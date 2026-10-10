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elektromos cigaretta

Kiderült, melyik módszer segíthet jobban a dohányzásról való leszokásban

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Dohányzás, nikotinfüggőség, újabb és újabb sikertelen próbálkozások. A dohányzásról való leszokás nem könnyű, de egy közel 30 ezer ember bevonásával készült kutatás most megmutatta, mely módszerek segíthetnek hatékonyabban megszabadulni a cigarettától.
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Egy közel 30 ezer ember bevonásával készült kutatás eredményei szerint nem feltétlenül a hagyományos nikotinpótló készítmények jelentik a leghatékonyabb segítséget. A dohányzásról való leszokás egyik módszere ugyanis jobb eredményeket hozott, mint a nikotintapasz vagy a nikotinos rágógumi.

Melyik módszer segítheti legjobban a dohányzásról való leszokást? Közel 30 ezer ember vizsgálatából derült ki, mennyire hatékony az elektromos cigaretta.
Melyik módszer segítheti legjobban a dohányzásról való leszokást? (illusztráció)
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A nikotintartalmú elektromos cigaretta hatékonyabban segítheti a dohányzásról való leszokást, mint több hagyományos módszer. Erre jutottak a Cochrane kutatói, akik 80 klinikai vizsgálat eredményeit elemezték, összesen 29 861 résztvevő bevonásával. Az átfogó elemzés kilenc új klinikai vizsgálattal bővült.

A kutatás több olyan kérdésre is választ ad, amely a dohányzásról leszokni vágyókat foglalkoztathatja:

  • Melyik a leghatékonyabb módszer a dohányzásról való leszokáshoz?
  • Az elektromos cigaretta vagy a nikotintapasz segít jobban a leszokásban?
  • Segíthet a nikotinos rágógumi a dohányzás abbahagyásában?
  • Mennyire káros az elektromos cigaretta a hagyományos cigarettához képest?

Az elektromos cigaretta vagy a nikotintapasz hatékonyabb a leszokásban?

A kutatók meggyőző bizonyítékokat találtak arra, hogy a nikotintartalmú elektromos cigaretta eredményesebb lehet a nikotinpótló készítményeknél. Száz emberből átlagosan néggyel többen szoktak le a dohányzásról e-cigaretta segítségével, mint azok, akik nikotintapaszt vagy nikotinos rágógumit használtak.

A nikotintartalmú készülékek a nikotinmentes elektromos cigarettáknál is jobb eredményt hoztak: ebben az összehasonlításban száz emberből átlagosan kettővel többen hagyták abba a dohányzást.

A vizsgálatok alapján az e-cigaretta a kizárólag viselkedésterápiás támogatásnál, illetve a segítség nélküli próbálkozásoknál is eredményesebb lehetett, bár ezeknél az összehasonlításoknál a bizonyítékok kevésbé megbízhatók.

Mennyire káros az elektromos cigaretta, ha a dohányzásról való leszokáshoz használják?

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények kizárólag az ellenőrzött, szabályozott nikotintartalmú készülékekre vonatkoznak. Az elektromos cigaretta nem veszélytelen, de a hagyományos dohányzás folytatásánál lényegesen kisebb egészségügyi kockázatot jelenthet.

A vizsgálatok nem mutatták ki a súlyos egészségkárosodás kockázatának növekedését, ugyanakkor a hosszú távú hatások feltárásához további kutatások szükségesek.

Megszünteti a nikotinfüggőséget az elektromos cigarettára való áttérés?

A hagyományos cigaretta elhagyása nem feltétlenül jelenti a nikotinfüggőség megszűnését. Az elektromos cigaretta továbbra is nikotint juttathat a szervezetbe, ezért a kutatók szerint inkább a leszokás egyik köztes állomása lehet.

Jamie Hartmann-Boyce, a kutatás egyik vezető szerzője szerint azoknak, akik korábban sikertelenül próbáltak leszokni, érdemes lehet más módszereket is megfontolniuk. A szakemberek már azt is vizsgálják, hogyan lehet az elektromos cigarettáról leszokni, hogy a dohányosok végül teljesen megszabadulhassanak a nikotinfüggőségtől.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a dohányzás évente több mint hétmillió ember halálát okozza világszerte, köztük 1,6 millió olyan emberét, aki mások dohányfüstjének van kitéve – olvasható a ScienceDaily.com oldalán megjelent írásban.

Ezek az elektromos cigaretta rejtett veszélyei

Egy friss kutatás szerint az e-cigaretta használata nemcsak a szervezetre, hanem a gének működésére is hatással lehet. Az elektromos cigaretta a vizsgálatok alapján olyan biológiai folyamatokat indíthat be, amelyek hosszú távon növelhetik a rák, a szívbetegségek és más súlyos kórképek kockázatát.

 

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