaka / Unsplash

A D-vitamin és a szívroham: ezt állapították meg a tudósok

A tanulmányban 630, az elmúlt 30 napban szívrohamon átesett beteg vett részt. Az átlagéletkor 62,6 év volt, és a résztvevők több mint 78%-a férfi volt. Az egyik csoport nem kapott kiegészítőt, míg a másik személyre szabott D3-vitamin adagot, az egyéni vérvizsgálati eredmények alapján és a követés során módosítva, hogy a szint 40 és 80 ng/ml között maradjon.

A megfigyelés átlagosan több mint négy évig tartott. Ez idő alatt 107 súlyos szív- és érrendszeri eseményt regisztráltak, beleértve a szívrohamokat, a stroke-okat, a haláleseteket és a szívelégtelenség miatti kórházi kezeléseket. Bár ezen események teljes kockázata nem különbözött szignifikánsan a csoportok között, a részletes elemzés kimutatta, hogy azoknál, akik személyre szabott D3-vitamin dózisokat kaptak, körülbelül 50%-kal csökkent a későbbi szívroham kockázata.

Bár az eredmények ígéretesek, fontos kiemelni, ez még nem jelentik azt, hogy a szívrohamon átesett pácienseknek maguknak kellene nagy dózisú D3-vitamint szedniük. Az ilyen eljárás hatékonyságának és biztonságosságának megállapítása további kutatásokat igényel, a kiegészítő szedését pedig a legjobb egy orvossal egyeztetni.

Milyen dózisú D-vitamin az optimális?

Amennyiben nincs hiányunk, és csak egészséges D-vitamin-szintet szeretnénk fenntartani, akkor maximum napi 2000–4000 egységben kell szednünk

– mondta el dr. Szymon Suwała endokrinológus egy interjú során, aki óva intett attól, hogy bárki önállóan nagyobb adagokat kezdjen el szedni.

Folyamatosan látok olyan pácienseket, akik időnként szélsőséges helyzetekbe esnek. Az egyik betegem életveszélyes állapotban került kórházba, mert napi 50 000 egységet vett be lótakarmányban

– ismerte be az endokrinológus, hozzátéve, a páciens súlyos kiszáradástól, vesekőtől és szívritmuszavaroktól szenvedett, és bár sikerült megmenteni az életét, a kezelés több mint hat hónapig tartott.

A D-vitamin ugyanakkor létfontosságú a szervezet számára. Ez egy hormon, amely felelős a kalcium- és foszfor-anyagcseréért, ami hatással van a csontokra, valamint a vesék, a gyomor és a központi idegrendszer működésére. Ezért a hiány esetén az egész test károsodhat

- tette hozzá az orvos.