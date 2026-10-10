Kiderült, melyik módszer segíthet jobban a dohányzásról való leszokásban

Egy közel 30 ezer ember bevonásával készült kutatás eredményei szerint nem feltétlenül a hagyományos nikotinpótló készítmények jelentik a leghatékonyabb segítséget. A dohányzásról való leszokás egyik módszere ugyanis jobb eredményeket hozott, mint a nikotintapasz vagy a nikotinos rágógumi.
A nikotintartalmú elektromos cigaretta hatékonyabban segítheti a dohányzásról való leszokást, mint több hagyományos módszer. Erre jutottak a Cochrane kutatói, akik 80 klinikai vizsgálat eredményeit elemezték, összesen 29 861 résztvevő bevonásával. Az átfogó elemzés kilenc új klinikai vizsgálattal bővült.
A kutatás több olyan kérdésre is választ ad, amely a dohányzásról leszokni vágyókat foglalkoztathatja:
- Melyik a leghatékonyabb módszer a dohányzásról való leszokáshoz?
- Az elektromos cigaretta vagy a nikotintapasz segít jobban a leszokásban?
- Segíthet a nikotinos rágógumi a dohányzás abbahagyásában?
- Mennyire káros az elektromos cigaretta a hagyományos cigarettához képest?
Az elektromos cigaretta vagy a nikotintapasz hatékonyabb a leszokásban?
A kutatók meggyőző bizonyítékokat találtak arra, hogy a nikotintartalmú elektromos cigaretta eredményesebb lehet a nikotinpótló készítményeknél. Száz emberből átlagosan néggyel többen szoktak le a dohányzásról e-cigaretta segítségével, mint azok, akik nikotintapaszt vagy nikotinos rágógumit használtak.
A nikotintartalmú készülékek a nikotinmentes elektromos cigarettáknál is jobb eredményt hoztak: ebben az összehasonlításban száz emberből átlagosan kettővel többen hagyták abba a dohányzást.
A vizsgálatok alapján az e-cigaretta a kizárólag viselkedésterápiás támogatásnál, illetve a segítség nélküli próbálkozásoknál is eredményesebb lehetett, bár ezeknél az összehasonlításoknál a bizonyítékok kevésbé megbízhatók.
Mennyire káros az elektromos cigaretta, ha a dohányzásról való leszokáshoz használják?
A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények kizárólag az ellenőrzött, szabályozott nikotintartalmú készülékekre vonatkoznak. Az elektromos cigaretta nem veszélytelen, de a hagyományos dohányzás folytatásánál lényegesen kisebb egészségügyi kockázatot jelenthet.
A vizsgálatok nem mutatták ki a súlyos egészségkárosodás kockázatának növekedését, ugyanakkor a hosszú távú hatások feltárásához további kutatások szükségesek.
Megszünteti a nikotinfüggőséget az elektromos cigarettára való áttérés?
A hagyományos cigaretta elhagyása nem feltétlenül jelenti a nikotinfüggőség megszűnését. Az elektromos cigaretta továbbra is nikotint juttathat a szervezetbe, ezért a kutatók szerint inkább a leszokás egyik köztes állomása lehet.
Jamie Hartmann-Boyce, a kutatás egyik vezető szerzője szerint azoknak, akik korábban sikertelenül próbáltak leszokni, érdemes lehet más módszereket is megfontolniuk. A szakemberek már azt is vizsgálják, hogyan lehet az elektromos cigarettáról leszokni, hogy a dohányosok végül teljesen megszabadulhassanak a nikotinfüggőségtől.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a dohányzás évente több mint hétmillió ember halálát okozza világszerte, köztük 1,6 millió olyan emberét, aki mások dohányfüstjének van kitéve – olvasható a ScienceDaily.com oldalán megjelent írásban.
Ezek az elektromos cigaretta rejtett veszélyei
Egy friss kutatás szerint az e-cigaretta használata nemcsak a szervezetre, hanem a gének működésére is hatással lehet. Az elektromos cigaretta a vizsgálatok alapján olyan biológiai folyamatokat indíthat be, amelyek hosszú távon növelhetik a rák, a szívbetegségek és más súlyos kórképek kockázatát.