Hihetetlen, ami kiderült a diófélékről: ezt teszik a testtel

A dióféléket magas zsírtartalmuk miatt korábban gyakran kalóriabombának tartották, ma azonban már az is ismert, hogy éppen a bennük található zsírok miatt járulhatnak hozzá az egészséges táplálkozáshoz. Elsősorban telítetlen zsírsavakat és értékes fehérjét tartalmaznak, emellett kalciumot, káliumot, magnéziumot, rezet, cinket, szelént és vasat is biztosítanak.

Diófélék és magvak

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Egy maréknyi is elég: ezt teszik a szervezetünkkel a diófélék

Az Utopia adatai szerint a mandula, a mogyoró, a pisztácia és a brazil dió különösen gazdag kalciumban: száz grammjuk több mint 100 milligrammot tartalmazhat. A fenyőmag vasból biztosít kiemelkedő mennyiséget, míg a kesudió száz grammonként 270 milligramm magnéziumot tartalmaz.

A szakértők naponta egy kisebb maréknyi, körülbelül 25 gramm dióféle vagy olajos mag fogyasztását javasolják. Érdemes váltogatni az egyes fajtákat, mivel eltérő összetételüknek köszönhetően más-más hasznos tápanyagokat kínálnak.

A diófélék önmagukban, két étkezés közötti nassolnivalóként is fogyaszthatók, de müzlihez, salátához, krémekhez vagy különféle feltétekhez is felhasználhatók. Lehetőleg a sózatlan változatokat érdemes választani.

Dióallergia esetén azonban fokozott óvatosság szükséges. A mogyoró, a földimogyoró, a dió, a brazil dió, a mandula, a kesudió és a pekándió akár kis mennyiségben is torokkaparást, viszketést vagy nehézlégzést válthat ki az arra érzékenyeknél.