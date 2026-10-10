Kiderült, melyik módszer segíthet jobban a dohányzásról való leszokásban

Egy közel 30 ezer ember bevonásával készült kutatás eredményei szerint nem feltétlenül a hagyományos nikotinpótló készítmények jelentik a leghatékonyabb segítséget. A dohányzásról való leszokás egyik módszere ugyanis jobb eredményeket hozott, mint a nikotintapasz vagy a nikotinos rágógumi.

Melyik módszer segítheti legjobban a dohányzásról való leszokást? (illusztráció)

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A nikotintartalmú elektromos cigaretta hatékonyabban segítheti a dohányzásról való leszokást, mint több hagyományos módszer. Erre jutottak a Cochrane kutatói, akik 80 klinikai vizsgálat eredményeit elemezték, összesen 29 861 résztvevő bevonásával. Az átfogó elemzés kilenc új klinikai vizsgálattal bővült.

A kutatás több olyan kérdésre is választ ad, amely a dohányzásról leszokni vágyókat foglalkoztathatja:

Melyik a leghatékonyabb módszer a dohányzásról való leszokáshoz?

Az elektromos cigaretta vagy a nikotintapasz segít jobban a leszokásban?

Segíthet a nikotinos rágógumi a dohányzás abbahagyásában?

Mennyire káros az elektromos cigaretta a hagyományos cigarettához képest?

Az elektromos cigaretta vagy a nikotintapasz hatékonyabb a leszokásban?

A kutatók meggyőző bizonyítékokat találtak arra, hogy a nikotintartalmú elektromos cigaretta eredményesebb lehet a nikotinpótló készítményeknél. Száz emberből átlagosan néggyel többen szoktak le a dohányzásról e-cigaretta segítségével, mint azok, akik nikotintapaszt vagy nikotinos rágógumit használtak.

A nikotintartalmú készülékek a nikotinmentes elektromos cigarettáknál is jobb eredményt hoztak: ebben az összehasonlításban száz emberből átlagosan kettővel többen hagyták abba a dohányzást.

A vizsgálatok alapján az e-cigaretta a kizárólag viselkedésterápiás támogatásnál, illetve a segítség nélküli próbálkozásoknál is eredményesebb lehetett, bár ezeknél az összehasonlításoknál a bizonyítékok kevésbé megbízhatók.