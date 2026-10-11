Ez lehet a közelgő demencia egyik legfontosabb jele

A Curtin Egyetem kutatói azt vizsgálták, milyen kapcsolat van a testsúly, a testzsír, az izmok állapota és a demencia között. Eredményeik szerint a szarkopéniában szenvedőknél 42 százalékkal magasabb volt a demencia kialakulásának kockázata. A szarkopénia olyan állapot, amely az izomtömeg, az izomerő és a fizikai teljesítőképesség jelentős csökkenésével jár, és elsősorban idősebb korban alakul ki.

A demencia kialakulásának veszélye szorosabb összefüggést mutatott az izomvesztéssel, mint az elhízással

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Az elhízás és a demencia kapcsolatának összetett kérdése

Az elhízás és a demencia közötti kapcsolat ennél összetettebbnek bizonyult. A 65 év alatti elhízottaknál 9 százalékkal magasabb volt a demencia kockázata, míg 65 éves kor felett az elhízás 17 százalékkal alacsonyabb demenciakockázattal mutatott összefüggést.

A kutatást vezető Uraiporn Booranasuksakul szerint az eredmények arra utalnak, hogy az egészségi állapot megítélésénél nem elegendő kizárólag a testsúlyt figyelembe venni. Az életkor előrehaladtával az izomerő és az izmok megfelelő működésének megőrzése is fontos lehet.

A kutató szerint az izomvesztés a demencia kockázatának egyik figyelmeztető jele lehet. Az izomzat megőrzését rendszeres testmozgással és megfelelő táplálkozással lehet támogatni.

Mario Siervo professzor, a tanulmány levelező szerzője ugyanakkor óvatosságra intett az elhízással kapcsolatos eredmények értelmezésekor. Bár középkorúaknál az elhízás magasabb demenciakockázattal állt összefüggésben, idősebb korban ez a kapcsolat megváltozott. A kutató hangsúlyozta: ebből nem következik, hogy idősebb korban előnyös lenne a súlygyarapodás. Az eredmények inkább azt jelzik, hogy a testsúly, az öregedés és a demencia közötti kapcsolat összetett.

Több kérdést még tisztázni kell

A kutatók a szarkopéniás elhízást is megvizsgálták. Ezt az állapotot az alacsony izomtömeg vagy a csökkent izomműködés mellett túlzott mennyiségű testzsír jellemzi.

A megfelelő következtetések levonásához egyelőre kevés adat áll rendelkezésre. Mindössze négy tanulmány felelt meg az elemzés feltételeinek, ezek összesített eredményei pedig nem mutattak statisztikailag igazolható kapcsolatot a demenciával. Hosszabb távú vizsgálatokra van szükség annak tisztázásához, hogy az alacsony izomtömeg és a túlzott testzsír együttesen növeli-e a demencia kockázatát.