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Kubatov Gábor ismét az ultráknak üzent

dióféle

Hihetetlen, ami kiderült a diófélékről: ezt teszik a testtel

1 órája
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Naponta egy kisebb maréknyi dióféle vagy olajos mag fogyasztását ajánlják a szakértők. A körülbelül 25 grammos adag telítetlen zsírsavakat, fehérjét, vitaminokat és számos fontos ásványi anyagot biztosíthat a szervezetnek.
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diófélebrazil diómandula

A dióféléket magas zsírtartalmuk miatt korábban gyakran kalóriabombának tartották, ma azonban már az is ismert, hogy éppen a bennük található zsírok miatt járulhatnak hozzá az egészséges táplálkozáshoz. Elsősorban telítetlen zsírsavakat és értékes fehérjét tartalmaznak, emellett kalciumot, káliumot, magnéziumot, rezet, cinket, szelént és vasat is biztosítanak.

diófélék
Diófélék és magvak
Fotó: Shutterstock

Egy maréknyi is elég: ezt teszik a szervezetünkkel a diófélék

Az Utopia adatai szerint a mandula, a mogyoró, a pisztácia és a brazil dió különösen gazdag kalciumban: száz grammjuk több mint 100 milligrammot tartalmazhat. A fenyőmag vasból biztosít kiemelkedő mennyiséget, míg a kesudió száz grammonként 270 milligramm magnéziumot tartalmaz.

A szakértők naponta egy kisebb maréknyi, körülbelül 25 gramm dióféle vagy olajos mag fogyasztását javasolják. Érdemes váltogatni az egyes fajtákat, mivel eltérő összetételüknek köszönhetően más-más hasznos tápanyagokat kínálnak.

A diófélék önmagukban, két étkezés közötti nassolnivalóként is fogyaszthatók, de müzlihez, salátához, krémekhez vagy különféle feltétekhez is felhasználhatók. Lehetőleg a sózatlan változatokat érdemes választani.

Dióallergia esetén azonban fokozott óvatosság szükséges. A mogyoró, a földimogyoró, a dió, a brazil dió, a mandula, a kesudió és a pekándió akár kis mennyiségben is torokkaparást, viszketést vagy nehézlégzést válthat ki az arra érzékenyeknél.

 

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