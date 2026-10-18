Kínában találták meg a gombák T. rexét

A Dianjunus rex termőtesteire erdei terepmunka során bukkantak rá a kínai Kunmingi Botanikai Intézet kutatói. A faj a több mint 64 ezer tagot számláló tömlősgombák közé tartozik. Ebben a csoportban a gombák termőtestei általában csupán 20–30 centiméter magasak, így az újonnan leírt faj mérete igazán lenyűgöző.

A Dianjunus rex akár fél méteresre is megnőhet

Fotó: Indunil Senanayake

A dinoszauruszok kihalása után alakult ki a Dianjunus rex

A kutatók részletesen megvizsgálták a gomba külső és belső felépítését, valamint az örökítőanyagát is. Az eredmények alapján nemcsak új fajt, hanem új nemzetséget és új családot is azonosítottak. A Frontiers in Fungal Biology című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Dianjunaceae család mintegy 65 millió évvel ezelőtt – nagyjából egymillió évvel a dinoszauruszok kihalását okozó katasztrófa után – jelent meg.

Az időzítés nem véletlen:

a földfelszíni katasztrófát követően az erdők szerkezete jelentősen átalakult, és hatalmas mennyiségű elhalt növényi anyag halmozódott fel.

Ez kifejezetten kedvező feltételeket teremtett a faanyagot lebontó gombák számára, és új pályára állította evolúciós fejlődésüket.

Miért nőhet ilyen hatalmasra az óriásgomba?

Egyelőre nem tudni pontosan, miért nőnek ilyen óriásira a Dianjunus rex termőtestei. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a környező növényzet fölé magasodó gombákból a szél lényegesen könnyebben és messzebbre repítheti a spórákat. Ugyanakkor egy ekkora termőtest felépítése rengeteg energiát igényel, így ez a tulajdonság csak olyan környezetben maradhatott fenn, ahol az előnyök meghaladták a befektetett energiát.

A kutatók úgy vélik, hogy Kína szubtrópusi erdeiben még számos felfedezésre váró, ismeretlen gombafaj rejtőzhet.