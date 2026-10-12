Feltárult az ősi Egyiptom királyainak sötét titka: 5000 éves koponyák bizonyítják a brutális gyilkosságokat

Könnyen lehet, hogy az ősi Egyiptom uralkodói nem egymagukban léptek át a túlvilágra - legalábbis erre következtettek azok a régészek, akik a királyi sírok körül eltemetett emberek maradványait vizsgálva arra figyeltek fel, hogy sokan közülük súlyos fejsérüléseket szenvedtek. Ez arra utal, hogy a megbízható szolgákat megölték és eltemették az uralkodóikkal együtt egy 5000 évvel ezelőttre visszanyúló, brutális rituálé során. A szakértők szerint minderre azért volt szükség, hogy a királyoknak legyenek kísérőik a haláluk után.

Nem egyedül léphettek át a túlvilágra az ősi Egyiptom királyai / Fotó: WANG DONGZHEN / XINHUA (Képünk illusztráció)

Nem egyedül léphettek át a túlvilágra az ősi Egyiptom királyai

Dr. Roselyn Campbell, a Purdue Egyetem munkatársa, a felfedezés alapján készült tanulmány vezető szerzője elmagyarázta, ezt a fajta áldozatot több kultúrában is gyakorolták, mivel a hiedelmek szerint a feláldozott egyének a túlvilágon továbbra is az uralkodót szolgálják majd, de mindez lehetett az uralkodó hatalmának zsigeri megnyilvánulása is.

Néhány csatlós önként vállalhatta a halált az örök élet vagy a tisztelet elnyeréséért, míg másokat kiválasztottak, vagy akár kényszerítettek

- tette hozzá.

A vizsgálatuk során a kutatók újra megvizsgáltak 46 koponyát, amelyek három első dinasztiabeli uralkodó temetkezési helyei körül földeltek el a dél-egyiptomi Abüdoszban. A maradványokat, amelyeket eredetileg az 1920-as években tárt fel Sir Flinders Petrie brit régész, ma a Cambridge-i Egyetem Duckworth Gyűjteményében őrzik, és amikor először felfedezték őket, a szakértők úgy vélték, emberáldozatok lehettek, azonban a maradványokon nem látszottak sérülés jelei.

A csapat most viszont, korábban elérhetetlen, modern törvényszéki technikákat alkalmazva olyan sérülésekre utaló jeleket keresett, amelyek a halál idején történtek. Ekkor 18 koponyánál potenciálisan halálos koponyasérülésre utaló nyomokat fedeztek, beleértve a töréseket, és egy esetben egy vágott sebet a szem közelében.

A kutatók ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a vizsgált személyek legalább 39 százalékát szándékos, fejre mért ütésekkel ölték meg, ami új bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy egyes királyi szolgát feláldoztak, amikor az uralkodójuk életét vesztette. A Frontiers in Environmental Archaeology folyóiratban megjelent kutatás szerint azonban továbbra sem teljesen világos, pontosan hogyan ölték meg ezeket a személyeket.