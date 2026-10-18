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gomba

Kínában találták meg a gombák T. rexét

51 perce
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Akár az 50 centiméteres magasságot és a 2,2 kilogrammos tömeget is elérheti az a gombafaj, amelyet Kínában, Jünnan tartományban fedeztek fel. A Dianjunus rex névre keresztelt óriásgomba egy eddig ismeretlen, mintegy 65 millió évvel ezelőtt kialakult gombacsaládhoz tartozik.
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gombaúj fajokKína

A Dianjunus rex termőtesteire erdei terepmunka során bukkantak rá a kínai Kunmingi Botanikai Intézet kutatói. A faj a több mint 64 ezer tagot számláló tömlősgombák közé tartozik. Ebben a csoportban a gombák termőtestei általában csupán 20–30 centiméter magasak, így az újonnan leírt faj mérete igazán lenyűgöző.

A Dianjunus rex akár fél méteresre is megnőhet
A Dianjunus rex akár fél méteresre is megnőhet
Fotó: Indunil Senanayake

A dinoszauruszok kihalása után alakult ki a Dianjunus rex

A kutatók részletesen megvizsgálták a gomba külső és belső felépítését, valamint az örökítőanyagát is. Az eredmények alapján nemcsak új fajt, hanem új nemzetséget és új családot is azonosítottak. A Frontiers in Fungal Biology című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Dianjunaceae család mintegy 65 millió évvel ezelőtt – nagyjából egymillió évvel a dinoszauruszok kihalását okozó katasztrófa után – jelent meg.

Az időzítés nem véletlen: 

a földfelszíni katasztrófát követően az erdők szerkezete jelentősen átalakult, és hatalmas mennyiségű elhalt növényi anyag halmozódott fel.

Ez kifejezetten kedvező feltételeket teremtett a faanyagot lebontó gombák számára, és új pályára állította evolúciós fejlődésüket.

Miért nőhet ilyen hatalmasra az óriásgomba?

Egyelőre nem tudni pontosan, miért nőnek ilyen óriásira a Dianjunus rex termőtestei. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a környező növényzet fölé magasodó gombákból a szél lényegesen könnyebben és messzebbre repítheti a spórákat. Ugyanakkor egy ekkora termőtest felépítése rengeteg energiát igényel, így ez a tulajdonság csak olyan környezetben maradhatott fenn, ahol az előnyök meghaladták a befektetett energiát.

A kutatók úgy vélik, hogy Kína szubtrópusi erdeiben még számos felfedezésre váró, ismeretlen gombafaj rejtőzhet.

 

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