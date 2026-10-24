Örökölhető a rákra való hajlam? Az orvosok elmondták, mit kell tudnod

Bár minden daganatos betegség hátterében genetikai változások állnak, az esetek mindössze 5–10 százaléka köthető örökölt genetikai eltérésekhez. A daganatok többsége úgynevezett sporadikus megbetegedés, vagyis nem örökletes hajlam következtében alakul ki. Ezek hátterében többek között az öregedés, a sejtosztódás során fellépő hibák és a környezeti hatások állhatnak.
Egyes daganattípusoknál azonban erősebb az örökletes hajlam szerepe. A petefészekrák bizonyos esetei például a BRCA1 és BRCA2 gének örökölt mutációival függnek össze. Az emlőrákok körülbelül 5–10 százaléka örökletes eredetű. A prosztatarák, a vastagbélrák, a melanoma és a hasnyálmirigyrák kialakulásában szintén szerepet játszhatnak örökölt genetikai eltérések. Az örökletes mutációk bizonyos esetekben növelhetik egyes daganatok élettartam alatti kialakulásának kockázatát, és akár fiatalabb életkorban történő diagnózishoz is vezethetnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden érintettnél kialakul a betegség. Sok olyan ember van, aki hordozza az adott genetikai eltérést, mégsem lesz daganatos.
Daganatos betegség kialakulása: nem csak a gének számítanak
A családtagok egészségi állapotát nem kizárólag a genetika befolyásolja. A közös életmódbeli szokások és a hasonló környezeti hatások szintén hozzájárulhatnak a kockázat növekedéséhez.
A dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód és a nem megfelelő táplálkozás mind szerepet játszhatnak bizonyos daganatos betegségek kialakulásában. A feldolgozott húsok rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztása például összefüggésbe hozható a vastag- és végbélrák magasabb kockázatával. Emellett a radongáz tartós belélegzése is növelheti a tüdőrák kialakulásának esélyét.
Mit tehetsz, ha a családodban előfordult már rák?
Érdemes összegyűjteni, hogy a családban mely rokonoknál, milyen típusú daganatot diagnosztizáltak, és hány éves korban. Az is fontos információ, hogy a család anyai vagy apai ágán fordultak-e elő a betegségek. Különösen indokolt lehet orvossal beszélni a genetikai tanácsadásról, ha valamelyik szülődnél, testvérednél vagy gyermekednél daganatos betegséget diagnosztizáltak, több rokon ugyanazon a családi ágon hasonló daganattípussal érintett, vagy a betegség már 50 éves kor előtt megjelent.
Ha az orvos örökletes hajlam gyanúját állapítja meg, genetikai vizsgálatot javasolhat. Az eredménytől függően gyakoribb vagy korábban megkezdett szűrővizsgálatokra lehet szükség. Bizonyos esetekben gyógyszeres megelőzés vagy megelőző műtét is szóba kerülhet, de ezekről mindig egyéni kockázatfelmérés alapján döntenek.
Az életmód és a szűrés is sokat számít
Az örökletes hajlam nem minden esetben előzhető meg, de a kockázat csökkentéséért sokat tehetünk. A szakértők a dohányzás kerülését, az alkoholfogyasztás mérséklését, a rendszeres testmozgást, az egészséges testsúly fenntartását és a kiegyensúlyozott, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrendet javasolják. A fényvédelem szintén fontos a bőrrák megelőzésében - írja a health.com.
- A legfontosabb, hogy a családi előzményeket ne hagyd figyelmen kívül, de ne is tekints rájuk elkerülhetetlen végzetként. Az életkorodnak és egyéni kockázataidnak megfelelő szűrővizsgálatok, valamint az orvossal történő konzultáció segíthet abban, hogy egy esetleges daganatos betegséget időben felismerjenek, amikor a kezelés eredményesebb lehet.