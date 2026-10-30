Váratlan, súlyos következménye lehet, ha túl kevés napfény ér bennünket

A General Psychiatry folyóiratban megjelent tanulmány szerzői azt vizsgálták, milyen kapcsolat van a nappali és éjszakai fényviszonyok, valamint a demencia kockázata között. A kutatásban 87 577 felnőtt adatait elemezték. A résztvevők a csuklójukon hordozható mérőeszközöket viseltek, amelyekkel a szakemberek a nappali és az éjszakai fényterhelést egyaránt nyomon követhették. A kutatók valamivel több mint nyolc éven át figyelték a résztvevőket. Ez idő alatt 741 embernél alakult ki demencia.

A napfény mennyisége is meghatározza, milyen eséllyel alakul ki demencia

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Már a mérsékelten erős nappali fény is sokat számít a demencia elkerülésében

A kutatók szerint 16 százalékkal alacsonyabb volt a demencia kialakulásának kockázata azoknál, akiket napközben átlagosan 1000 luxnál erősebb fény ért. Ez nagyjából olyan megvilágításnak felel meg, amilyet egy borult napon a szabadban tapasztalhatunk. A demencia kialakulásának kockázata még alacsonyabb volt azoknál, akik hosszabb időt töltöttek legalább 5000 lux erősségű fényben.

Különösen tanulságos volt azoknak a helyzete, akik alig jutottak napfényhez: napi 42 percnél kevesebb természetes fény hat rizikófaktornál is jobban előre jelezte a demenciát.

Az éjszakai fény esetében nem találtak hasonló összefüggést

Az éjszakai fény és a demencia kockázata között a kutatók nem találtak statisztikailag igazolható kapcsolatot. Ez arra utal, hogy a vizsgálatban feltárt összefüggés szempontjából elsősorban a nappali fény erősségének lehet jelentősége.

„A nappali fény mennyisége új támpontot jelenthet a demencia kockázatának felmérésében”

– mondta Hongliang Feng, a kínai Kuangcsoui Orvostudományi Egyetem kutatója, a tanulmány levelező szerzője.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eredmények nem bizonyítják, hogy a több nappali fény önmagában megelőzné a demenciát. A vizsgálat csupán összefüggést mutatott ki, ezért további kutatásokra van szükség a kapcsolat hátterének tisztázásához.