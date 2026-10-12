Feltárult az ősi Egyiptom királyainak sötét titka: 5000 éves koponyák bizonyítják a brutális gyilkosságokat

Könnyen lehet, hogy az ősi Egyiptom uralkodói nem egymagukban léptek át a túlvilágra - legalábbis erre következtettek azok a régészek, akik a királyi sírok körül eltemetett emberek maradványait vizsgálva arra figyeltek fel, hogy sokan közülük súlyos fejsérüléseket szenvedtek. Ez arra utal, hogy a megbízható szolgákat megölték és eltemették az uralkodóikkal együtt egy 5000 évvel ezelőttre visszanyúló, brutális rituálé során. A szakértők szerint minderre azért volt szükség, hogy a királyoknak legyenek kísérőik a haláluk után.
Nem egyedül léphettek át a túlvilágra az ősi Egyiptom királyai
Dr. Roselyn Campbell, a Purdue Egyetem munkatársa, a felfedezés alapján készült tanulmány vezető szerzője elmagyarázta, ezt a fajta áldozatot több kultúrában is gyakorolták, mivel a hiedelmek szerint a feláldozott egyének a túlvilágon továbbra is az uralkodót szolgálják majd, de mindez lehetett az uralkodó hatalmának zsigeri megnyilvánulása is.
Néhány csatlós önként vállalhatta a halált az örök élet vagy a tisztelet elnyeréséért, míg másokat kiválasztottak, vagy akár kényszerítettek
- tette hozzá.
A vizsgálatuk során a kutatók újra megvizsgáltak 46 koponyát, amelyek három első dinasztiabeli uralkodó temetkezési helyei körül földeltek el a dél-egyiptomi Abüdoszban. A maradványokat, amelyeket eredetileg az 1920-as években tárt fel Sir Flinders Petrie brit régész, ma a Cambridge-i Egyetem Duckworth Gyűjteményében őrzik, és amikor először felfedezték őket, a szakértők úgy vélték, emberáldozatok lehettek, azonban a maradványokon nem látszottak sérülés jelei.
A csapat most viszont, korábban elérhetetlen, modern törvényszéki technikákat alkalmazva olyan sérülésekre utaló jeleket keresett, amelyek a halál idején történtek. Ekkor 18 koponyánál potenciálisan halálos koponyasérülésre utaló nyomokat fedeztek, beleértve a töréseket, és egy esetben egy vágott sebet a szem közelében.
A kutatók ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a vizsgált személyek legalább 39 százalékát szándékos, fejre mért ütésekkel ölték meg, ami új bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy egyes királyi szolgát feláldoztak, amikor az uralkodójuk életét vesztette. A Frontiers in Environmental Archaeology folyóiratban megjelent kutatás szerint azonban továbbra sem teljesen világos, pontosan hogyan ölték meg ezeket a személyeket.
Az ókori egyiptomi uralkodókat gyakran ábrázolják úgy, amint buzogánnyal ütik az ellenségeiket, azonban a szolgák koponyáján talált sérülések nem mutattak egyezést azokkal a sebesülésekkel, amilyeneket ezek a fegyverek okozhattak. A törések ehelyett arra utaltak, hogy egy széles, lapos tárggyal ütötték meg őket, és a véletlen esések lehetősége sem zárható ki teljesen - írja a Daily Mail.
Szenzációs felfedezést tettek a kutatók, amely új részletekkel egészítheti ki mindazt, amit az emberiség egyik legrégebbi és legrejtélyesebb civilizációjáról tudunk. Az ókori Egyiptom története és kultúrája már évezredek óta izgatja az emberek fantáziáját, a közelmúltban pedig egy régészeti ásatás újabb különleges leleteket tárt fel: egy 3000 éves harci ló sírját, II. Ramszesz nevét őrző kőtáblát és egy megkötözött foglyot ábrázoló sztélét. A részleteket ITT lehet elolvasni!