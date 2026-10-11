A tudósok kimondták az igazságot: ez mindenkire vonatkozik 60 év fölött

Az ausztrál Sunshine Coast Egyetem kutatói 123, átlagosan 72 éves ember bevonásával vizsgálták, hogyan befolyásolja az edzés intenzitása a testösszetételt. A résztvevők hat hónapon keresztül hetente háromszor jártak felügyelt, 45 perces edzésekre. A kutatás eredményeit a Maturitas című tudományos folyóiratban tették közzé.
A szakemberek három csoportot hasonlítottak össze: az egyik nagy intenzitású intervallumedzést végzett, a másik közepes intenzitású gyakorlatokat, a harmadik pedig alacsony intenzitású edzésprogramban vett részt. A testösszetételt a vizsgálat elején, három hónap után, majd a hatodik hónap végén is megmérték.
A nagy intenzitású intervallumedzés megőrizte az izomtömeget
A kutatók mindhárom csoportban mérsékelt testzsírcsökkenést figyeltek meg, de a különbségek az edzés intenzitásától függtek. A nagy és a közepes intenzitású edzés egyaránt jelentősen csökkentette a zsírtömeget az alacsony intenzitású programhoz képest.
A közepes intenzitású edzést végzőknél ugyanakkor a sovány testtömeg is kis mértékben csökkent. A nagy intenzitású intervallumedzés, vagyis a HIIT esetében a kutatók nem tapasztaltak hasonló visszaesést.
„Azt találtuk, hogy a magas, a közepes és az alacsony intenzitású edzés egyaránt mérsékelt zsírvesztéshez vezetett, de a sovány izomtömeget csak a HIIT őrizte meg” – mondta a kutatás vezető szerzője, Grace Rose, a Sunshine Coast Egyetem edzésélettani szakértője.
Az eredmény azért lehet fontos, mert idősebb korban az izomtömeg megőrzése kulcsszerepet játszik az önálló életvitel fenntartásában. Az izmok segítenek a lépcsőzésben, a székből való felállásban, az egyensúly megtartásában és a mindennapi feladatok elvégzésében.
Fontos ugyanakkor, hogy a kutatók a vizsgálat során a sovány testtömeget mérték, nem pedig közvetlenül az izomerőt. Ez a mutató az izmokon kívül más szöveteket és a test víztartalmát is magában foglalja, így a mért változás nem feltétlenül jelent ugyanekkora változást az erőnlétben.
A hasi zsír mennyisége is csökkent
A kutatás a has környékén található zsírszövet összetételében is javulást mutatott a nagy és a közepes intenzitású edzést végző csoportban. A kutatók külön figyelmet fordítottak a zsigeri zsírra, amely a hasüregben, a belső szervek körül helyezkedik el.
A túlzott mennyiségű zsigeri zsír összefüggésbe hozható az inzulinrezisztenciával, a szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint más anyagcsere-problémákkal. A testtömeg és a testtömegindex önmagában nem mutatja meg pontosan, mennyi zsírt és izmot hordoz valaki, illetve hol raktározódik a zsír.
A kutatás szerzői ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a megfigyelt változások viszonylag kicsik voltak, és klinikai jelentőségük nem minden esetben egyértelmű. Az eredmények alapján ezért nem állítható, hogy a HIIT minden idősebb ember számára jobb választás lenne más edzésformáknál.
Miért lehet előnyös a HIIT idősebb korban?
A nagy intenzitású intervallumedzés rövid, megerőltető szakaszokból és azokat követő könnyebb pihenőidőkből áll. A résztvevők a vizsgálatban olyan intenzitással mozogtak, amely mellett a légzésük felgyorsult, és nehézzé vált a folyamatos beszéd.
Mia Schaumberg, a Sunshine Coast Egyetem fiziológusa és a tanulmány társszerzője szerint a nagyobb terhelés erősebb ingert jelenthet az izmok számára, ami hozzájárulhat a sovány szövetek megőrzéséhez.
Az öregedés természetes velejárója lehet az izomtömeg és az izomerő fokozatos csökkenése. Súlyosabb esetben ez szarkopéniához vezethet, amely az izomerő és az izomtömeg csökkenésével jár, és a mozgásképességet, valamint az önállóságot is veszélyeztetheti.
A HIIT előnyeit más kutatások is vizsgálták. Egy 2026-os, kis létszámú tanulmányban 20, 61 és 74 év közötti felnőtt vett részt nyolchetes, távolról felügyelt intervallumedzésen. A résztvevők átlagosan körülbelül 1,4 kilogramm testzsírt veszítettek, miközben az állóképességük is javult. A kutatók nem jelentettek edzéssel összefüggő nemkívánatos eseményt, de a kis mintaszám miatt az eredmények további vizsgálatokat igényelnek.
Egy másik, szintén 2026-os kutatásban a HIIT-et közepes intenzitású, folyamatos edzéssel hasonlították össze HIV-vel élő idősebb felnőttek körében. Mindkét csoportnál csökkent a zsírtömeg és nőtt a sovány testtömeg, a két edzésforma között azonban nem találtak statisztikailag szignifikáns különbséget.
Nem csak az edzés intenzitása számít
A kutatási eredmények összességében arra utalnak, hogy a HIIT hasznos eszköz lehet az egészséges öregedés támogatásában, de nem feltétlenül ez az egyetlen vagy mindenki számára legjobb módszer. Az edzésprogram, az egyéni egészségi állapot és a rendszeresség egyaránt befolyásolhatja az eredményeket.
Az amerikai járványügyi központ ajánlásai szerint az idősebb felnőtteknek az aerob mozgás mellett izomerősítő és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is érdemes végezniük. Aki korábban keveset mozgott, vagy valamilyen egészségügyi problémával él, annak célszerű fokozatosan növelnie a terhelést, és szükség esetén szakemberrel egyeztetnie az intenzívebb edzés megkezdése előtt.
Az ausztrál kutatás legfontosabb tanulsága, hogy a fogyás során nem csupán az elveszített kilók száma számít. Az is lényeges, hogy a testzsír csökkenése mellett sikerül-e megőrizni azokat a szöveteket, amelyek az erőnlétet, a mozgásképességet és az önálló életvitelt segítik.