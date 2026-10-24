Örökölhető a rákra való hajlam? Az orvosok elmondták, mit kell tudnod

Bár minden daganatos betegség hátterében genetikai változások állnak, az esetek mindössze 5–10 százaléka köthető örökölt genetikai eltérésekhez. A daganatok többsége úgynevezett sporadikus megbetegedés, vagyis nem örökletes hajlam következtében alakul ki. Ezek hátterében többek között az öregedés, a sejtosztódás során fellépő hibák és a környezeti hatások állhatnak.

A daganatos betegség hátterében genetikai változások állnak, de nem az örökletes genetikai eltérések játsszák a fő szerepet

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Egyes daganattípusoknál azonban erősebb az örökletes hajlam szerepe. A petefészekrák bizonyos esetei például a BRCA1 és BRCA2 gének örökölt mutációival függnek össze. Az emlőrákok körülbelül 5–10 százaléka örökletes eredetű. A prosztatarák, a vastagbélrák, a melanoma és a hasnyálmirigyrák kialakulásában szintén szerepet játszhatnak örökölt genetikai eltérések. Az örökletes mutációk bizonyos esetekben növelhetik egyes daganatok élettartam alatti kialakulásának kockázatát, és akár fiatalabb életkorban történő diagnózishoz is vezethetnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden érintettnél kialakul a betegség. Sok olyan ember van, aki hordozza az adott genetikai eltérést, mégsem lesz daganatos.

Daganatos betegség kialakulása: nem csak a gének számítanak

A családtagok egészségi állapotát nem kizárólag a genetika befolyásolja. A közös életmódbeli szokások és a hasonló környezeti hatások szintén hozzájárulhatnak a kockázat növekedéséhez.

A dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód és a nem megfelelő táplálkozás mind szerepet játszhatnak bizonyos daganatos betegségek kialakulásában. A feldolgozott húsok rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztása például összefüggésbe hozható a vastag- és végbélrák magasabb kockázatával. Emellett a radongáz tartós belélegzése is növelheti a tüdőrák kialakulásának esélyét.

Mit tehetsz, ha a családodban előfordult már rák?

Érdemes összegyűjteni, hogy a családban mely rokonoknál, milyen típusú daganatot diagnosztizáltak, és hány éves korban. Az is fontos információ, hogy a család anyai vagy apai ágán fordultak-e elő a betegségek. Különösen indokolt lehet orvossal beszélni a genetikai tanácsadásról, ha valamelyik szülődnél, testvérednél vagy gyermekednél daganatos betegséget diagnosztizáltak, több rokon ugyanazon a családi ágon hasonló daganattípussal érintett, vagy a betegség már 50 éves kor előtt megjelent.