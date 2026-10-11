A tudósok kimondták az igazságot: ez mindenkire vonatkozik 60 év fölött

Az ausztrál Sunshine Coast Egyetem kutatói 123, átlagosan 72 éves ember bevonásával vizsgálták, hogyan befolyásolja az edzés intenzitása a testösszetételt. A résztvevők hat hónapon keresztül hetente háromszor jártak felügyelt, 45 perces edzésekre. A kutatás eredményeit a Maturitas című tudományos folyóiratban tették közzé.

Edzés idősebb korban: ez a módszer segíthet a zsírégetésben izomvesztés nélkül

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A szakemberek három csoportot hasonlítottak össze: az egyik nagy intenzitású intervallumedzést végzett, a másik közepes intenzitású gyakorlatokat, a harmadik pedig alacsony intenzitású edzésprogramban vett részt. A testösszetételt a vizsgálat elején, három hónap után, majd a hatodik hónap végén is megmérték.

A nagy intenzitású intervallumedzés megőrizte az izomtömeget

A kutatók mindhárom csoportban mérsékelt testzsírcsökkenést figyeltek meg, de a különbségek az edzés intenzitásától függtek. A nagy és a közepes intenzitású edzés egyaránt jelentősen csökkentette a zsírtömeget az alacsony intenzitású programhoz képest.

A közepes intenzitású edzést végzőknél ugyanakkor a sovány testtömeg is kis mértékben csökkent. A nagy intenzitású intervallumedzés, vagyis a HIIT esetében a kutatók nem tapasztaltak hasonló visszaesést.

„Azt találtuk, hogy a magas, a közepes és az alacsony intenzitású edzés egyaránt mérsékelt zsírvesztéshez vezetett, de a sovány izomtömeget csak a HIIT őrizte meg” – mondta a kutatás vezető szerzője, Grace Rose, a Sunshine Coast Egyetem edzésélettani szakértője.

Az eredmény azért lehet fontos, mert idősebb korban az izomtömeg megőrzése kulcsszerepet játszik az önálló életvitel fenntartásában. Az izmok segítenek a lépcsőzésben, a székből való felállásban, az egyensúly megtartásában és a mindennapi feladatok elvégzésében.

Fontos ugyanakkor, hogy a kutatók a vizsgálat során a sovány testtömeget mérték, nem pedig közvetlenül az izomerőt. Ez a mutató az izmokon kívül más szöveteket és a test víztartalmát is magában foglalja, így a mért változás nem feltétlenül jelent ugyanekkora változást az erőnlétben.

A hasi zsír mennyisége is csökkent

A kutatás a has környékén található zsírszövet összetételében is javulást mutatott a nagy és a közepes intenzitású edzést végző csoportban. A kutatók külön figyelmet fordítottak a zsigeri zsírra, amely a hasüregben, a belső szervek körül helyezkedik el.

A túlzott mennyiségű zsigeri zsír összefüggésbe hozható az inzulinrezisztenciával, a szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint más anyagcsere-problémákkal. A testtömeg és a testtömegindex önmagában nem mutatja meg pontosan, mennyi zsírt és izmot hordoz valaki, illetve hol raktározódik a zsír.

A kutatás szerzői ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a megfigyelt változások viszonylag kicsik voltak, és klinikai jelentőségük nem minden esetben egyértelmű. Az eredmények alapján ezért nem állítható, hogy a HIIT minden idősebb ember számára jobb választás lenne más edzésformáknál.