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Feltárult az ősi Egyiptom királyainak sötét titka: 5000 éves koponyák bizonyítják a brutális gyilkosságokat

40 perce
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Szenzációs felfedezésről számolt be régészek egy csoportja. A szakemberek ekkor az ősi Egyiptom királyainak sírjai körül eltemetett emberek maradványait vizsgálva felfedezték, hogy többen közülük súlyos fejsérüléseket szenvedtek el. Ebből arra következtettek, hogy közel 5000 évvel ezelőtt az uralkodók megölhették a megbízható szolgálóikat, akiket ezután a parancsolóikkal együtt temettek el.
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Könnyen lehet, hogy az ősi Egyiptom uralkodói nem egymagukban léptek át a túlvilágra - legalábbis erre következtettek azok a régészek, akik a királyi sírok körül eltemetett emberek maradványait vizsgálva arra figyeltek fel, hogy sokan közülük súlyos fejsérüléseket szenvedtek. Ez arra utal, hogy a megbízható szolgákat megölték és eltemették az uralkodóikkal együtt egy 5000 évvel ezelőttre visszanyúló, brutális rituálé során. A szakértők szerint minderre azért volt szükség, hogy a királyoknak legyenek kísérőik a haláluk után.

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Nem egyedül léphettek át a túlvilágra az ősi Egyiptom királyai / Fotó: WANG DONGZHEN / XINHUA (Képünk illusztráció)

Nem egyedül léphettek át a túlvilágra az ősi Egyiptom királyai 

Dr. Roselyn Campbell, a Purdue Egyetem munkatársa, a felfedezés alapján készült tanulmány vezető szerzője elmagyarázta, ezt a fajta áldozatot több kultúrában is gyakorolták, mivel a hiedelmek szerint a feláldozott egyének a túlvilágon továbbra is az uralkodót szolgálják majd, de mindez lehetett az uralkodó hatalmának zsigeri megnyilvánulása is.

Néhány csatlós önként vállalhatta a halált az örök élet vagy a tisztelet elnyeréséért, míg másokat kiválasztottak, vagy akár kényszerítettek

- tette hozzá.

A vizsgálatuk során a kutatók újra megvizsgáltak 46 koponyát, amelyek három első dinasztiabeli uralkodó temetkezési helyei körül földeltek el a dél-egyiptomi Abüdoszban. A maradványokat, amelyeket eredetileg az 1920-as években tárt fel Sir Flinders Petrie brit régész, ma a Cambridge-i Egyetem Duckworth Gyűjteményében őrzik, és amikor először felfedezték őket, a szakértők úgy vélték, emberáldozatok lehettek, azonban a maradványokon nem látszottak sérülés jelei.

A csapat most viszont, korábban elérhetetlen, modern törvényszéki technikákat alkalmazva olyan sérülésekre utaló jeleket keresett, amelyek a halál idején történtek. Ekkor 18 koponyánál potenciálisan halálos koponyasérülésre utaló nyomokat fedeztek, beleértve a töréseket, és egy esetben egy vágott sebet a szem közelében.

A kutatók ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a vizsgált személyek legalább 39 százalékát szándékos, fejre mért ütésekkel ölték meg, ami új bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy egyes királyi szolgát feláldoztak, amikor az uralkodójuk életét vesztette. A Frontiers in Environmental Archaeology folyóiratban megjelent kutatás szerint azonban továbbra sem teljesen világos, pontosan hogyan ölték meg ezeket a személyeket.

Az ókori egyiptomi uralkodókat gyakran ábrázolják úgy, amint buzogánnyal ütik az ellenségeiket, azonban a szolgák koponyáján talált sérülések nem mutattak egyezést azokkal a sebesülésekkel, amilyeneket ezek a fegyverek okozhattak. A törések ehelyett arra utaltak, hogy egy széles, lapos tárggyal ütötték meg őket, és a véletlen esések lehetősége sem zárható ki teljesen - írja a Daily Mail.

Szenzációs felfedezést tettek a kutatók, amely új részletekkel egészítheti ki mindazt, amit az emberiség egyik legrégebbi és legrejtélyesebb civilizációjáról tudunk. Az ókori Egyiptom története és kultúrája már évezredek óta izgatja az emberek fantáziáját, a közelmúltban pedig egy régészeti ásatás újabb különleges leleteket tárt fel: egy 3000 éves harci ló sírját, II. Ramszesz nevét őrző kőtáblát és egy megkötözött foglyot ábrázoló sztélét. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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