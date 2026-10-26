Változik a Föld alakja, egyre gyorsabban torzul a bolygónk

Bolygónk nem tökéletes gömb: a sarkoknál kissé lapított, az Egyenlítő mentén pedig kiöblösödik. Az éghajlatváltozás hatására elolvadó jégtakarók miatt csökken a földkéregre nehezedő nyomás, így a szilárd felszín lassan megemelkedik. Ezzel egyidejűleg az egyenlítői kidudorodás is mérséklődik.

Az éghajlatváltozás átformálja a Földet

Fotó: STOCKTREK IMAGES / NASA

Az éghajlatváltozás miatt egyre gyorsabban változik a Föld alakja

Christoforos Kotsakis, a görögországi Thesszaloniki Arisztotelész Egyetem kutatója műholdas helymeghatározási adatokkal vizsgálta a folyamatot. A mérések alapján 2011 és 2015 között a sarkvidékek felszíne évente körülbelül 1 millimétert emelkedett, miközben az Egyenlítő menti kidudorodás ugyanilyen mértékben csökkent.

Ez a változási ütem jelentősen felgyorsult a korábbiakhoz képest: 1997 és 2000 között a Föld szilárd részei még csak évente nagyjából 0,5 milliméterrel váltak gömbölyűbbé.

Az óceánok megváltoztatják az összképet

A kutatók ugyanakkor kiemelik, hogy a gömbölyödés kizárólag a bolygó szilárd kéregfelszínére igaz. Ha az óceánok víztömegét is bele számítjuk, a Föld összességében évente mintegy 0,8 milliméterrel laposabbá válik. Ennek az az oka, hogy a sarkvidékek felől elmozduló víz tovább növeli az óceánok Egyenlítő menti kidudorodását, és ez a hatás erőteljesebb, mint a szilárd felszín kiegyenlítődése.

A Journal of Geophysical Research: Solid Earth című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Föld alakjának és gravitációs mezőjének együttes elemzése segít abban, hogy még pontosabban nyomon követhessük az éghajlatváltozás globális következményeit.